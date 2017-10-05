Разбитые бутылки, дырявые покрышки и строительный мусор...

Кто ответит за бардак на обнинской горнолыжке?

Горнолыжка - знакомая каждому жителю Обнинска достопримечательность. Это главное в городе место для проведения зимнего досуга, независимо от того, умеешь ты управляться с горными лыжами или просто любишь проводить время на свежем воздухе.

Но что происходит с любимым горожанами местом отдыха, когда с его склонов сходит снег, и кто ответственен за то, что девять месяцев в году «гордость Обнинска» больше смахивает на свалку?

УБОРКА РАЗ В ПОЛГОДА?

Скажем прямо - летние «виды» горнолыжки не для слабонервных. Следы от кострищ, вокруг которых разбросаны пустые и разбитые бутылки, упаковки из-под еды, дырявые покрышки и даже строительный мусор! Все это добро создает просто незабываемый пейзаж, да и, что греха таить, запах у этого «коктейля» соответствующий.

Трудно поверить, что спустя какие-то три месяца здесь будет полно людей, многие из которых приходят отдохнуть вместе с детьми! Меняется ли здесь что-то к началу зимнего сезона, или весь этот бардак просто прячется под слоем пушистого снега? Или внимание на спуск обращают лишь тогда, когда одним он скрашивает досуг, а другим - приносит доход?

Как пояснил председатель комитета по физической культуре и спорту Константин ОЛУХОВ, поддержанием порядка на горнолыжном склоне все-таки занимаются - два раза в год силами воспитанников спортивных школ здесь проводится субботник. По крайней мере, так было в прошлом году, и тогда вышедшим на борьбу с мусором спортсменам удалось очистить не только многострадальную гору, но и весь лес почти до самых берегов Протвы. Инициатива похвальная, однако достаточно ли двух капитальных уборок, чтобы придать спуску благопристойный вид, - большой вопрос.

Ответ на него не знает и главный по спорту. На комментарии Константин Олухов оказался скуп, а за подробностями рекомендовал обратиться к директору МП «Дворец спорта» Михаилу ЖУРАВЛЕВУ, к ведомству которого и приписан горнолыжный склон.

- В прошлом году на склоне навели идеальный порядок, аж до самого ангара все вычистили. Вообще, стараемся убирать по необходимости, и активисты помогают следить за чистотой, даже мелкие деревья вырубают, чтобы не зарастало, - заверил Михаил Викторович и пообещал лично проверить состояние спуска.

ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ - ЛЮБИ И САНОЧКИ ВОЗИТЬ

Винить коммунальщиков, чиновников и владельцев здесь можно сколько угодно. Но нельзя не принимать во внимание тот факт, что весь этот мусор не появился здесь сам по себе и в таких количествах. Люди сознательно и методично в течение года превращают любимое ими место в зловонную помойку, простирающуюся почти до самой реки.

Безусловно, положительные примеры тоже есть. Взять хотя бы прошедший на прошлых выходных турнир по маунтинбайку «Reactor Autumn Cup». Участники этих соревнований, которые проводятся на горнолыжке уже третий год подряд, вынуждены были своими силами наводить на ней порядок!

- Каждый год приходится убирать, чувствуем себя настоящими санитарами леса! - отшучивается один из организаторов Никита МАЛЬЦЕВ.

Возможность заниматься любимым спортом в глазах экстремалов стоит потраченного на уборку времени, но разве с этого должны начинаться соревнования, которые поддерживает администрация города?

Дневной абонемент на подъемник в зимний сезон обойдется вам в 1 тысячу рублей. Было бы неплохо, если хотя бы крохотная часть этих денег шла не в чей-то карман, а на благоустройство этого замечательного места.

В противном же случае, если по логике ответственных за спуск людей убирать на нем должны сами жители города и гости горнолыжки, то, может, следует дать им построить заодно и собственный подъемник?

Степан ФЕДОРОВ

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