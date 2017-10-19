Благоустройство «МИФИческого» оврага никак не сдвинется с мертвой точки!

Еще весной журналисты «Недели» поднимали вопрос благоустройства оврага за кинотеатром «Мир», и тогда ситуация выглядела довольно оптимистично.

Руководство МИФИ согласилось, что нынешнее состояние территории ВУЗ не красит, и подумывало навести здесь порядок, как только появятся деньги в достаточном объеме. Однако за прошедшие месяцы ситуация вокруг пустыря отошла на второй план, и, кажется, что о нем благополучно забыли.

Овраг за кинотеатром - место, в некотором смысле, культовое. Часть горожан еще помнят, как какие-то пятнадцать лет назад здесь проводились различные праздники, бассейн наполняли водой, а члены кружка судового моделирования запускали на всеобщее обозрение свои «крейсеры». С другой стороны, подрастающее поколение обнинцев и знать не знает о том, что когда-то на поросшую бурьяном площадку люди приходили поиграть в баскетбол или просто отдохнуть с семьей.

Разговоры, что пустырю надо бы вернуть былой лоск, возобновляют с завидной регулярностью, впрочем, зачастую дело дальше задушевных бесед не идет. Так было ровно до того момента, как в Обнинск с визитом приехал ректор НИЯУ МИФИ Михаил СТРИХАНОВ, который и заявил во всеуслышание, что территорию приведут в порядок, как только найдут деньги. Это было в апреле.

Сейчас на дворе, на минуточку, октябрь и тот подходит к концу. За полгода, как нам думается, можно было найти хоть какие-то средства, на крайний случай привлечь инвесторов или меценатов, однако похвастать руководству по большому счету нечем.

На данный момент, как сообщили сотрудники ИАТЭ, работа в данном направлении ведется. Причем, есть некие сдвиги и даже надежды на положительные изменения. Но тут и наступает эффект дежавю, ведь фразы про планы, работу и прочее мы слышали еще полгода назад!

Единственным изменением, пожалуй, можно назвать организованные переговоры с некоей обнинской компанией (название ее почему-то держится в ИАТЭ под строжайшим секретом), которая имеет колоссальный опыт в проведении работ по благоустройству.

- Как только проект будет «приземлен», то есть когда мы определимся с тем, что там в итоге будет, мы приступим к урегулированию финансовых вопросов, - сообщили корреспондентам сотрудники ИАТЭ.

О сроках и других немаловажных вещах в вузе также предпочли умолчать. То есть пока доподлинно неизвестно, согласится ли неизвестная компания на условия «наемщика», какой проект разработают и разработают ли, и самое главное - откуда будут брать деньги на всю эту «радость».

Кстати сказать, территория ИАТЭ довольно обширная, и благоустройство на ней ведется поэтапно, в зависимости от возникающей необходимости и пожеланий студентов. Так, в настоящее время заканчивается ремонт и оснащение спортивного комплекса в Студгородке, а по просьбам учащихся за общежитием по проспекту Ленина был установлен баскетбольный щит.

Иными словами, у института хватает забот, и, возможно, полгода назад не стоило спешить и говорить о том, что займутся благоустройством оврага. Ведь, как показывает ситуация, ноша на данный момент выглядит скорее непосильной...

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ