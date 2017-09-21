В аптеках Обнинска закончились вакцины от свиного гриппа?

С начала месяца в наукограде началась кампания по вакцинации против вируса гриппа. Ежегодная программа бесплатна для самой уязвимой части населения: детей, пенсионеров, социальных работников и так далее. Для других - за деньги, причем немалые.

Радужную на первый взгляд картину разбивает то, что прививать людей начали с задержкой по срокам. Впрочем, обнинские медики уверены, что эпидемия нам не грозит.

БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ

Как и большинство заболеваний, грипп легче предотвратить, чем лечить. Основная его опасность - в возможных осложнениях, которые могут привести даже к летальному исходу. Именно с этой целью (предотвратить) в Обнинск доставлена произведенная в Санкт-Петербурге вакцина «Совигрипп», куда был добавлен последний штамм образца «Мичиган», способный противостоять свиной заразе.

Понимая всю опасность, московские медики начали вакцинацию еще 23-го августа, равно как и калужские. Для справки: чтобы в организме начали вырабатываться антитела, необходимы 3-4 недели после укола. Однако в Обнинске, видимо, решили, что жители «атомного» города отличаются бычьим здоровьем, и поэтому прививочную кампанию начали аж десять дней спустя! То есть - в начале сентября.

Более того, в наукоград приехала половина доз необходимой вакцины - всего шесть тысяч ампул. В итоге перед нами предстает весьма сюрреалистичная картина: сроки пропущены, необходимого количества препарата нет, а сопливых и кашляющих горожан на улице с каждым днем становится все больше.

Впрочем, главный врач КБ №8 Владимир ПЕТРОВ спокоен: большая часть обнинцев не пострадают от болезни.

- К середине ноября - началу декабря многие горожане будут защищены от вируса гриппа, - подчеркнул главврач. - Что касается оставшейся части вакцины, то она поступит в медучреждения Обнинска в ближайшие дни.

Кстати сказать, посетовал Владимир Александрович на низкую активность со стороны населения. Из двенадцати тысяч человек, которые должны получить бесплатные прививки, интерес проявили только 1800!

- Хотелось бы более активного участия в процессе вакцинации наших горожан. Отличный пример подал обнинцам мэр города Владислав ШАПША, который уже привился от гриппа. Многие сотрудники Администрации города вакцинировались. Так что нам есть с кого брать пример! - смотивировал жителей наукограда Петров.

К СЕЗОННОЙ ЭПИДЕМИИ ГОТОВЫ?

Вторая сторона медали - те обнинцы, которым вакцину необходимо приобрести за свой счет. К слову, в государственной аптеке, расположенной на Треугольной площади, «Совигриппа» в наличии нет, зато есть аналог за 320 рублей. Понятно, что покупать его не имеет смысла, так как штаммов от свиного гриппа в нем нет.

Еще одна проблема - доступность. Ведь не у каждого найдется достаточно свободного времени, чтобы посетить прививочный кабинет в будний день. В Москве, например, запустили «мобильные пункты вакцинации», действующие у метро и в других местах массового скопления людей. Не отстает от столицы и Калуга, где в двух самых крупных ТЦ работают выездные пункты. А вот в Обнинске, как оказалось, перенимать иногороднюю практику не собираются, но и не ограничиваются кабинетами местных поликлиник.

- Мы будем вакцинировать людей на предприятиях, где имеются наши здравпункты, в ИАТЭ, техникумах, школах, детских садах. Обнинск - небольшой город, здесь в шаговой доступности находятся все медучреждения. Выходить в торговые центры и на автобусные остановки, думаю, не лучший способ привлечь внимание к этой проблеме, - заявил Владимир Петров.

Врачи также надеются на то, что программу поддержат и работодатели, взяв на себя расходы на вакцинацию своих сотрудников. Однако есть ли в этом смысл, если эпидемия все ближе, а «Совигрипп» уже в дефиците?

Степан ФЕДОРОВ

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