Поймай меня, если сможешь!

Аферист украл у Сбербанка по «липовой» доверенности четыре миллиона рублей!

Про аферы с документами и большими деньгами мы привыкли смотреть в фильмах. Однако не так давно мошенничество на высшем уровне произошло в соседнем с Обнинском Балабанове, где по «липовой» доверенности человек снял с чужого счета в банке 4 миллиона рублей.

ДОРОГАЯ БАРСЕТКА

Мужчина явился в отделение «Сбербанка» и заявил менеджерам о намерении закрыть счет клиентки Марии ПЕТРОВОЙ (имя изменено. - Прим. ред.). Право на это давала нотариальная доверенность, оформленная на его имя. Документ сотрудники банка пробили данные по своей базе. Все данные совпадали. Однако не так давно у отделения сменился номер. В доверенности же значился старый.

Через пару дней мужчина вернулся с новой доверенностью, заверенной у того же нотариуса. На вопрос сотрудников, почему же Мария не пришла закрывать счет сама, товарищ пояснил, что та отдыхает в другом городе.

После проверки документов менеджеры сообщили, что 4 миллиона рублей, которые лежат на счете клиентки, - сумма очень большая, а потому необходимо подождать немного, пока банк закажет ее.

На следующий день мужчина уже в третий раз пришел в отделение «Сбербанка», где после завершения всех манипуляций получил желаемую сумму и закрыл счет. Если кто-то представил себе, как обогатившийся аферист вышел, следуя лучшим традициям американских блокбастеров, с денежным чемоданом наперевес, то он ошибся. Восемь пачек с пятитысячными купюрами поместились в обычную барсетку.

В ПОИСКАХ КРАЙНЕГО

О том, что у нее из-под носа увели честно нажитое, Мария Петрова узнала от сотрудников «Сбербанка», которые позвонили уточнить, доволен ли обслуживанием расставшийся с ними состоятельный клиент.

Женщина заявила, что средства не снимала и ни к какому нотариусу не ходила, так как деньги ей пока не нужны. Тот самый нотариус, который заверял доверенность, в свою очередь, подтвердил: приходила некая Мария Петрова с доверенным лицом. Однако, увидев фото настоящей клиентки банка, нотариус пояснила: это не тот человек. Удивительно: все паспортные данные, внесенные заверителем в свой реестр, при этом совпадали.

Как так могло получиться, в «Сбербанке» не знают. Деньги, украденные у Петровой, финансовая организация вернула законной обладательнице из собственного кармана. Кто же возместит ущерб, нанесенный таким образом банку? В «Сбере» об этом долго не думали и объявили выговор собственным менеджерам. С таким решением девушки не согласились и решили отменить дисциплинарное взыскание в суде. Помощи в этом вопросе они попросили у известного обнинского адвоката Сергея БАБИЦЫНА.

- Если выговор вступит в силу, то мои клиентки нарушат трудовую дисциплину, а значит, станут виновными лицами. А поскольку с ними заключали договор о полной материальной ответственности, то эти 4 миллиона взыщут именно с них, - пояснил «Неделе» Бабицын.

СПОРНЫЕ РУБЛИ

Основным камнем преткновения в этом трудовом споре с уголовными нотками стали 23 рубля. Да-да, не 4 миллиона, а мелочь, что валяется в кармане у каждого человека.

Доверенность, заверенная нотариусом, давала право не только на снятие конкретной суммы, но и на досрочное закрытие счета. Но в таком случае подлежат начислению и проценты по вкладу, которые и составили 23 рубля с копейками.

Так вот, менеджеров наказали не за миллионы (оснований не выдать деньги у них не было, ведь мошенник предоставил все необходимые документы), а за несколько рублей! За то, что сотрудники выплатили сумму большую, чем указана в доверенности.

Суд первой инстанции не удовлетворил иск девушек. Они обжалуют решение в у вышестоящей Фемиды.

- Нотариус дал право доверенному лицу на закрытие счета. Но какова при этом сумма процентов, подлежащих выплате, он указать не мог, ведь она меняется ежедневно, а когда клиент решит явиться в банк, не знал. Я в суде интересовался, куда этот денежный «остаток» менеджеры должны были деть? Просто положить на банковскую стойку? В «Сбере» этого не знают! Ну вот, и мои клиентки не знали. Они совершили операцию не по выдаче наличных, а по закрытию счета, которая предусмотрена доверенностью и предусматривает выплату процентов, - считает Сергей Бабицын.

Сейчас рассмотрение этого дела встало, так как главное действующее лицо - мошенника, снявшего 4 миллиона, а перед этим три дня «гулявшего» под камерами банка, - никто не может найти.

Парень с Алтая (судя по паспорту, с которым он пришел в «Сбер») пока оказался гораздо умнее правоохранителей. Те, несмотря на столько зацепок, за несколько месяцев так его и не обнаружили. А вот мошенник нажился за счет клиента банка, узнав и ее паспортные данные, и номер счета, и остаток денежных средств на нем.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

Резонанc СВОЯ ПРАВДА На следующий день после публикации с редакцией связалась специалист сектора маркетинга калужского отделения «Сбербанка» Елена МИШИНА, которая попросила предоставить слово и их организации. - В результате проведенной внутренней проверки, факт совершения преступления подтвержден. Также подтвержден факт о халатности сотрудников и нарушении инструкций. Сотрудники отстранены от занимаемой должности, объявлен выговор и последующее увольнение по статье «по недоверию». Ущерб клиенту возмещен в полном объеме. В интересах следствия детали не разглашаются. Сотрудники службы безопасности «Сбербанка» активно содействуют правоохранительным органам в проведении оперативно-следственных мероприятий, - прокомментировала Мишина.



Другие статьи из рубрики «История»