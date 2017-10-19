Погребенная под завалами мусора горнолыжка - вина обнинцев?

Не так давно журналисты «Недели» писали о состоянии обнинского горнолыжного спуска, который летом больше напоминает мусорную свалку. Ответственных лиц, обязанных держать склон в порядке, вроде как нет, поэтому все держится на энтузиастах и активистах.

Зато нашлись лица обиженные, в том числе и на обнинцев. В числе таких оказался руководитель горнолыжного парка «ObninskSnowPark» Михаил МЕРЗЛИКИН, который лично вывозит оттуда тонны мусора чуть ли не каждый месяц, и терпению Михаила Георгиевича постепенно приходит конец.

ПОЗАБЫТА-ПОЗАБРОШЕНА

Горнолыжка - территория, находящаяся на городском балансе, однако задача поддерживать ее в пристойном виде целиком и полностью отдана на откуп кому угодно. Да, это не шутки. Хотите устроить здесь субботник? Да не вопрос, скажут вам в администрации, и снабдят инвентарем. Но так как желающих провести выходной день, разгребая чужое, простите, дерьмо, мало, а нечистоплотных граждан - много, вот и растет мусорная куча в геометрической прогрессии.

Что интересно, вспоминая слова председателя комитета по физкультуре и спорту Константина ОЛУХОВА, который утверждал, что дважды в год здесь стабильно все чистят, и заверения директора МП «Дворец спорта» Михаила ЖУРАВЛЕВА практически о том же, нервничающий Мерзликин, вещающий о конце терпения и опущенных руках, выглядит, мягко говоря, странно. Ведь сообща, согласитесь, можно было бы сделать много, но, к сожалению, в этой истории каждый живет по принципу «своей хаты».

Как утверждает Михаил Григорьевич, это именно он и его коллеги самостоятельно тащат на себе содержание всего спуска и дорогостоящего оборудования, не получая практически никакой поддержки со стороны. А сотрудников администрации во главе с вышеупомянутым Олуховым видели разве что для «галочки». То есть никаких масштабных работ по благоустройству никто не проводил. Единственный, к кому нет вопросов - Журавлев, тот, как сообщил предприниматель, действительно хоть что-то делает.

- Да и какой толк от этих субботников! Делается все для «галочки», вот, например, в прошлом году от администрации аж три человека приехали убирать территорию! Да и то, покрутились недолго, закинули в кузов «КамАЗа» пару мешков с мусором и уехали, - негодует Мерзликин.- Если бы нас предупредили заранее, мы бы хоть людей собрали, как-то организовали все. Мы отсюда мусор просто тоннами вывозим каждый месяц, разве тут одним субботником отделаешься?! Или двумя в год, о которых говорил Олухов!

БРОСАЯ МУСОР - НЕ ЗАБУДЬТЕ ХРЮКНУТЬ!

Вот в итоге и получается картина: «полтора» активиста во главе с Михаилом Григорьевичем даже при всем своем желании не могут постоянно держать склон в порядке, сотрудники администрации проводят ровно два субботника в год, плюс энтузиасты приходят навести здесь порядок. А этого все равно недостаточно! Ведь в то же самое время килотонны мусора растут на горнолыжке, как грибы после дождя.

- Честно сказать, возникает иногда желание бросить это дело, но тогда тут все через год уже бурьяном зарастет. Мы постоянно стараемся что-то новое придумать - тюбинговую трассу организовали, секции для детей. А людям сложно после своего пикника мусор выкинуть. Зато жаловаться все горазды, - подчеркнул Михаил Григорьевич.

Иными словами, ситуация вокруг горнолыжного склона продолжает оставаться очень непростой, и каким образом можно добиться каких-либо улучшений, непонятно. Ясно только одно, если такие как Мерзликин впадут в отчаяние и опустят руки, то Обнинск попросту лишится одной из своих достопримечательностей.

А более чем сорок лет развития горнолыжного спорта будут погребены под пустыми банками, мусорными пакетами и пеплом от кострищ.

Степан ФЕДОРОВ

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