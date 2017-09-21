Ремонт региональной трассы породил дорожный беспредел!

Один из въездов в Обнинск - через Кривское - долгое время был предметом ужаса местных автомобилистов. Дорога там была столь разбита, что даже черепашьим ползком передвигаться по ней на машине было опасно для последней.

Въезд, между тем, более чем популярный: на работу и обратно по дороге устремляются в Боровск, Кривское, Тимашево и даже Малоярославец. У многих альтернативы этому маршруту нет. К примеру, новоселы «Заовражья», белкинцы и жители «Экодолья» могут найти другую трассу, лишь руководствуясь известной поговоркой о бешеной собаке.

А потому новость о том, что региональную дорогу будут ремонтировать, все встретили бурными аплодисментами, позабыв о другой народной мудрости: что когда чиновники хотят как лучше, получается нечто традиционное

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

С реконструкцией трассы в пользование путешественников рабочие выделили аж две полосы! Правда, по ширине их вкупе можно назвать не иначе, как «полуторкой». Часть одной из полос «съели» пластиковые отбойники. В результате, если легковушки здесь разъезжаются, то большегрузы (которых тут пруд пруди) делают это с трудом и не всегда.

В соцсетях уже появляются истории обнинцев, как мусоровоз, уходя от встречки, вынес об отбойники пол двери, как сильные ветра и менее искусные водители раскидали эти ремонтные ограничители по всей дороге. Убирают их с проезжей части (нет-нет, не работники дорожных служб) те же самые автолюбители.

Стоит отметить, что даже водители со стажем зарабатывают себе здесь седых волос. Дополнительным (но хотя бы безопасным) «бонусом» являются ежедневные пробки на этом узком участке. Что можно было бы понять и просить, если бы не наплевательское с точки зрения безопасности отношение калужских чиновников.

Жить в таком режиме повышенной бдительности автолюбителям придется целый год. Как рассказал «Неделе» мэр Обнинска Владислав ШАПША, в этом году подрядчик ограничится лишь ремонтом двух полос. К оставшейся половине приступят лишь после зимы.

РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОК

Однако обнинские власти в данном случае повлиять на ситуацию не в силах - пока трасса региональная, и перейдет в муниципальную собственность лишь после ремонта.

Пытается ли как-то повлиять на ситуацию дорожное министерство?

Ответ на этот вопрос «Неделя» поискала у помощника министра Руслана БИТИЕВА.

Пять абсолютно бесполезных предложений структура, состоящая из более чем трех десятков людей, «рожала», а потом утверждала двое суток! В первом из них журналистам сообщали, что их «обращение» рассмотрено. Во втором министерство уточнило, на каком участке ведутся работы (действительно, вдруг обнинцы не знают!). Далее чиновники уточнили: работы, мол, ведутся по регламенту, а вот неудобства, по их мнению, создают не разбросанные по всей дороге отбойники и зауженная проезжая часть, а ограничение скорости в 40 километров в час. Затем в письме следовало название подрядчика и оптимистичное: «Окончание работ - август 2018 года». Иными словами, вместо ответа на свой вопрос журналисты получили отписку.

Получается, несмотря на тревожные сигналы, хозяева дороги предпочитают сослаться на бумажку в виде регламента, лишь бы не утруждать себя исправить тот дорожный беспредел, который царит сейчас на трассе регионального значения.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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