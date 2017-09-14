10 лет «на коленях»

Спортсмены-экстремалы годами ищут поддержки в развитии популярного движения!

В рядах обнинской молодежи, жаждущей скорости и адреналина, уже давно стали популярными скейты, ролики, самокаты (в том числе и трюковые), а также специальные велосипеды, предназначенные для экстремальной езды.

Однако, кроме как «на задворках», заниматься любимым делом таким спортсменам негде.

Единственный в Обнинске скейтпарк, некоторое время базировавшийся на площадях бывшего боулинг-центра «Шторм», доживает свои последние дни. Его организаторов попросили покинуть помещение в связи с появлением более рентабельных арендаторов. Впрочем, с гонением эти ребята сталкиваются уже не в первый раз.

В ПОСТОЯННЫХ СКИТАНИЯХ

Казалось бы, город, который всегда славился интеллигентной и развитой публикой, должен только радоваться и всячески поддерживать молодежь, стремящуюся направить свою энергию в правильное русло, вместо того, чтобы шататься по подъездам с бутылкой в руках. Однако в Обнинске почему-то на спортсменов-экстремалов предпочитают внимания не обращать. Иначе как объяснить, что уже на протяжении 10 лет (!) активисты пытаются в прямом смысле причалить хоть к какому-нибудь берегу, чтобы дать возможность местной молодежи закалять здоровый дух?

Некоторое время организаторы скейтпарка во главе с Эдуардом АБАШЕВЫМ размещались под открытым небом возле СК «Олимп», прямо на парковочной стоянке. Однако ловить экстрим местной молодежи там пришлось недолго. С «дворцовых» площадей их прогнали, аргументировав, что те, мол, мешают посетителям.

В скором времени активисты нашли новое место, причем с более комфортными условиями: не под открытым небом, а в просторном помещении - там, где долгое время располагался боулинг-центр. Организаторы самостоятельно оборудовали трассу со всеми необходимыми атрибутами и распахнули свои двери.

Сюда начали приходить не только молодые люди, но и дети - кто со скейтами, кто на роликах. Правда, наслаждаться экстримом они смогли чуть более двух лет.

- Нам сразу сказали, что мы должны съехать, как только появится другой арендатор, - рассказывает администратор скейтпарка Даниил ЗОЛОТОРЕНКО. - Теперь там откроют что-то другое - боулинг, если я не ошибаюсь. Конечно, это более выгодный вариант для владельцев, нежели какой-то скейтпарк.

ПОГОВОРИМ ЛЕТ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ?

До закрытия этого уникального для города заведения остались считаные дни. А его организаторы в очередной раз вынуждены ломать голову над тем, куда же им податься вновь. Причем, как оказалось, они уже неоднократно обращались в различные инстанции, в том числе в мэрию и в обнинский молодежный центр. На балансе у последнего, кстати, даже находится специальное оборудование, которым сегодня никто не пользуется.

- Мы пытались найти площадку в городе, где они могли бы заниматься, но пока все безуспешно. Потому как мы рассматривали территории внутри дворов, но все они не обладают подходящими условиями с точки зрения безопасности. Да и с жителями этот вопрос уладить сложно, - рассказывает директор ОМЦ Татьяна БАТАЛОВА. - Мы готовы оказать поддержку, отдать оборудование. Пока не удается найти правильный механизм взаимодействия. Вообще, подобной работой должны заниматься городские власти, тем более, мы видим, что молодежь этим увлекается.

Насколько же та самая власть заинтересована в развитии этого спортивного движения, журналисты поинтересовались у председателя спорткомитета администрации города Константина ОЛУХОВА. Тот, в свою очередь, пояснил, что данный вопрос они решать пытались. Рассматривался, к примеру, вариант с размещением экстремалов на городской площади, возле ТРК «Триумф Плаза».

- Но та прилегающая территория по договору находится в аренде у местного ресторана «Папа гриль. Мама салат». Я думаю, что по истечению контракта будем снова рассматривать этот вопрос, - заявил Олухов. - Мы знаем этих ребят, они хорошие, и мы контактируем с ними.

«ОНИ ХОРОШИЕ»?

Однако пока поддержать активистов в администрации могут лишь добрым словом. Но что делать любителям экстрима несколько лет: до того времени, как у властей завершится контракт с ресторанным комплексом?

Что по этому поводу думают представители местной законодательной власти, «Неделя» узнавала у председателя комиссии обнинского Городского Собрания по физической культуре и спорту Юрия ФРАЯ.

- Я вижу, что молодежь увлекается экстремальным спортом, но лично, например, ко мне с просьбой о поддержке никто не обращался. Чтобы можно было начать работу в этом направлении, активистам необходимо направить письмо в Городское Собрание, обрисовать проблему и оставить контакты. Этот вопрос, скорее всего, спустят до моего уровня как председателя профильной комиссии. Я, в свою очередь, свяжусь с ребятами, расскажу им, как нужно подать себя, и тогда эту проблему рассмотрят на заседании. Если конкретные активисты хотят работать в этом направлении профессионально, тогда нужно следовать именно по такой схеме, - прокомментировал Фрай.

Возможно, такой алгоритм поможет обнинским активистам докричаться до местных властей и вымолить помощь в развитии столь популярного в наукограде спортивного движения? Вероятно, тогда обнинская «верхушка» будет не только «хвалить» экстремалов, но и потрудится найти в столь активно развивающемся городе площадку, где станет собираться поистине здоровая и спортивная молодежь.

Дарья ГУМЕРОВА

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