Обнинцы не могут добиться от страховой компании положенных по закону денег!

В конце июля решением руководства Центробанка было приостановлено действие лицензий сразу нескольких страховых компаний. Одна из них - «Московия», которая успешно работала в Обнинске и пользовалась популярностью у горожан из-за невысоких цен.

Однако сейчас, когда действие выданных ранее полисов стало подходить к концу, у некоторых обнинцев возникли вопросы к своей страховой компании, и зачастую не самые приятные.

ХИТРАЯ СИСТЕМА

Один из клиентов компании, житель наукограда Юрий Г., застраховал в свое время в «Московии» авто. Действие полиса истекло на прошлой неделе, и когда мужчина приехал продлить договор, то был неприятно удивлен. Сотрудники компании за почти два месяца не позаботились о том, чтобы проинформировать людей о своем новом статусе. Но главной бедой для автовладельца стало вовсе не это.

Дело в том, что при оформлении полиса ОСАГО на полгода клиент платит сразу 70% от суммы всего платежа за год, а по окончанию этого срока на второе полугодие договор продлевается после уплаты оставшихся 30%.

- Как мне сказали, компания сейчас производит выплаты по старым соглашениям без заключения новых. То есть продлить мою страховку они не могут. Получили большую часть денег, а теперь отправляют в другие конторы, где придется по новой оплачивать всю стоимость! - негодует Юрий. - Мне кажется, нужно поднять шум и собраться всем, кто заключал договоры с «Московией». Терять свои деньги - это не дело. Ладно, полгода прошли, но пусть вернуть хотя бы разницу в двадцать процентов!

Печальный факт, но в такой ситуации оказались все клиенты, страховавшие свое авто меньше чем на год и теперь вынужденные заново расставаться с круглой суммой. Более того, в настоящий момент сотрудники компании стараются даже «откреститься» от взятых на себя ранее обязательств, например, выплат по страховому случаю.

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?

За оной в «Московию» обратился частный предприниматель Алексей ЗУЙКО, который застраховал в свою недвижимость. Однако когда приехал в обнинский филиал за честно причитающимися ему по договору деньгами, наткнулся лишь на закрытую дверь. Как рассказал «Неделе» Алексей, подобное его, мягко говоря, выбесило, и он решил обратиться уже в головной офис компании.

- Дело было в конце июля, наверное, неделя прошла, как у них вся эта катавасия началась. Отсидел огромную очередь, заявление у меня приняли и обещали разобраться. Уже почти три месяца прошло, а денег я пока так и не увидел, - рассказал Алексей.

Чтобы получить свои «кровные», мужчине, видимо, придется обращаться в полицию и решать свою проблему через суд. Что, в принципе, он и собирается сделать.

Обращаться с заявлениями в правоохранительные органы посоветовали и сами полицейские. Отметим, что пока что в адрес компании никаких жалоб не поступало, но подобные случаи с другими страховщиками в практике стражей правопорядка уже бывали.

- Гражданам стоит обратиться в правоохранительные или надзорные органы, чтобы на основании заявления мы могли провести проверку и предпринять соответствующие меры воздействия, - сообщили нам в ОМВД России по городу Обнинску.

И в качестве постскриптума хочется добавить, что в такой ситуации может оказаться каждый. Водителей постоянно убеждают в необходимости страхования своего автомобиля, красочно расписывая плюсы и удобство наличия полиса, но, просматривая новостные сводки за последнее время, начинаешь сомневаться, что произойдет с большей вероятностью - автомобильная авария или отзыв лицензии у компании?

Кстати

КАК СКВОЗЬ ЗЕМЛЮ ПРОВАЛИЛИСЬ...

На момент подготовки материала, журналисты «Недели» отправились в офисы «Московии» в Обнинске, чтобы узнать, как обстоят дела с выплатами от самих страховщиков, однако потерпели неудачу. Филиал компании расположенный в Доме ученых оказался закрыт, причем, как говорят «соседи», довольно давно, а главное помещение на улице Калужской, 24 уже занято другой страховой фирмой, не имеющей к «Московии» никакого отношения.

К слову, попытки дозвониться через указанный на официальном сайте телефон горячей линии тоже ни к чему не привели - операторы лишь посоветовали попытать счастья в головном офисе компании.

Степан ФЕДОРОВ

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