Горожане попросили защитить собак и кошек Обнинска от живодеров!

Количество бездомных животных не сокращается. Для Обнинска эта проблема также актуальна. Люди, не раздумывая, выкидывают на улицу четвероногую «игрушку», ставшую проблемной.

Многие при этом со спокойной совестью считают себя любителями животных и продолжают менять собак и кошек, как перчатки.

Отчасти это спровоцировано отсутствием рабочей законодательной базы, касающейся ответственности за жестокое обращение с животными. «Закон нужен сейчас!» - считают обнинские зоозащитники, которые в минувшую субботу присоединились к одноименной протестной акции в сквере Наумова.



Около полусотни неравнодушных обнинцев собрались, чтобы подписать петицию в адрес Госдумы и Правительства РФ за скорейшее принятие закона «Об ответственном обращении с животными».

Законопроект, который они просят утвердить, впервые заставил бы людей относиться к животным, как к существам, способным чувствовать эмоции и боль. Кроме того, такой документ позволил бы не только наказывать живодеров, но и профилактически предотвратить негуманное поведение по отношению к братьям нашим меньшим. При этом подобная сфера контролировалась бы на уровне государственного надзора.

Обнинск не стал исключением в случае с живодерством. В прошлом году весь город потрясла история с местным жителем, который по объявлениям о пристройстве забирал собак, а затем убивал их. Суд его оправдал.

Шокирует, но для города уже стала обыденностью травля животных. Несколько собак убили подобным образом не так давно в микрорайоне «Экодолья». Зоозащитники называют и другие случаи.

Как рассказала «Неделе» одна из инициаторов пикета в Обнинске Наталья КИРИЛЛОВА, некая педагог из художественной студии грозилась потравить всех кошек, обитающих в подвалах по соседству с местом ее работы.

- Опекуны насчитали там 12 животных. За полдня они отловили и спрятали семь кошек и одного котенка. Нескольких отправили на стерилизацию, и сейчас они на послеоперационной передержке. Одного кота к куратору жить отправили. Остальные, непойманные животные ушли или разбежались. Как повлиять на эту мадам - не знаем пока. Но я думаю давить на нее общественным мнением, разговаривать. А еще мой сосед сбросил кошку с лоджии. Я отвезла ее в ветклинику. Оказалось, что у нее выбиты зубы, переломаны ребра. Видимо, ее регулярно дубасили. Я ее пристроила соседке, но кошка прожила не больше года. Животное принадлежало покойной матери живодера. Сам он - зависимый от игр на деньги, нигде не работал, мать выставлял ночью из квартиры, - поделилась девушка.

В Обнинске достаточное количество неравнодушных к проблемам животных людей. А потому неудивительно, что они не остались в стороне от акции, участие в которой приняли более ста городов России.

Подписи под обращением к главам государства активисты будут собирать до конца сентября.

Результатом пикета зоозащитники довольны. Оказалось, в стране это уже третья акция. А вот Обнинск в ней участвует впервые.

- Надеемся, что четвертой акции не понадобится, так как закон примут осенью. Я и мои единомышленники за чипизацию, за ответственность владельцев, за правовое государство и за то, чтобы не было агрессивных бродячих стай. Мы против притравочных станций и контактных зоопарков, - резюмировала зоозащитница.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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