Ждет ли Обнинск нехватка педагогических кадров через несколько лет?

В прошлом номере «Недели» мы поднимали вопрос о нехватке педагогических кадров в школьных и дошкольных учреждениях Обнинска. Напомним, что по состоянию на сегодняшний день проблема отсутствует, укомплектованность практически стопроцентная.

Но, как известно, через пару лет в наукограде откроются несколько новых школ, и, возможно, уже сейчас управлению образования мэрии следует подготовить почву, чтобы не повторить события пятилетней давности, когда некоторым учителям приходилось работать чуть ли не на две ставки.



Статистические данные гласят, что в данный момент на образовательном поприще в Обнинске трудятся 679 учителей. Возрастная категория не превышает пятидесяти лет. Отметим, что большинство педагогов имеют первую и высшую квалификационную категории. То есть переживать, что чадо вдруг останется без учителя или оный будет недостаточно компетентен, не стоит.

Более того, активную работу ведет управление образования во главе с Татьяной ВОЛНИСТОВОЙ. Как рассказала Татьяна Валерьевна, в наукоград активно привлекаются молодые специалисты, в том числе в рамках реализации областных и федеральных программ. В качестве поддержки для них предусмотрена, например, частичная оплата съемной квартиры. То есть даже для иногородних учителей и воспитателей в городе создаются все условия для плодотворной работы.

Но глядя на позитивную картину, которая, благо, сложилась в 2017-м году, нельзя не вспомнить то, с чего мы, собственно начали материал. Через несколько лет в Обнинске будут открыты новые школы, которые, естественно, нужно будет укомплектовать от и до. Будучи дальновидным градоначальником, мэр Владислав ШАПША уже сегодня высказал определенные опасения на этот счет и попросил Татьяну Валерьевну держать руку на пульсе.

Впрочем, сама Волнистова настроена вполне оптимистично.

- Мы не допустим такой ситуации, как сложилась в Обнинске пять лет назад, - уверила Татьяна Валерьевна. - Сейчас к нам, в наукоград, активно приезжают молодые специалисты, могу сказать, что все хотят у нас работать, и это замечательно. Да, город растет, развивается, растут потребности и запросы. И могу сказать, что они в полной мере будут удовлетворены. Поэтому я абсолютно спокойна и не вижу причин для возникновения возможных проблем. Школы будут укомплектованы, это я могу гарантировать.

К сожалению, оракула, способного заглянуть в будущее, в распоряжении редакции нет, поэтому остается только надеяться, что уверенность Татьяны Волнистовой никуда не денется, и в новых школах будут работать молодые, амбициозные и перспективные преподаватели.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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