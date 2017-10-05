Бизнес-инкубатор в этом году достроен не будет!

«Технопарк-Обнинск» лишился очередного директора.



Проект строительства в Обнинске «Технопарка» войдет в историю, как самый долгоиграющий. Однако, в отличие от вина, это качество ему совсем не к лицу. Руководители здесь меняются, как перчатки, а завершение строительства переносится год от года. Вот и очередной директор Кирилл ГРИШИН оставил свой пост.

В Министерстве экономического развития, курирующего этот объект, думают о новом назначении и сохраняют спокойствие. Еще бы, веди ни к увольнениям, ни к переносам сроков сдачи «Технопарка» им не привыкать!

ИСТОРИЯ С ВЫДЕРЖКОЙ

За одиннадцатилетнюю историю предприятия здесь сменилось столько директоров, что не счесть. Вскоре кураторы объекта пришли к выводу: править балом здесь должны не чиновники, а те, у кого есть бизнес-жилка. Таковым надлежало стать инновационному предпринимателю Леониду КАТУХИНУ.

Тот продержался в кресле руководителя больше, чем кто-либо: два с лишним года. И, видимо, не увидел будущего в этом проекте. Затем бразды правления им отдали Станиславу ПИСАРЕВУ (скандальному боровскому экс-мэру) и... вскоре забрали, как у «неэффективного». На посту его сменил его же заместитель Кирилл ГРИШИН.

И движение при нем началось. В районе студгородка выросло здание бизнес-инкубатора. Глядя сейчас на объект, обывателю может показаться, что он вполне готов к сдаче в эксплуатацию. Кроме того, произойти это, по указанию руководства области, должно было еще летом прошлого года. Однако тогда свою роль сыграли проблемы с финансированием. В 2017-м, как нам известно, денежные средства все же поступили.

Я УСТАЛ И УХОЖУ?

Достроят ли объект в этом году, «Неделя» поинтересовалась у Гришина еще месяц назад: ответ, на удивление, был отрицательным. Поговорить о причинах Кирилл Анатольевич согласился «после важных совещаний» и... пропал. Ни в этот день, ни в какой-либо другой на телефонные звонки он не отвечал.

Журналисты даже начали переживать. Мало ли что случилось? Просто так ведь люди не пропадают. Человек Кирилл Анатольевич порядочный - руководитель солидного проекта, как-никак. Подумала редакция, и обратилась к его руководству - в профильное министерство.

Как пояснил «Неделе» заместитель калужского министра экономического развития Иван РОМАНОВ, Кирилл Анатольевич находится на больничном и возвращаться на работу не собирается, потому как уже написал заявление о досрочном расторжении трудового договора.

Исполнять обязанности директора назначена главный бухгалтер «Технопарка» Светлана ЛУКЬЯНЕНКО, знакомая обнинцам как защитник интересов дольщиков «Су-155» и новый депутат Горсобрания.

Такое решение Министерства, с одной стороны, может порядком удивить. Ранее на эту должность назначали сторонних людей. Последний руководитель был ранее заместителем директора «Технопарка», что тоже логично. Почему же теперь у руля проекта ставят главбуха?

С другой стороны, Лукьяненко работает в «Технопарке» на руководящей должности больше, чем кто-либо из его прежних руководителей: с 2007 года. А потому досконально знает обо всех нюансах.

ОТ СКРОМНОСТИ К ОПТИМИЗМУ

Каково же будущее бизнес-инкубатора? По словам Лукьяненко, процесс не стоит на месте, и уже в этом году «Технопарку» необходимо освоить еще 57 миллионов рублей.

Однако, как стало известно «Неделе», проблема сдвигов срока сдачи в эксплуатацию теперь не финансовая, а техническая. Комментировать этот нюанс Светлана Лукьяненко не захотела.

А потому за подробностями «Неделя» обратилась к куратору проекта от муниципалитета, вице-мэру по экономике Геннадию АНАНЬЕВУ. Тема проблем в «Технопарке» заставила Геннадия Евгеньевича (мужчину, напомним, брутального) покраснеть, скромно улыбнуться и тихо произнести:

- Проект же областной. Что же я за первых лиц буду комментарий давать?

А потому разъяснять ситуацию снова пришлось заместителю министра экономического развития. Иван Романов, который, к зависти сказать, человек, видимо, оптимистичный. И срывов сдачи в эксплуатацию бизнес-инкубатора не наблюдает. Из его ответа следует, что завершить этот проект планируют согласно графику: в 2019 году!

- По результатам строительства был выявлен ряд технических ошибок, устранение которых потребовало внесения изменений в проектно-сметную документацию. В настоящее время риски срыва утвержденных сроков строительства оцениваются, как незначительные, - прокомментировал замминистра.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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