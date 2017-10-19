Неженская профессия

И. о. начальника отдела дознания: «К этой работе должна лежать душа!»

Придя в отдел дознания ОМВД по городу Обнинску, меньше всего ожидаешь увидеть перед собой хрупкую девушку с очаровательной улыбкой вместо привычного по отечественным сериалам образа брутального «следака». А таких здесь работаю семь человек!

Да, это не шутки, обнинские дознаватели - не жесткие мужчины, а милые девушки. Об особенностях такого «неженского» дела и своих мечтах рассказала исполняющая обязанности начальника городского отдела дознания майор полиции Наталья ТЕСАКОВА.

СЛУЖБА - НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

- Наталья Леонидовна, в первую очередь поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем дознания. В связи с этим вопрос: что же это за профессия такая и с чем ее, как говорится, едят?

- Не в первый раз мне этот вопрос задают (улыбается). Если говорить по-простому, то дознаватель работает с менее тяжкими преступлениями, чем следователь. То есть наиболее распространенные происшествия, с которым граждане чаще всего сталкиваются в повседневной жизни, находятся в ведении отдела дознания.

- То есть всякие мелкие кражи, то, что в народе называют, «бытовухой» - это все к вам?

- Да, именно так. Но если, как вы выразились, «бытовуха» заканчивается чьей-то смертью, то этим уже следственный комитет занимается.

- А что вас привело в эту, прямо скажем, не самую женскую профессию?

- Ну, здесь ничего захватывающего нет. После института проходила практику, что-то зацепило, и решила остаться. В общем, мне понравилось. И так незаметно пролетели пятнадцать лет в данной службе, из которых последние пять лет на должности заместителя начальника отдела дознания ОМВД России по г. Обнинску. В настоящее время исполняю обязанности руководителя.

- Помните первое дело, с которым работали?

- Конечно! Было заявление по факту причинения вреда здоровью средней тяжести. Там две компании что-то не поделили, в итоге произошла драка. Но закончилось все хорошо - решили до суда не доводить и разошлись миром.

- А из последних случаев что-то запомнилось?

- Был один забавный. Мужчина из супермаркета вышел с полной тележкой продуктов и не заплатил. Никто ничего не заметил, и все бы ему с рук сошло, если бы он тут же не попробовал то же самое провернуть. Со второй тележкой его уже задержали. Что называется, жадность сгубила (смеется).

- На ваш взгляд, работа в органах - это все-таки призвание или, как говорится, всему можно научить?

- Думаю, что у вас к этому должна лежать душа. Научить-то человека можно, если у него есть необходимые данные, а вот закрепиться на должности и справляться с нашей нагрузкой могут не все. Должно быть желание посвятить себя службе и поставить её на первое место.

«НЕ РАБОТА, А ОБРАЗ ЖИЗНИ»

- Какие качества для дознавателя считаете самыми необходимыми?

- Ох, сложно сказать, нам все надо уметь (смеется). В первую очередь, конечно, нужно завидное терпение. Умение с головой уходить в работу, не обращая ни на что внимания, иначе результата не будет. Нужно уметь общаться с людьми, мы тут все немного психологи по своей сути... ну, и, конечно, сосредоточенность. Очень важно ничего не упустить и каждому делу уделить необходимое внимание.

- Наталья Леонидовна, скажите, работа оставляет какой-то отпечаток на вашей жизни за пределами этого кабинета?

- У нас это называется профессиональная деформация. Никуда от этого не деться, развивается некая самодисциплина, понимание того, как не стать жертвой преступления. Но вообще нужно стараться отдыхать, если постоянно только о работе думать, то можно с ума сойти. Коллектив у нас очень дружный, сплоченный. Мы вместе отмечаем дни рождения, календарные праздники. Поддерживаем отношения за пределами работы.

- Какие преступления в Обнинске происходят наиболее часто?

- В основном это кражи, мошенничеств тоже хватает. В этом году, если сравнивать с прошлым, больше случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения после лишения прав.

- Работа дознавателя подразумевает много стрессовых ситуаций, скажите честно - возникало желание все бросить и уйти?

- Ой, да почти каждый день! (смеется) Каждый сотрудник у нас ведет одновременно в среднем 30-40 дел, и к концу дня, естественно, уже начинаешь закипать, но это рабочие моменты, думаю, такое каждому знакомо.

- А что вас останавливает в такие моменты?

- Сложно сказать, наверное, я себя кем-то другим в жизни уже не вижу. Здесь ведь как - если уж пришел и втянулся, то это навсегда. И будешь до ночи засиживаться, и расследовать уголовные дела, а утром все равно просыпаться и скорей сюда. Это даже не работа, а скорее, образ жизни.

Степан ФЕДОРОВ

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