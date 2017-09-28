Познавая в сравнении

Пока хоккеисты просят бесплатный лед, регбисты своими силами растят юных спортсменов!

Для развития спорта в Обнинске сделано многое. Выбирая, в какую секцию отдать своего ребенка, глаза разбегаются. Фигурное катание, плавание, гимнастика, футбол, волейбол, единоборства - сегодня по большей части располагаются на таких базах, что многим городам остается лишь завидовать.

Отчасти появлению в наукограде столь солидных объектов жители обязаны энтузиастам спортивной сферы. Однако и у них, оказывается, кардинально разный подход к продвижению своего хобби.

КОГО СПОНСИРУЕМ?

Живым примером этого стало заседание спортивной комиссии Горсобрания, где выступили представители хоккейного и регбистского сообществ.

Обнинские хоккеисты подкрепились поддержкой вице-президента калужской Федерации хоккея Николая МАЙСТРИШИНА и даже представителя общественного народного фронта.

Майстришин начал издалека: с 2000-х. Оттуда пришел в тот год, когда в регионе появились три завидные ледовые площадки: в Обнинске, Калуге и Жукове.

Если ужать доклад Николая Степановича до сути, то в сухом остатке получится посыл: дети, посещающие хоккейное отделение «Олимпа», растут на хорошем льду, однако после выпуска из спортшколы оказываются на улице. Если, конечно, среди них не оказывается «звезд», которых замечают и дают билет в профессиональный хоккей.

Сегодня во взрослом клубе играют любители, среди которых есть и бывшие воспитанники «Олимпа». Однако теперь, чтобы оттачивать мастерство владения клюшкой, им приходится выкладывать по 500-700 рублей за сеанс, что становится удовольствием, несомненно, дорогим.

С тем, что поддержать команду любителей надо, большинство членов комиссии спорить не стали. Однако у многих возник один и тот же вопрос: почему резиденты областной спортшколы обратились не в Министерство спорта, за которым закреплен «Олимп», и не к его руководителю Станиславу ЛОПУХОВУ, а к муниципальным «парламентариям»? Уровень, как говорится, немного не тот.

Оказалось, отказы и городских, и региональных властей хоккеисты уже слышали.

- Тем не менее, мы хотим рассматривать команды, подобные вашей, не в отрыве от спортшколы, а как ее логическое продолжение. Так сегодня формируются волейбольный и футбольные клубы, - объяснил депутат Александр СИЛУЯНОВ.

Поддержал его председатель комиссии Юрий ФРАЙ, который добавил, что директор спорткомплекса должен понимать, куда и кого он выпускает.

- Чтобы нас потом не обвинили в том, что мы спонсируем сторонних людей. А спортшкола при согласовании с министерством вполне может выделить вам лед, - пояснил Юрий Владимирович.

О КАРМАНАХ И ШЕЕ

На это Майстришин возразил, что у Лопухова дефицитный бюджет, и о дополнительных тратах речи быть не может.

Тем не менее, Фрай прервал дискуссию, пояснив, что двигаться дальше без участия в разговоре главных должностных лиц не имеет смысла.

- Мы сейчас руководителей спорткомплекса и отделения хоккея женим без них, - резюмировал он.

Следует ожидать, что ближайшая беседа на эту тему произойдет в рабочем порядке уже с привлечением Лопухова.

А вот следующие докладчики сыграли с предыдущими ораторами на таком сильном контрасте, что «парламентарии» не смогли удержаться от сравнений.

Президент обнинского регбийного клуба Максим ВОЛКОВ рассказал, что в истории этого вида спорта в наукограде был 30-летний перерыв. Возродили его в 2014 году. Уже через год команда наукограда «Атом» приняла участие в официальных соревнованиях, а в феврале 17-го обнинские регбисты дебютировали в московских студенческих спортивных играх.

Как признается Волков, сейчас взрослые спортсмены сменили вектор развития и приостановили участие в соревнованиях, чтобы создать детскую секцию. Что примечательно: на общественных началах. Первая тренировка прошла в мае 2016-ого, на которую пришли всего несколько школьников. А уже сегодня детский клуб насчитывает 37 ребят от 14-18 лет.

В копилке РК «Атом» организация первых в области юношеского и женского турниров по регби.

Чувствуя подвох в докладе, из которого так и прет подозрительная благотворительность, депутаты осторожно спросили:

- Чем мы вам можем помочь?

Ответ чуть не лишил «парламентариев» дара речи.

- С конкретным предложением я сегодня не выхожу. Меня пригласили представить наш клуб. Сложности у нас, конечно, есть, но пытаемся их сами решать, - пояснил Волков.

А потому народным избранникам лишь оставалось сравнивать таких разных докладчиков. И те, и другие участвуют в областных соревнованиях, обе команды - любители в своем виде спорта. При этом одни пришли просить, другие - рассказывать о своих успехах. Кому при таком раскладе муниципалитет охотнее пойдет навстречу в будущем, вопрос риторический. Хотя не стоит забывать о том, кому, согласно поговорке, «дается». Обычно у просящего толстеет карман, а у волонтера - шея.

Анастасия БОЛТАЧЕВА