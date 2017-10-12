Обнинские власти привезли из Франции хорошие, но сложно реализуемые идеи

Как известно, минувшие выходные градоначальник города Обнинска Владислав ШАПША вместе с коллегами и губернатором Калужской области Анатолием АРТАМОНОВЫМ провели во французском городе Монпелье.

Отметим, что между двумя городами постепенно начинает налаживаться сотрудничество после почти семилетнего перерыва. И на данный момент местные власти целиком и полностью нацелены на максимальную выгоду от совместной работы. А заодно и вдохновляются французским шармом, мечтая повторить подобное и в наукограде...

ОТ МЕЧТЫ ДО РЕАЛЬНОСТИ...

Для справки: Монпелье - один из крупнейших городов на юге Франции, население которого составляет триста с лишним тысяч человек, это почти в три раза больше, чем в Обнинске. До 2010-го года между нашими и зарубежными управленцами было налажено тесное сотрудничество, но затем по политическим причинам случился почти семилетний перерыв.

И сейчас, благодаря активной работе обнинских властей, а также отзывчивости французской стороны, отношения в разрезе «Обнинск-Монпелье» имеют тенденцию к развитию.

Кстати сказать, отличным показателем французского пиетета в сторону Обнинска стала установка плиты с гербами наукограда и Калужской области на аллее городов-побратимов. В общем, как бы сказал Остап Бендер: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели».

Естественно, встреча в Монпелье носила не столько развлекательный, сколько рабочий характер. За несколько дней, проведенных во Франции, обнинские власти умудрились провести массу переговоров и заключить несколько соглашений, а также вдохновиться местными достопримечательностями.

Например, заместитель руководителя администрации по вопросам экономического развития Геннадий АНАНЬЕВ по секрету рассказал, что властям крайне понравился трамвай в Монпелье. И идея реализации такого общественного транспорта и в Обнинске прочно засела в головах управленцев. Пока, правда, только на уровне мечты.

- Проезжая часть, конечно, немного сократилась, но при этом не ущемив тротуар и велодорожки. Вообще, Монпелье - довольно маленький городок с узкими улочками, и трамвай там выглядит очень круто. Хотелось бы такое реализовать и у нас, - мечтательно заявил Геннадий Евгеньевич.

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ

Причем рассматривается такой транспорт не как экскурсионный или прогулочный, а именно как общественный. В общем, твердое убеждение Геннадия Евгеньевича - трамвай может стать отличной достопримечательностью Обнинска и сделать его привлекательным для потенциальных инвесторов и туристов.

- Если люди, приезжая в Обнинск, имеют возможность ездить на хорошем транспорте, престиж города растет, - уверен Ананьев.

Идея звучит, конечно, хорошо, но выглядит крайне труднореализуемо. Не проще ли нашим властям не предаваться мечтам о трамваях, а заняться чем-то более приземленным, местным ПАТП, например. Согласитесь, что новый комфортабельный автобус добавит плюсов Обнинску не меньше.

Но, как уверил, Геннадий Ананьев, работа в направлении обновления автобусного парка в Обнинске ведется, причём весьма серьёзная.

- Мы отрабатываем программы лизинга, чтобы можно было приобрести новые автобусы. Наш ПАТП участвует в конкурсно-аукционных процедурах наравне с другими компаниями, - заявил Геннадий Евгеньевич. - Но загвоздка состоит в том, что транспортной компании Обнинска стоит расширить линейку коммерческих рейсов, тогда шанс на победу в аукционах увеличивается.

Впрочем, конкретного ответа на вопрос, когда же автобусный парк пополнится новыми транспортными средствами, Геннадий Евгеньевич не дал. Надеемся, что раньше, чем цены на проезд увеличатся, неизбежность чего Ананьев подтвердил, правда, снова не назвав точных дат.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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