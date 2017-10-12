Глобальная перезагрузка

Жители Старого города просят власти «продолжать в том же духе».

Даже самый маленький житель Обнинска знает, что условно город можно поделить на две части - новую и старую. И если благоустройство «новой» проводится с широким размахом и постоянно упоминается в СМИ, то о Старом городе говорят реже. А между тем здесь тоже кипит жизнь, и чтобы заметить это, достаточно просто прогуляться по местным улочкам.

СТАРАЯ ПЕСНЯ О ГЛАВНОМ

Старый город - очень атмосферное и даже в чем-то величественное место. Недаром недавно посетившая Обнинск делегация областных архитекторов высоко оценила его виды. Однако было бы несправедливо умолчать о том, что местный «акрополь» - не только красивая лепнина на домах вдоль главной улицы. Здесь, как и в любом другом районе, есть свои проблемные участки.

Ярким примером является территория медицинских учреждений. Три здания, краска с которых отваливается уже вместе с кусками стен, ассоциируются скорее с декорациями к фильму ужасов, чем с функционирующей больницей. В похожем состоянии пребывают и подъездные дороги; стоит свернуть с улицы Пирогова в сторону больничных корпусов, как машину начинает подбрасывать как на «американских горках». Пешеходного тротуара здесь и вовсе нет. Ситуация удручающая, но о ней прекрасно известно городским властям, и хотя больница - забота федералов, пускать все на самотек наши чиновники не намерены. По словам депутата Городского Собрания, а по совместительству и главврача КБ №8 Владимира ПЕТРОВА, даже несмотря на связанные руки, народные избранники пытаются достучаться до ответственных лиц.

- Заявку, чтобы федеральные власти обратили внимание на этот участок, мы уже подали, - заверил Владимир Александрович. - Надеемся, что в скором времени территорию медучреждения приведут в порядок.

СТОИТ ТОЛЬКО ПОПРОСИТЬ

В не менее печальном состоянии находится дом №14 по той же улице Пирогова. Пару месяцев назад журналисты «Недели» писали о маргинальных личностях, которые облюбовали здание, и потоке жалоб от местных жителей. Приятно видеть, что мимо ушей чиновников все высказанные претензии не прошли. В будущем, по словам мэра Обнинска Владислава ШАПШИ, здесь будет открыт новый детский сад.

- Мы постараемся попасть в федеральную программу и получить средства на реконструкцию здания, - отметил Владислав Валерьевич. - Конечно же, будем рады инвесторам и примем их с распростертыми объятиями, но с одним жестким условием: здесь должен быть только детский сад, и ничего больше.

Еще одной «ложкой дегтя» можно назвать скудное освещение некоторых улиц в ночное время. Так, например, в безымянном переулке, где находится магазин «Ступеньки», крайне не хватает фонарей.

- В магазин лучше по вечерам не ходить. А то можно упасть со «ступенек», - скаламбурил пенсионер Иван МЕЛЮКАЕВ. - Ну правда, на весь переулок ни одного фонаря! Не верю, что с этим нельзя ничего сделать!

Однако, как отметил депутат Городского Собрания Александр СУХАРЕВ, на настоящий момент жалоб по поводу освещения лично к нему не поступало.

- Если какие-то недовольства появятся, то будем решать их в рабочем порядке. Пока же могу заметить, что освещение в Обнинске находится на очень достойном уровне, - сообщил парламентарий.

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД

На другой чаше весов - работы по благоустройству, коих в этом году было выполнено немало. Более того, активно реализуется программа по переселению из ветхого жилья, не так быстро, конечно, как хотелось бы, но в Лету ничего не кануло. И это, несомненно, радует. Да и сами облагороженные дворы и уложенная на улице Ленина плитка выглядят очень привлекательно, даже хочется привезти подрядчика с проспекта Маркса и показать ему, как нужно работать, а заодно и порекомендовать взять мастер-класс у «ленинских» работников.

Кстати сказать, сами жители Старого города, на глазах которых и происходит фактическое преображение, не могут нарадоваться происходящему.

- Вот если бы вы приехали сюда лет десять назад, вы бы, мягко говоря, изумились увиденному, - говорит обнинец Максим ИЛЬИН. - А сейчас мы, жители, видим, как наш район меняется буквально на глазах, причем в лучшую сторону! Вон, в этом году дворы в порядок привели, фасады домов отремонтировали. Есть, конечно, проблемы, поэтому очень хочется сказать властям: продолжайте в том же духе!

Кстати сказать, Владислав Валерьевич в принципе не собирается останавливаться на достигнутом. И хотя какой-то отдельной программы у слуг народа по развитию Старого города нет, проекты по его «реновации» воплощаются здесь ежегодно.

- Нам важно сохранить атмосферу Старого города, и поэтому мы даем четкое указание сохранять архитектуру при ремонте фасадов и тщательно следим за этим, - сказал мэр. - В следующем году работы по благоустройству будут продолжены, на очереди реконструкция Морозовской дачи. Будем искать инвесторов, так как тут нужны огромные деньги, и, честно скажу, бюджет Обнинска это не потянет.

Степан ФЕДОРОВ

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