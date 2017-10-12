Глобальная перезагрузка

Жители Старого города просят власти «продолжать в том же духе».
Даже самый маленький житель Обнинска знает, что условно город можно поделить на две части - новую и старую. И если благоустройство «новой» проводится с широким размахом и постоянно упоминается в СМИ, то о Старом городе говорят реже. А между тем здесь тоже кипит жизнь, и чтобы заметить это, достаточно просто прогуляться по местным улочкам.
СТАРАЯ ПЕСНЯ О ГЛАВНОМ
Старый город - очень атмосферное и даже в чем-то величественное место. Недаром недавно посетившая Обнинск делегация областных архитекторов высоко оценила его виды. Однако было бы несправедливо умолчать о том, что местный «акрополь» - не только красивая лепнина на домах вдоль главной улицы. Здесь, как и в любом другом районе, есть свои проблемные участки.
Ярким примером является территория медицинских учреждений. Три здания, краска с которых отваливается уже вместе с кусками стен, ассоциируются скорее с декорациями к фильму ужасов, чем с функционирующей больницей. В похожем состоянии пребывают и подъездные дороги; стоит свернуть с улицы Пирогова в сторону больничных корпусов, как машину начинает подбрасывать как на «американских горках». Пешеходного тротуара здесь и вовсе нет. Ситуация удручающая, но о ней прекрасно известно городским властям, и хотя больница - забота федералов, пускать все на самотек наши чиновники не намерены. По словам депутата Городского Собрания, а по совместительству и главврача КБ №8 Владимира ПЕТРОВА, даже несмотря на связанные руки, народные избранники пытаются достучаться до ответственных лиц.
- Заявку, чтобы федеральные власти обратили внимание на этот участок, мы уже подали, - заверил Владимир Александрович. - Надеемся, что в скором времени территорию медучреждения приведут в порядок.
СТОИТ ТОЛЬКО ПОПРОСИТЬ
В не менее печальном состоянии находится дом №14 по той же улице Пирогова. Пару месяцев назад журналисты «Недели» писали о маргинальных личностях, которые облюбовали здание, и потоке жалоб от местных жителей. Приятно видеть, что мимо ушей чиновников все высказанные претензии не прошли. В будущем, по словам мэра Обнинска Владислава ШАПШИ, здесь будет открыт новый детский сад.
- Мы постараемся попасть в федеральную программу и получить средства на реконструкцию здания, - отметил Владислав Валерьевич. - Конечно же, будем рады инвесторам и примем их с распростертыми объятиями, но с одним жестким условием: здесь должен быть только детский сад, и ничего больше.
Еще одной «ложкой дегтя» можно назвать скудное освещение некоторых улиц в ночное время. Так, например, в безымянном переулке, где находится магазин «Ступеньки», крайне не хватает фонарей.
- В магазин лучше по вечерам не ходить. А то можно упасть со «ступенек», - скаламбурил пенсионер Иван МЕЛЮКАЕВ. - Ну правда, на весь переулок ни одного фонаря! Не верю, что с этим нельзя ничего сделать!
- Если какие-то недовольства появятся, то будем решать их в рабочем порядке. Пока же могу заметить, что освещение в Обнинске находится на очень достойном уровне, - сообщил парламентарий.
ТЕРПЕНИЕ И ТРУД
На другой чаше весов - работы по благоустройству, коих в этом году было выполнено немало. Более того, активно реализуется программа по переселению из ветхого жилья, не так быстро, конечно, как хотелось бы, но в Лету ничего не кануло. И это, несомненно, радует. Да и сами облагороженные дворы и уложенная на улице Ленина плитка выглядят очень привлекательно, даже хочется привезти подрядчика с проспекта Маркса и показать ему, как нужно работать, а заодно и порекомендовать взять мастер-класс у «ленинских» работников.
Кстати сказать, сами жители Старого города, на глазах которых и происходит фактическое преображение, не могут нарадоваться происходящему.
- Вот если бы вы приехали сюда лет десять назад, вы бы, мягко говоря, изумились увиденному, - говорит обнинец Максим ИЛЬИН. - А сейчас мы, жители, видим, как наш район меняется буквально на глазах, причем в лучшую сторону! Вон, в этом году дворы в порядок привели, фасады домов отремонтировали. Есть, конечно, проблемы, поэтому очень хочется сказать властям: продолжайте в том же духе!
Кстати сказать, Владислав Валерьевич в принципе не собирается останавливаться на достигнутом. И хотя какой-то отдельной программы у слуг народа по развитию Старого города нет, проекты по его «реновации» воплощаются здесь ежегодно.
- Нам важно сохранить атмосферу Старого города, и поэтому мы даем четкое указание сохранять архитектуру при ремонте фасадов и тщательно следим за этим, - сказал мэр. - В следующем году работы по благоустройству будут продолжены, на очереди реконструкция Морозовской дачи. Будем искать инвесторов, так как тут нужны огромные деньги, и, честно скажу, бюджет Обнинска это не потянет.