«Это крик души!»

Пока водители жалеют подвеску и время, в мэрии думают, как избежать очередной смертельной аварии!

Есть темы, в обсуждении которых всегда рождаются горячие споры. Дебаты о необходимости прививок, война собачников и тех, у кого нет домашних животных... Такое же противостояние наблюдается между водителями и пешеходами.

В Обнинске на этой неделе они снова столкнулись лбами после появления на проспекте Маркса в районе магазина «Фантазия» лежачего полицейского и объявления об установке светофора возле остановки «Плаза».

«ЛОШАДИНАЯ» ИСТЕРИКА

Первой общественность взбудоражила новость о скором появлении светофора в районе автобусной остановки у «Плазы». Львиная доля недовольства сыпалась от водителей, которым не нравится обилие пешеходных переходов и искусственных неровностей в городе и, в частности, на проспекте Маркса.

Но если прогноз светофора на Маркса обнинцы как-то пережили, то появление лежачего полицейского у «Фантазии» практически довело «лошадных» горожан до истерики, яркой иллюстрацией которой стала надпись неизвестного, взывающая: «Карл, зачем?»

- В прогрессивных городах делают подземные и надземные переходы, ну, в крайнем случае, светофоры. Эти нерегулируемые «зебры» раздражают даже без резиновых бугров. Пешеходы идут по одному, не торопясь, а пробка растет, - считает обнинец Михаил ФИСЕНКО.

- В Обнинске это просто беда. Выход из ситуации - положить лежачий. И за это мы платим налоги, соблюдаем правила, сдаем на права. А пешеходу перебежать в любом месте: ну а че, я же быстренько, машин нет! Когда же этих нерадивых сволочей хотя бы штрафовать начнут? - поддерживает горожанин Антон БЫКОВСКИЙ.

В этом эмоциональном потоке тонет робкое напоминание пеших горожан о том, что здесь вырос микрорайон, из которого ходят на работу люди, ученики - в школы, малыши - в детсады.

ТАК ЗАЧЕМ ЖЕ, КАРЛ?

Тем не менее, «Неделя» решила выяснить, есть ли альтернатива в городе лежачим полицейским? К примеру, в соседнем Балабанове дозировать пешеходные потоки удалось при помощи светофора с кнопкой. В Обнинске же такой регулировщик остается пока лишь в мечтах горожан.

Не «Карл», а секретарь комиссии по безопасности дорожного движения Оксана ГРИЦУК объясняет: проект есть - денег нет. Речь о реорганизации дорожного движения на проспекте Маркса от «королевского» кольца до Курчатова. Там в нескольких местах предусмотрена установка пешеходных светофоров с кнопкой.

Так что пока в Обнинске будут ждать финансирования и того дня, когда люди приучатся ездить по проспекту, пролегающему через населенный и популярный район.

Дело в том, что Маркса - это место концентрации ДТП в городе. Аварий здесь происходит больше, чем во всем городе. Два года подряд у «Фантазии» насмерть сбивают людей. В этом году также уже есть аварии с пострадавшими пешеходами. Под колесами оказались даже дети.

- На сегодняшний день искусственная неровность - это единственное механическое средство организации дорожного движения, которое способно хоть как-то остановить несущийся транспорт. Даже кнопочный светофор - не гарантия того, что машина остановится. Он - не панацея, - убеждена Грицук.

«ЗАГОНЯЕМ В СТОЙЛО»

Она пояснила: решение выстрадано. Возле «Фантазии» сначала установили привлекающий внимание мигающий светофор, который попал в полный игнор со стороны водителей. Затем там появилась камера фиксации скорости движения, но и это не помогло. В это время микрорайон активно застраивается: появился ЖК «Борисоглебский», теперь ЖК «Московский квартал». Юные новоселы устремляются в 9-ю и 10-ю школы: через тот самый проспект Маркса.

- Водитель иногда сам становится пешеходом, его дети иногда идут в школу и на секции без сопровождения. В такой момент любой родитель подумает: да, слава Богу, что там лежачий полицейский есть. Об этом людям стоит задуматься: дети у всех есть! Они не видят дорогу, как мы! У нас было много обращений об установке в том месте дорожной неровности. Лежачий полицейский на Маркса - это крик души! Люди с Киевского шоссе съезжают и по инерции продолжают нестись в город на высокой скорости, сбавляя ее лишь ближе к «Фора-банку». Так что, береженого бог бережет. Люди там летали, как пешки! А жизнь превыше всего, и комфорта водителей, которые, в отличие от пешехода, защищены своей машиной, в том числе, - считает Оксана Грицук.

По ее словам, установке светофора у «Плазы» также предшествовало несколько лет обследования.

- Здесь образовалась такая же пиковая точка как на Аксеновской площади и на Гагарина у «Титаника», когда количество пешеходов превысило количество проезжающего транспорта. Стоит поток машин, а люди постоянно идут. Смысл светофора - повысить пропускную способность проспекта Маркса, - объяснила председатель комиссии по БДД.

По мнению кураторов дорожного движения, лежачего полицейского здесь стало недостаточно. Убирать его пока не будут, чтобы не наступить на те грабли, когда возле «Титаника» и на Энгельса люди забывали смотреть на новый светофор. Демонтируют неровность, возможно, по весне: когда люди привыкнут пользоваться регулировщиком.

- Все, что мы делали до этого для снижения аварийности на том или ином участке, дает свои результаты. Чем меньше культура у водителей, тем больше появляется лежачих полицейских. Загоняем в стойло, как бы грустно это ни звучало, - резюмировала Грицук.

А чтобы не задаваться вопросом популярного мема из «Ходячих мертвецов», ищущего истину у «Карла», стоит просто представить себя новоселом того же «Московского квартала», и как твой собственный ребенок шагает в школу по проспекту Маркса. Уверен ли ты будешь, что, несмотря на ежедневное напоминание: «Через дорогу - аккуратно!», - не настанет тот день, когда ты не услышишь ответный звонок: «Я в школе»?

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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