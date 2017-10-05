Переход ценою в жизнь

Где в Обнинске можно перейти дорогу и не попасть под колеса?
Негласное правило утверждает: «пешеход всегда прав». Но достаточно ли этого, чтобы чувствовать себя в безопасности, переходя улицу в положенном месте? Как говорит статистика - не всегда.
Зачастую виновниками аварий становятся водители, не успевающие сбросить скорость при приближении к пешеходному переходу. В наукограде за такими случаями пристально следят, и каждый год составляют перечень из самых опасных для пешеходов участков дороги.
Однако мнения властей и горожан зачастую расходятся.
ОСТОРОЖНО, ПЕШЕХОД!
В Обнинске ДТП с участием пешеходов в прошлом году оказались одной из основных проблем. 71 человек был сбит при попытке перейти дорогу, и при этом лишь двенадцать из них не находились на «зебре». Чиновники утверждают, что проблема под контролем, однако об окончательном ее решении говорить пока рано.
Как рассказала начальник отдела городского дизайна и рекламы Оксана ГРИЦУК, в конце каждого года власти составляют список из пяти наиболее опасных пешеходных переходов.
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НЕУДАЧНАЯ «ФАНТАЗИЯ»
Первым в нем числится «зебра» на проспекте Маркса рядом с остановкой «Магазин Фантазия».
Казалось бы, проспект - лицо нашего города. Где, как не здесь, концентрация ДТП должна быть наименьшей, но не тут-то было! За последние два года на нем пострадали шестеро пешеходов, причем один из таких случаев закончился смертью попавшего под колеса пенсионера.
Для борьбы с лихачами был положен новый «лежачий полицейский», и дискуссия насчет его необходимости традиционно вызвала бурю эмоций у водителей в соцсетях.
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ЛЕЖАЧИЙ ПАТРУЛЬ
В споре о целесообразности установки дорожных неровностей хорошим примером может служить второй участок, расположенный на пересечении проспекта Маркса с улицами Белкинской и Энгельса.
До того как «полицейский» заступил на свой пост, здесь за один только прошлый год пострадали семь человек. Сегодня же, несмотря на все споры и протесты, можно с уверенностью говорить об улучшении ситуации - ни одного ДТП, связанного с пешеходами, не произошло.
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ГЛАВНОЕ - ВНИМАНИЕ
Перенесемся на другой конец города, на участок проспекта Ленина от пересечения с улицей Победы и с улицей Шацкого. Это место примечательно концентрацией переходов - здесь их расположено сразу три.
Сухая сводка дает нам следующие цифры: в прошлом году пять пешеходов были сбиты прямиком на «зебре». Трое из них пострадали по вине владельцев транспортных средств. Чтобы привлечь внимание водителей к заветным полосочкам на асфальте, в дополнение к знакам повесили непрерывно «моргающие» светофоры. «Лежаки» пока укладывать не стали, понадеявшись на сознательность автомобилистов.
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ПЕРЕХОД, КОТОРОГО НЕТ
Иногда трагедии случаются по вине водителей, иногда - из-за безответственности пешеходов, но в районе Треугольной площади все сложилось иначе. За прошлый год здесь пострадали три человека, а причина этого, по мнению чиновников, крылась в неправильном расположении переходов. Оказалось, место нанесения разметки не соответствовало нормативам, и потому «зебру» решили перенести на сто метров.
Насколько эти меры помогут решить проблему, станет ясно в следующем году, но выглядят они не слишком надежно.
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ОТ ШКОЛЬНОГО ПОРОГА
Ну и последним, самым проблемным участком, по мнению администрации, является переход на улице Королева рядом со школой №4. За год в этом месте сбиты семь человек!
Видимо, только ценой здоровья этих людей можно было обратить внимание властей на этот переход. Которым, к слову, постоянно пользуются дети, чудом не попавшие в число пострадавших. Предотвратить дальнейшие жертвы здесь призван светофор, регулирующий теперь движение пешеходов через дорогу.
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СТОЯНИЕ У «ЮБИЛЕЙКИ»
К слову, у жителей Обнинска кардинально противоположное мнение об опасных для пешеходов участках. У них также нашелся топ-пять опасных «зебр».
Первый в списке - переход у гостиницы «Юбилейная». Обнинцы посчитали его не столько опасным, сколько неудобным. Большой поток машин, да еще и выезд с остановки прямо перед переходом превращают попытку перейти на другую сторону в очень непростую задачу, а учитывая, что с культурой вождения в нашем городе есть известные проблемы, простоять здесь можно изрядное количество времени.
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«ДОРОГА ЯРОСТИ»
Поводом для жарких дискуссий стала «зебра» возле Дома Ученых. Казалось бы, ну какая может быть опасность для пешеходов в месте, где водители постоянно жалуются на пробки и маленькую скорость потока.
Но, по словам горожан, все меняется с наступлением темноты, когда прямая проспекта Ленина в глазах части автолюбителей превращается во взлетную полосу. Благо, рычание этих «болидов» слышно за версту, и осторожный пешеход успевает вовремя распознать приближение угрозы.
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КТО НА НОВЕНЬКОГО?
Не ускользнул от внимательных жителей и «новичок» рейтинга - недавно размеченная «зебра» на улице Белкинской в районе ЖК «Борисоглебский». Этому переходу всего несколько дней, но, по мнению обнинцев, он уже успел снискать славу не самого спокойного.
Скорее всего, водители еще попросту не привыкли к новому участку зебры, но визг тормозов здесь слышен с завидной регулярностью.
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А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
Одним из «опасных» лидеров, по мнению большинства жителей наукограда, стал пешеходный переход на проспекте Маркса от магазина «Лента» в сторону деревни Кабицыно. Это место регулярно попадает в новостные сводки, а все попытки властей навести здесь порядок до сих пор заканчивались неудачами.
Совсем недавно здесь был сбит пожилой мужчина, а два ДТП в прошлом году и вовсе закончились смертью пешеходов. Не останавливает поток аварий здесь даже искусственная дорожная неровность.
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ЕЩЕ ОДИН ОПАСНЫЙ «ПЕШЕХОДНИК»
У «Недели» есть также свой антифаворит среди обнинских «зебр». Это пешеходник на проспекте Маркса возле остановки «39 квартал». В этом месте вырос и продолжает активно заселяться целый жилой комплекс. Ежедневно по этой «зебре» десятки школьников идут в образовательное учреждение.
Однако до сих пор его так и не сделали безопасным ни при помощи «лежачего полицейского», ни при помощи светофора. Последняя авария была не так давно, когда здесь сбили женщину с маленьким ребенком.
Обе отделались ушибами и несколькими днями в больнице. Но это же не значит, что нужно дожидаться более трагичного инцидента?!