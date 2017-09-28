«Квант» немилосердия

Обнинские футболисты заставляют соперников играть по своим правилам!



Обнинский футбольный клуб «Квант» уверенно лидирует в своей группе III дивизиона российского первенства, опережая ближайшего преследователя на 6 очков. После не самого удачного старта команда смогла собраться и удивить соперников своей игрой.

Нынешняя победная серия «Кванта» длится уже пять матчей, а последнее поражение было аж 15 туров назад. Своим мнением о прошедших играх и о том, чего ждать от будущего, с «Неделей» поделился тренер клуба Олег МОРОЗОВ.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЛИДЕРСТВУ

- Олег Славиевич, в первую очередь хочу поздравить вас с очередной победой. Недавно вы выиграли у ФК «Долгопрудный-2» со счетом «2:0». Довольны результатом игры?

- Безусловно, доволен. Многие болельщики думали, что матч будет не особо интересным, так как «Долгопрудный» сейчас занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Но на самом деле получилась очень напряженная игра, одна из самых сложных за последнее время.

- В чем же заключалась сложность?

- Видно было, что для оппонента игра очень важна, видимо, хотели отыграться за поражение в прошлом году (улыбается). Выставили на поле восемь человек из основного клуба «Долгопрудный» и бились, как в последний раз, но победа все равно была за нами.

- Такое действие со стороны соперника стало помехой или сложностью?

- Не все из задуманного получилось, конечно, но мы довольны отдачей. Ребята играли очень собранно и слаженно. Показали хороший по качеству футбол.

- За неделю до матча с «Долгопрудным» состоялась очень важная игра с одним из принципиальных соперников - ФК «Титан» из города Клин, где вы одержали победу со счетом «3:1». Она далась так же тяжело?

- «Титан» - один из лидеров нашей группы, и игра выдалась напряженной. По сравнению с прошлой встречей, нападение у клинчан стало послабее, так как двое игроков ушли в другой клуб. Да еще прямо перед самим матчем капитан, Сергей КАМЫНИН, почувствовал себя нехорошо и не смог выйти на поле. Досадно, конечно, но это футбол, никто от такого не застрахован.

- Соперники попадаются очень разные, у каждого есть свои сильные стороны. Готовясь к игре, вы действуете по какой-то установившейся схеме или подбираете индивидуальную тактику?

- Безусловно, анализируем прошлые матчи, пересматриваем видео, разбираем тактику, но это не основное. Самое важное для нас - это играть в свой футбол, навязать противнику игру по нашим правилам. Это основной принцип нашей команды.

- Можете кого-то из игроков выделить особенно?

- Да все молодцы, очень стараются ребята. Если о лидерах говорить, то рады, что Алексей ФЕКОЛКИН вернулся в полузащиту, Владимир ТАРАКАНОВ после травмы восстановился, сильно не хватало его в обороне. Еще Сергея ЗАХАРОВА могу выделить отдельно, чтобы полузащитник забил 15 мячей - это очень хороший результат.

«ВСЕ СПОРТСМЕНЫ ЛЮДИ СУЕВЕРНЫЕ»

- В одном из прошлых интервью вы упоминали, что есть проблема со скамейкой запасных, сейчас как обстоит ситуация, что-то поменялось?

- Да, скамейка расширилась. Пришли много молодых, талантливых ребят, да и основные игроки после травм постепенно возвращаются в строй. Например, наш нападающий, Сергей БЕЛОВ, после операции на мениске начинает вливаться в игру, забивает уже во втором матче подряд.

- Команда показала очень хорошую игру в последних матчах, видна работа и тренерского состава, и самих игроков, однако есть еще один немаловажный фактор в футболе - поддержка болельщиков с трибун. У «Кванта» все хорошо с этим? Фанатов достаточно?

- Мы очень довольны уровнем поддержки со стороны болельщиков. Конечно, раньше были матчи, которые собирали по полторы-две тысячи зрителей, сейчас цифры скромнее. Понимаем, что отчасти это наша вина - прошлый сезон стал не слишком ярким, но мы работаем над тем, чтобы вернуть доверие наших фанатов. Сейчас могу сказать, что «болеют» люди очень активно, переживают, поддерживают. Бывает, даже звонят после выездных матчей узнать результат. Очень приятно такое отношение.

- Сезон близится к завершению, и сейчас команда занимает первую строчку в турнирной таблице. Вы изначально ставили цель победить в первенстве или сами не ожидали подобного успеха?

- Знаете, все спортсмены люди суеверные, поэтому о первых местах говорить до окончания сезона не стоит (смеется). Безусловно, каждый год ставим себе цель бороться за победу и набирать очки каждом матче. Старт у нас был слабенький, но постепенно реабилитировались. Сейчас самый интересный момент первенства начинается, предстоят игры с сильными соперниками. Так что будем продолжать в том же духе, а что из этого получится, увидим в конце.

ВЕЖЛИВОСТЬ ГОРОДА БЕРЕТ

- Вам вскоре предстоит матч с ФК «Чайка», крепким середнячком первенства, и главным конкурентом в борьбе за лидерство - ФК «Люберцы». Ожидаете серьезной борьбы?

- Мы после прошлого матча с «Чайкой» как раз и начали двигаться вверх в таблице. Было сложно, но мы выиграли со счетом «2:1», причем забили за четыре минуты до конца матча. Команда сильная, опытная, некоторые ребята даже в национальной лиге выступали. При правильном настрое они могут показать очень сильный футбол, думаю, борьба будет напряженная. Ну а с «Люберцами» никто на простую игру не рассчитывает. Все футболисты там с огромным опытом, и видно, что нацелены на победу в первенстве. Этот матч мы будем играть на чужом поле, поэтому не расслабляемся ни на минуту и готовимся дать бой.

- Вы говорите, что у «Чайки» много опытных игроков, а у «Люберец» очень сильная мотивация. На ваш взгляд, что «Квант» может противопоставить своим соперникам?

- Относительно команды - организованность и самоконтроль. Это не пустые слова, ведь мы уже седьмой год получаем награду как самая дисциплинированная команда первенства. А говоря об игровых моментах, это, конечно, быстрый, атакующий футбол и слаженная работа на поле.

- Олег Славиевич, в завершении беседы хочу спросить - в чем по-вашему главная прелесть футбола?

- Я считаю, что футбол - уникальная игра, самая сложная и зрелищная. Она требует от спортсмена сочетания множества качеств. И развить их можно в каждом человеке, нужны лишь искреннее желание и настоящая любовь к этому виду спорта. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы людей, которые любят футбол, становилось все больше и больше. Ну а если почувствуете, что хотите связать с ним свою жизнь, - приходите к нам. Поверьте, оно того стоит.

Беседовал

Степан ФЕДОРОВ

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