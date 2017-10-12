12.10.2017

Владислав Шапша: «Обнинск находится на хорошем счету у губернатора!»



В начале недели губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ провел выездное заседание консультативного совета, в котором приняли участие главы администраций муниципальных районов и городских округов региона.

Основными темами, поднятыми на совещании, стали вопросы подготовки к зиме и отопительному периоду, а также перспективы строительства котельных на территории муниципалитетов области. Кроме того, обсуждались проблемы контроля земель и постановки сельхозучастков на кадастр, реализация проектов по благоустройству и актуальная на сегодняшний день вакцинация населения.

Кстати сказать, на подобных заседаниях регулярно упоминают первый наукоград, причем, в абсолютном большинстве случаев в положительном ключе. Мэр Обнинска Владислав ШАПША скромно отметил, что подобные похвалы есть результат работы чиновников и строгое следование намеченным планам.

- В Обнинске есть свои сильные стороны, и мы будем развивать их, - подчеркнул Владислав Валерьевич. - Сейчас мы находимся на хорошем счету у губернатора, и наша задача - удержать эти позиции. Что же касается проведенного совещания с главами администраций муниципалитетов, то Анатолий Дмитриевич отметил, что позиции наукограда по подготовке к зиме и вакцинации населения находятся на достойном уровне. Никаких нареканий от главы региона в наш адрес не поступило, и это очень хорошо.

Более того, говоря о реализации проекта по комфортной среде, Анатолий Артамонов отдельно затронул реализацию оного в обнинском гурьяновском лесу. Здесь, как известно, на финишной прямой находятся работы по благоустройству, а само место отдыха наконец-то начало обретать приличные очертания.

-  Сама идея проекта по благоустройству гурьяновского леса возникла много лет назад, однако особо никто ей не занимался, - сказал Владислав Шапша. - Сейчас же проект активно реализуется, и очень здорово, что наши люди принимают в этом активное участие, например, выходя на субботники.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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