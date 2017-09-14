Поле возле Дома ученых начнет превращаться в центр города в следующем году!

Справедливости ради надо сказать, что непростая экономическая ситуация, сложившаяся в стране, не мешает первому наукограду расти и развиваться. Здесь появляются новые микрорайоны, строятся торговые центры. Но приоритетную задачу местные власти обрисовали для себя еще пару лет назад. Они намерены превратить поле возле Дома Ученых в масштабный городской центр. Однако, как показывает практика, воплощение этих планов в жизнь пока не началось. В чем причина, и когда же на многолетнем пустыре закипят строительные работы, «Неделя» поинтересовалась у мэра Владислава ШАПШИ.

МЕЧТА НАХОДИТСЯ В РАЗРАБОТКЕ

Пока что главными достопримечательностями в этом открытом поле служат лишь одинокий дуб да скромная детская площадка. Между тем, на соседнем участке уже полным ходом возводится жилой комплекс «Циолковский». Неужели после того, как один самых грандиозных строительных проектов будет завершен, пустырь продолжит порастать бурьяном, нарушая общую архитектурную картину? Именно с такими вопросами журналисты и обратились к градоначальнику.

- В настоящее время архитекторами разрабатывается проект. Идет много споров относительно того, как же все-таки должен выглядеть будущий центр города, - рассказывает Владислав Валерьевич. - Понимаете, столь огромную территорию нельзя просто взять и выложить плиткой. Нужно придумать что-то уникальное.

Первостепенная задача, над которой пришлось немало покорпеть экспертам, - это инженерная инфраструктура.

- Там находятся и электрические кабели, и другие коммуникации, которые необходимо учитывать при разработке проекта, чтобы ничего не нарушить и в то же время не заниматься глобальной перекладкой. Это очень большой пласт работы. Важно ведь уделить внимание не только внешнему виду будущей площади, но и сделать все максимально рационально и без каких-либо нарушений, - пояснил мэр.

В настоящее время проект еще находится в разработке. Изначально была создана концепция. Теперь архитекторам предстоит ее как следует «причесать».

УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ?

Как рассказал Шапша, будущая площадь будет разделена на несколько зон: общественную, игровую, прогулочную и деловую. При этом городской центр эксперты не хотят перегружать ресторанными комплексами и уж тем более магазинами. Максимум, что здесь появится, так это небольшие кафетерии, где, как выразился сам мэр, можно будет съесть булочку и выпить чаю. Все это естественно расположится в зоне отдыха.

А вот для деловых встреч отлично подойдет конгресс-холл, который займет свое место «на задворках» центральной площади. Здесь будут проходить различные встречи, семинары и конференции.

- Но сразу скажу, что этот проект не совсем ближайшего будущего. Мы намерены принять участие в конкурсах (и уже подали заявку) по проектированию общественных пространств и по развитию наукоградов. Рассчитываем получить финансовую поддержку от федеральных министерств, - пояснил Шапша.

А вот завершить работу над проектом главной площади города архитекторы должны уже этой осенью. После того, как концепция будет готова, ее обязательно представят общественности. Вполне вероятно, что горожане захотят внести свои коррективы.

Ну, а первые работы по воплощению мечты сити-менеджер пообещал начать уже в следующем году.

Дарья ГУМЕРОВА

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