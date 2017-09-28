Дворы по осени латают...

Подрядчикам «Городской среды» придется выполнять работы под дождем и снегом!

«Городская среда» - достаточно амбициозный проект, в который были заложены немалые деньги. В этом году власти города планировали облагородить две общественных зоны (Гурьяновский лес и проспект Маркса), а также навести порядок в семи обнинских дворах.

Часть подрядчиков уже приступили к работе, однако парочка только готовится выйти на объект. В итоге две придомовых территории на проспекте Маркса, 80 и 50 пока остаются не у дел, и не факт, что до наступления зимы работы будут завершены.

ХВАТИТ И ПОЛОВИНЫ?

В городской администрации о перспективах и сроках говорят с оптимизмом, чиновники не видят помех в грядущем похолодании и затяжном периоде осенних дождей. Вообще такой позитив со стороны властей выглядит несколько неуместно. Стоит только вспомнить, как вместо 80 миллионов, которые Обнинск должен был получить на реализацию «Городской среды», досталось в итоге всего 39! А все потому, что действовать начали слишком поздно.

Заявки от жителей и общедомовые собрания были организованы с опозданием, а собранных заявлений хватило, чтобы получить лишь эту сумму.

Но даже 39 миллионов - деньги немалые. И если общественные зоны, по словам чиновников, должны завершить в срок, то работа во дворах вызывает серьезные опасения из-за всех проволочек с поиском исполнителей.

- Подрядчику дается срок в 30 дней. На выходных компании должны были закончить планировку и приступить к работе 25 сентября, - уверили «Неделю» в Администрации города.

Чтобы посмотреть, насколько подрядчики оправдывают доверие властей, наши журналисты решили прогуляться по дворам в разгар минувшего понедельника.

АВОСЬ УСПЕЕМ

Во дворе по проспекту Маркса, 80 работы идут вовсю. Подрядчиком здесь является компания «Ремстройсервис» - известная обнинская фирма, которая уже не первый раз выполняет муниципальный заказ администрации. Как рассказали ее представители, сделать им предстоит еще немало и касательно сроков не исключены некоторые сдвиги, но работа идет, и в целом картина довольно обнадеживающая, особенно на фоне следующего двора.

На Маркса, 50 «ответственные лица» даже не думали приступать к работе. Подрядчик не то что задерживается, он вообще не явился на место! Рабочие, похоже, здесь не были ни в начале недели, ни в выходные, когда по заверению чиновников, тут шли разметка и планирование.

Несколько позитивнее выглядит картина на проспекте Маркса, 60, где работает компания «Комсервис». На данный момент ведутся работы по подготовке зоны для размещения детской площадки. Особое внимание - к пешеходным дорожкам, ведь двор является проходным и примыкает к школе.

Похожую картину можно видеть на улице Гагарина, 61, где ведет работы московская компания «Атлант 2000». Подрядчик уже получал от администрации «нагоняй» за то, что вывел недостаточно рабочих, но исправился, и теперь они орудуют с утра до вечера.

Что же касается горожан, то среди жителей преимущественно заметен оптимизм и надежды, что ответственные за благоустройство лица все сделают как надо.

- Неудобства - это же временные трудности. Потерпим. Зато у моих дочек будет полноценная площадка и у всех остальных детишек в городе тоже так должно быть! - поделился своим мнением с «Неделей» житель одного из дворов Карен АВАМЯН.

Степан ФЕДОРОВ

Есть мнение



В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ОБНИНСК РИСКУЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ДЕНЕГ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА!

Более реалистичной выглядит позиция депутата Горсобрания, руководителя обнинского исполкома «Единой России» Анатолия ШАТУХИНА.

Анатолий Ефимович уверен, что подрядчики могли бы проявить больше рвения и увеличить количество рабочих на объектах, чтобы иметь некоторый запас времени.

- Похвала от приехавшего с проверкой министра строительства и ЖКХ Калужской области Егора ВИРКОВА от непогоды не защитит, и если начнутся затяжные дожди, то все сроки могут очень сильно сдвинуться, - переживает парламентарий. - Более того, проспект Маркса - лицо города, а работы там идут медленно, мне, честно говоря, не нравится то, как там сейчас обстоят дела. И если реконструкция не будет закончена в срок, а качество оставит желать лучшего, в следующем году мы вообще рискуем не получить никаких денег!

Но могу уверить, что работы будут продолжены независимо от погоды. Современные технологии позволяют делать это качественно в любых условиях. Но лучшим вариантом, конечно, было бы до этого не доводить.