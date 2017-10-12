Обнинец заплатил подрядчику триста тысяч за ремонт квартиры, а получил «фиг с маслом»!

То, что подрядчики, которые берут на себя обязательства по ремонту детских площадок, укладке асфальта или плиток, могут срывать сроки, выполнять свою работу некачественно - уже ни для кого давно не секрет.

Другое дело, когда подобную безалаберность проявляют частные фирмы, занимающиеся ремонтом квартир. И если в первом случае власти могут надавить на исполнителя, выкатить неустойку и получить компенсацию, то во втором - страдает один человек, его нервы и деньги...

НИ ДЕНЕГ, НИ МАТЕРИАЛОВ

Житель Обнинска Игорь ОСАДЧУК некоторое время назад приобрел квартиру в новом доме по улице Гагарина, 65 и заключил с ООО «Оптима» в лице генерального директора Сергея СОРОКИНА договор на ремонтные работы. В рамках соглашения подрядчик взял на себя обязательство сделать перепланировку квартиры, поменять в ней двери и окна, провести электрику, в общем, превратить черновой вариант в «белый».

Подписав контракт еще в конце августа, стороны преспокойно разошлись. Сергей Сорокин, ответственный за ремонт квартиры, назначил прораба - Алексея ЛОСКУТОВА, который должен был выполнить все необходимые работы.

Отметим, что первая часть - по сносу стен и проводке электрики была сделана вроде как без сучка и задоринки. Но ровно до того самого момента, как в квартиру вошел отец Игоря - Олег ОСАДЧУК, который просто ужаснулся качеству.

- Здесь много нарушений, любой человек увидит это невооруженным глазом! - возмутился Олег Игоревич. - Причем исполнителю заплатили деньги в полном объеме, и где же ответственное отношение?

Дальше - больше. Вторая часть контракта включала в себя замену дверей, окон, штукатурку стен, утепление балкона и еще пару мелочевок. Но, к сожалению, и половина работ выполнена не была. То есть подрядчик получил деньги на стройматериалы, вместе с половиной суммы в виде аванса за работу, а ни черта не сделал! Кстати сказать, закончить все должны были еще 24-го сентября, а сейчас уже, на минуточку, середина октября. Итог печален: сроки сорваны, работы не сделаны, деньги пропали.

А СУДЬИ КТО?

Что еще примечательно, в этой сборной солянке под названием «ремонт и его прелести» найти виноватых будет не так-то просто. Хотя каждая сторона уверена, что она тут ни при чем. Пожалуй, пострадал только один заказчик Игорь Осадчук, который вообще сейчас находится в командировке, а, следовательно, контролировать весь процесс не может, о чем и попросил своего отца.

Что же касается гендиректора ООО «Оптима» Сергея Сорокина, который понадеялся на прораба и преспокойно уехал в отпуск, то его позиция достаточно тверда: его вины нет, разве что косвенная.

- Да этот прораб мне три объекта завалил! - возмутился Сергей Владимирович. - Я не отрицаю, что работы выполнены с нарушениями. Честно, я из отпуска вернулся и просто за голову схватился! Сейчас по контракту мы обязаны все доделать, но сотрудничать с Алексеем я не намерен. Мне и так сейчас проблем хватает.

Продолжать работать с Сорокиным не собирается и сам прораб, который заявил, что разорвал отношения с нанимателем сам, из-за того, что последний ему не платил. А все те ошибки и «недоделки» - не больше чем иллюзия, или, если хотите, галлюцинация.

- Пусть разбирается, как хочет. У меня есть рабочие, которым нужно платить, а мы не получили ни копейки от Сорокина. За бесплатно я не согласен трудиться, - сказал Алексей Лоскутов. - Работу свою мы выполнили качественно, согласно договору, нареканий быть не может.

БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ...

Честно говоря, слышать разговоры о качестве несколько странно, если только сам Олег Игоревич насчитал порядка пятнадцати нарушений, о чем и составил бумагу на имя Сергея Сорокина с требованием об устранении. Так, согласно документу, подрядчик, например, «недозавез» плиточный клей. По смете оплатили сто килограммов материала, а привезли только 60. Из полусотни подрозетников установлены только сорок четыре, пескобетон, за который было заплачено почти тридцать тысяч рублей, и вовсе отсутствует.

- Я решил обратиться в полицию и ОБЭП по факту случившегося, - сказал Олег Осадчук. - Заявление у меня приняли, мое единственное требование на данный момент, чтобы он устранил нарушения или вернул деньги. Более того, подрядчик украл у меня старые окна и металлические двери. Так что пусть теперь правоохранительные органы разбираются с ним.

Кстати сказать, громкое обвинение в краже вполне может оказаться пустым. Сам Сергей Сорокин утверждает, что окна и двери он вывез с разрешения заказчика. Причем использовать их собираются только в самых благих целях.

- К нам часто обращаются пенсионеры и просят поменять окна или двери. Но так как денег на новые у них нет, мы устанавливаем старые и берем плату только за монтаж. Ну а почему нет? В итоге все довольны. И прежде чем увезти все, спросил разрешения, это могут подтвердить рабочие, - сказал предприниматель.

В любом случае, дело сейчас за правоохранительными органами. Именно им предстоит распутать весь клубок событий и все-таки найти ответы на два самых главных вопроса: кто виноват и что делать.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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