Это вам не «за бутылкой» сидеть!

Депутаты решили поднять со дна бывшие общаги, но не знают как!

Сегодня в первом наукограде общежитий уже не осталось. Точнее, эти многоквартирные дома лишились такового статуса, встав на один уровень с остальным жилым фондом. Правда, краше они не стали.

Поломать голову над тем, как же поднять со дна «прошлогодние» общаги, теперь предстоит и народным избранникам.

«РОЗА ПАХНЕТ РОЗОЙ»

Известный классик Шекспир однажды сказал: «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет!» И кто бы мог подумать, что слова великого творца когда-то великолепно подойдут в качестве описания всех «прелестей» вчерашних общежитий. Тараканы из них не сбежали, не пришел туда косметический ремонт, да и контингент неплательщиков также не поменялся.

А все потому, что на восстановление этих жилых строений у управляющих организаций попросту нет денег: собственники на своих квадратных метрах проживают редко, коммунальные долги растут, а дома тем временем продолжают трещать по швам. Но ведь должен же быть какой-то выход? Над этим и задумались сами управляющие компании на очередном заседании комитета, созданного при Торгово-промышленной палате. Поняв, что в одиночку этот воз им не вытянуть, представители УК решили призвать на помощь обнинских народных избранников, предложив найти тот самый механизм возрождения.

Впервые местные парламентарии поразмышляли над этим на заседании минувшего комитета по ЖКУ. Долго обмениваясь мыслями, депутаты пришли к выводу, что необходимо создать специальную рабочую группу, в состав которой войдут как чиновники с депутатами, так и представители правоохранительных органов. Именно им предстоит найти тот самый механизм, а вместе с ним и средства на то, чтобы, наконец-то, навести порядок в бывших общежитиях.

Но вот каким именно путем решать эту проблему, народные избранники пока представляют слабо.

В ПОИСКАХ МЕХАНИЗМА

Поразмышлять на эту тему попробовал и депутат Анатолий ШАТУХИН. Именно он представляет интересы 7-го округа, всецело состоящего из «вчерашних» общаг. Он отметил, что, помимо создания той самой рабочей группы, важно найти понимание, в каком именно направлении она будет работать, какими полномочиями сможет обладать.

- Группа ведь нужна не для того, чтобы просто поговорить. В таком случае я могу поставить бутылку - пойдемте, поговорим. Важно разработать механизм, - высказался Шатухин.

Уже после заседания в беседе с журналистами «Недели» «парламентарий» рассказал, как эту работу видит он.

- Я считаю, что депутаты должны разработать какую-то программу, в рамках которой можно реализовать пилотный проект. Например, взять какое-нибудь общежитие: организовать там вахту, подключить для контроля ЧОП. Это в первую очередь поможет контролировать количество собственников и число арендаторов. А от этого напрямую зависит собираемость коммунальных взносов. Как только в общагах появятся порядок и некая системность, образуется и стабильный финансовый ресурс у управляющих компаний, который они смогут реализовывать в рамках ремонта, - размышляет депутат.

А вот те средства, которые были вложены в организацию той самой системы порядка, Шатухин предлагает впоследствии частями «взыскивать» с самих собственников.

Впрочем, это пока единственный вариант, предложенный народными избранниками, а точнее, одним из его представителей. Найдет ли он отзыв в рядах остальных работников депутатского корпуса, пока неизвестно. Рассмотреть этот вопрос более детально «парламентариям» предстоит на общем заседании Городского Собрания. Ну а пока все эти размышления напоминают скорее некие фантазии, на воплощение которых, думается, уйдет еще не один год.

Дарья ГУМЕРОВА