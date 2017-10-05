Переход ценою в жизнь

Где в Обнинске можно перейти дорогу и не попасть под колеса?

Негласное правило утверждает: «пешеход всегда прав». Но достаточно ли этого, чтобы чувствовать себя в безопасности, переходя улицу в положенном месте? Как говорит статистика - не всегда.

Зачастую виновниками аварий становятся водители, не успевающие сбросить скорость при приближении к пешеходному переходу. В наукограде за такими случаями пристально следят, и каждый год составляют перечень из самых опасных для пешеходов участков дороги.

Однако мнения властей и горожан зачастую расходятся.

ОСТОРОЖНО, ПЕШЕХОД!

В Обнинске ДТП с участием пешеходов в прошлом году оказались одной из основных проблем. 71 человек был сбит при попытке перейти дорогу, и при этом лишь двенадцать из них не находились на «зебре». Чиновники утверждают, что проблема под контролем, однако об окончательном ее решении говорить пока рано.

Как рассказала начальник отдела городского дизайна и рекламы Оксана ГРИЦУК, в конце каждого года власти составляют список из пяти наиболее опасных пешеходных переходов.

НЕУДАЧНАЯ «ФАНТАЗИЯ» Первым в нем числится «зебра» на проспекте Маркса рядом с остановкой «Магазин Фантазия». Казалось бы, проспект - лицо нашего города. Где, как не здесь, концентрация ДТП должна быть наименьшей, но не тут-то было! За последние два года на нем пострадали шестеро пешеходов, причем один из таких случаев закончился смертью попавшего под колеса пенсионера. Для борьбы с лихачами был положен новый «лежачий полицейский», и дискуссия насчет его необходимости традиционно вызвала бурю эмоций у водителей в соцсетях. ЛЕЖАЧИЙ ПАТРУЛЬ В споре о целесообразности установки дорожных неровностей хорошим примером может служить второй участок, расположенный на пересечении проспекта Маркса с улицами Белкинской и Энгельса. До того как «полицейский» заступил на свой пост, здесь за один только прошлый год пострадали семь человек. Сегодня же, несмотря на все споры и протесты, можно с уверенностью говорить об улучшении ситуации - ни одного ДТП, связанного с пешеходами, не произошло. ГЛАВНОЕ - ВНИМАНИЕ Перенесемся на другой конец города, на участок проспекта Ленина от пересечения с улицей Победы и с улицей Шацкого. Это место примечательно концентрацией переходов - здесь их расположено сразу три. Сухая сводка дает нам следующие цифры: в прошлом году пять пешеходов были сбиты прямиком на «зебре». Трое из них пострадали по вине владельцев транспортных средств. Чтобы привлечь внимание водителей к заветным полосочкам на асфальте, в дополнение к знакам повесили непрерывно «моргающие» светофоры. «Лежаки» пока укладывать не стали, понадеявшись на сознательность автомобилистов. ПЕРЕХОД, КОТОРОГО НЕТ Иногда трагедии случаются по вине водителей, иногда - из-за безответственности пешеходов, но в районе Треугольной площади все сложилось иначе. За прошлый год здесь пострадали три человека, а причина этого, по мнению чиновников, крылась в неправильном расположении переходов. Оказалось, место нанесения разметки не соответствовало нормативам, и потому «зебру» решили перенести на сто метров. Насколько эти меры помогут решить проблему, станет ясно в следующем году, но выглядят они не слишком надежно. ОТ ШКОЛЬНОГО ПОРОГА Ну и последним, самым проблемным участком, по мнению администрации, является переход на улице Королева рядом со школой №4. За год в этом месте сбиты семь человек! Видимо, только ценой здоровья этих людей можно было обратить внимание властей на этот переход. Которым, к слову, постоянно пользуются дети, чудом не попавшие в число пострадавших. Предотвратить дальнейшие жертвы здесь призван светофор, регулирующий теперь движение пешеходов через дорогу. СТОЯНИЕ У «ЮБИЛЕЙКИ» К слову, у жителей Обнинска кардинально противоположное мнение об опасных для пешеходов участках. У них также нашелся топ-пять опасных «зебр». Первый в списке - переход у гостиницы «Юбилейная». Обнинцы посчитали его не столько опасным, сколько неудобным. Большой поток машин, да еще и выезд с остановки прямо перед переходом превращают попытку перейти на другую сторону в очень непростую задачу, а учитывая, что с культурой вождения в нашем городе есть известные проблемы, простоять здесь можно изрядное количество времени. «ДОРОГА ЯРОСТИ» Поводом для жарких дискуссий стала «зебра» возле Дома Ученых. Казалось бы, ну какая может быть опасность для пешеходов в месте, где водители постоянно жалуются на пробки и маленькую скорость потока. Но, по словам горожан, все меняется с наступлением темноты, когда прямая проспекта Ленина в глазах части автолюбителей превращается во взлетную полосу. Благо, рычание этих «болидов» слышно за версту, и осторожный пешеход успевает вовремя распознать приближение угрозы. КТО НА НОВЕНЬКОГО? Не ускользнул от внимательных жителей и «новичок» рейтинга - недавно размеченная «зебра» на улице Белкинской в районе ЖК «Борисоглебский». Этому переходу всего несколько дней, но, по мнению обнинцев, он уже успел снискать славу не самого спокойного. Скорее всего, водители еще попросту не привыкли к новому участку зебры, но визг тормозов здесь слышен с завидной регулярностью. А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ Одним из «опасных» лидеров, по мнению большинства жителей наукограда, стал пешеходный переход на проспекте Маркса от магазина «Лента» в сторону деревни Кабицыно. Это место регулярно попадает в новостные сводки, а все попытки властей навести здесь порядок до сих пор заканчивались неудачами. Совсем недавно здесь был сбит пожилой мужчина, а два ДТП в прошлом году и вовсе закончились смертью пешеходов. Не останавливает поток аварий здесь даже искусственная дорожная неровность. ЕЩЕ ОДИН ОПАСНЫЙ «ПЕШЕХОДНИК» У «Недели» есть также свой антифаворит среди обнинских «зебр». Это пешеходник на проспекте Маркса возле остановки «39 квартал». В этом месте вырос и продолжает активно заселяться целый жилой комплекс. Ежедневно по этой «зебре» десятки школьников идут в образовательное учреждение. Однако до сих пор его так и не сделали безопасным ни при помощи «лежачего полицейского», ни при помощи светофора. Последняя авария была не так давно, когда здесь сбили женщину с маленьким ребенком. Обе отделались ушибами и несколькими днями в больнице. Но это же не значит, что нужно дожидаться более трагичного инцидента?!

Степан ФЕДОРОВ