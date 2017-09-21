21.09.2017

Обнинский колледж просит особого отношения и копит долги за аренду!



Несколько лет назад в депкорпусе разгорелись нешуточные дебаты: почему пара частных школ в Обнинске занимает муниципальные площади бывших детсадов безвозмездно?

Спор вылился в утвержденное положение, согласно которому, коммерческие образовательные учреждения стали платить за аренду помещений. Результат не заставил себя долго ждать - «Обнинский колледж» задолжал за квадратные метры более 700 тысяч рублей.

А потому «парламентариям» пришлось вновь обсудить вопрос преференций частным школам.

 

УЖИ И КЛОУНЫ

Столь солидный долг директор колледжа Анна НАЗАРОВА объяснила депутатам так: летом сборов нет, а потому и платить нечем. После чего добавила, что площади ее учреждение занимает большие. А потому если другим частникам аренда обходится в 100-130 тысяч рублей в месяц, то она платит 389 тысяч.

- В месяц наши родители вносят 22-25 тысяч рублей. Мы не можем повысить эту сумму, чтобы отбить аренду, им и так тяжело. Кроме того такую цену платят не все: у нас обучаются инвалиды, есть клиенты, у которых несколько детей, а потому они платят меньше, - аргументировала Назарова.

Тут хочется, как говорится, обнять и рыдать: учреждение занимается часто непростыми детками, которые, выпускаясь, если и не дают высоких результатов сдачи ЕГЭ, то получают аттестат, а значит, билет во взрослую жизнь, шанс построить карьеру.

Однако не стоит забывать, что «инвалиды», о которых говорит Назарова, - это от силы пара человек, и в целом колледж работает не бесплатно, а за солидные деньги. А вот за какие конкретно, Анна Назарова говорит весьма неохотно.

Как рассказал депутат Лев БЕРЕЗНЕР, когда обсуждали проблему колледжа, и в мэрии запросили штатное расписание, директор принесла его не сразу.

Объясняя причину этого, Назарова отчего-то снова стала юлить. Она сначала приравняла этот документ к персональным данным, а увидев округлившиеся глаза юристов Горсобрания, сменила показания, апеллируя отсутствием официального запроса от администрации.

Более того, когда у Анны Назаровой поинтересовались, сколько из общего числа сотрудников в штате колледжа педагогов, то выдала, что не обладает такой информацией на данный момент.

 - Не может руководитель этого не знать. Что вы из нас клоунов-то делаете? - не выдержал депутат Владимир ПЕТРОВ.

 

УПРАЖНЯЯСЬ В СРАВНЕНИЯХ

Вице-мэр по социальным вопросам Татьяна ПОПОВА решила переманить на свою сторону Владимира Александровича, правда, отчего-то весьма сомнительным в плане этики сравнением:

- Нельзя допустить, чтобы колледж закрылся. Это все равно, что из клинической больницы убрать психиатрическое отделение.

- Не надо. Оно нам самим нужно, - парировал главврач Петров.

Из стен больницы в арендуемые муниципальные стены обнинского колледжа коллег вернул Лев Березнер. Он напомнил, что в 2010 году, когда впервые возник вопрос об оплате учреждением занимаемых квадратных метров, мэрия получила мольбы родителей воспитанников. На тот момент взнос за обучение составлял 13-15 тысяч рублей. Клиенты колледжа тогда пояснили: если мэрия заставит учреждение платить аренду, то и стоимость обучения их детей вырастет.

Что изменилось с того года? Несмотря на муниципальное помещение, плата выросла практически в два раза! А субсидия, которую получает колледж из бюджета, увеличилась с полумиллиона до шести миллионов рублей!

- Я вижу, что аренда никак не влияет на стоимость обучения детей. Если посчитать все доходы учреждения, то получится, что ребенок в колледже обходится в 3,5 раза дороже ученика из престижной муниципальной школы. Считаю, что у колледжа есть внутренний ресурс, который не учтен, - резюмировал Березнер.

- Если бы у нас были резервы, я бы здесь не сидела и не просила. Мы готовим детей, которые потом идут в лучшие школы Обнинска, в том числе и в гимназию. Ребята разные, есть и специфичные. А потому у нас штучная работа. Мы ребенка не с другими сравниваем, а с самим собой, - заступилась за колледж и воспитанников Назарова.

 

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ?

Но считать чужие деньги можно сколько угодно, и в целом большинство депутатов согласились с тем фактом, что арендная плата на фоне других частных школ у колледжа слишком высока и ее можно снизить с условием оптимизации расходов самим учреждением (интересно посмотреть, как они заставят это сделать частное предприятие).

Председатель социального комитета Владимир СВЕТЛАКОВ озвучил несколько путей решения этой проблемы..

Например - дать 50-процентную скидку колледжу на аренду. Однако такое решение должна принимать антимонопольная служба.

Еще вариант - снижение аренды для подобных организаций за счет изменения понижающего коэффициента.

Ну и предложение от юристов: внесение частных школ в реестр некоммерческих организаций и как следствие - предоставление им преференций.

Отношение к варианту «пойти в ФАС» красноречиво обозначил зампред Горсобрания Владимир НАВОЛОКИН:

- Но мы не знаем, куда ФАС пойдет.

А потому представители комитета решили рекомендовать Горсобранию поработать с коэффициентами. Однако свое мнение по данному поводу выразят и депутаты других профилей, а потому, какое решение примет на следующий неделе депкорпус, остается загадкой.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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