21.09.2017

Ремонт региональной трассы породил дорожный беспредел!



Один из въездов в Обнинск - через Кривское - долгое время был предметом ужаса местных автомобилистов. Дорога там была столь разбита, что даже черепашьим ползком передвигаться по ней на машине было опасно для последней.

Въезд, между тем, более чем популярный: на работу и обратно по дороге устремляются в Боровск, Кривское, Тимашево и даже Малоярославец. У многих альтернативы этому маршруту нет. К примеру, новоселы «Заовражья», белкинцы и жители «Экодолья» могут найти другую трассу, лишь руководствуясь известной поговоркой о бешеной собаке.

А потому новость о том, что региональную дорогу будут ремонтировать, все встретили бурными аплодисментами, позабыв о другой народной мудрости: что когда чиновники хотят как лучше, получается нечто традиционное

 

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

С реконструкцией трассы в пользование путешественников рабочие выделили аж две полосы! Правда, по ширине их вкупе можно назвать не иначе, как «полуторкой». Часть одной из полос «съели» пластиковые отбойники. В результате, если легковушки здесь разъезжаются, то большегрузы (которых тут пруд пруди) делают это с трудом и не всегда.

В соцсетях уже появляются истории обнинцев, как мусоровоз, уходя от встречки, вынес об отбойники пол двери, как сильные ветра и менее искусные водители раскидали эти ремонтные ограничители по всей дороге. Убирают их с проезжей части (нет-нет, не работники дорожных служб) те же самые автолюбители.

Стоит отметить, что даже водители со стажем зарабатывают себе здесь седых волос. Дополнительным (но хотя бы безопасным) «бонусом» являются ежедневные пробки на этом узком участке. Что можно было бы понять и просить, если бы не наплевательское с точки зрения безопасности отношение калужских чиновников.

Жить в таком режиме повышенной бдительности автолюбителям придется целый год. Как рассказал «Неделе» мэр Обнинска Владислав ШАПША, в этом году подрядчик ограничится лишь ремонтом двух полос. К оставшейся половине приступят лишь после зимы.

 

РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОК

Однако обнинские власти в данном случае повлиять на ситуацию не в силах - пока трасса региональная, и перейдет в муниципальную собственность лишь после ремонта.

Пытается ли как-то повлиять на ситуацию дорожное министерство?

Ответ на этот вопрос «Неделя» поискала у помощника министра Руслана БИТИЕВА.

Пять абсолютно бесполезных предложений структура, состоящая из более чем трех десятков людей, «рожала», а потом утверждала двое суток! В первом из них журналистам сообщали, что их «обращение» рассмотрено. Во втором министерство уточнило, на каком участке ведутся работы (действительно, вдруг обнинцы не знают!). Далее чиновники уточнили: работы, мол, ведутся по регламенту, а вот неудобства, по их мнению, создают не разбросанные по всей дороге отбойники и зауженная проезжая часть, а ограничение скорости в 40 километров в час. Затем в письме следовало название подрядчика и оптимистичное: «Окончание работ - август 2018 года». Иными словами, вместо ответа на свой вопрос журналисты получили отписку.

Получается, несмотря на тревожные сигналы, хозяева дороги предпочитают сослаться на бумажку в виде регламента, лишь бы не утруждать себя исправить тот дорожный беспредел, который царит сейчас на трассе регионального значения.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

Другие статьи из рубрики «Кошмар»

От статуса платной «Киевку» отделяет лишь обнинский кусок!

Балабаново проводил 2011 год коммунальными судорогами

Житель Балабанова нарочно заражал людей ВИЧ- инфекцией!

Аптечная катастрофа

Заложники медсанчасти

Обнинск методично превращается в помойку!
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2017

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Обнинска
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
23
сентября
2017


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление