Какие обнинские дворы не помешало бы приобщить к «Комфорту» в следующем году?

Совсем скоро начнется приемка дворов, ремонт которых проводился в рамках федеральной программы «Комфортная среда». Однако уже сейчас городские власти призывают жителей активно подавать заявки на участие в следующем году, чтобы не затягивать с реализацией, как случилось в этом.

Каким будет бюджет, к слову, пока неясно, и вся ситуация больше напоминает дележку шкуры неубитого медведя. Однако даже если представить, что финансирование останется на том же уровне, и программа затронет восемь «счастливых» дворов, то давайте попробуем разобраться, где федеральные деньги нужны больше всего.

ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА

В Старом городе во дворе дома № 22/8 по проспекту Ленина есть прекрасное место, где можно было отгрохать шикарную игровую зону. Однако все, что здесь есть, - парочка облезлых металлических конструкций для самых отчаянных, и песочница, в которой вместо песка - сорняки и камни.

О СТАРОМ НА НОВЫЙ ЛАД

Еще один двор в Старом городе, расположенный за домом №7 по улице Парковой, страдает от тех же недугов что и его «собрат», но в куда большем масштабе. Ржавые качели, гора покрышек и позеленевшая от мха песочница буквально кричат о необходимости навести здесь порядок.

У ВСЕХ НА ВИДУ

Детская площадка по улице Курчатова, 19 великолепно дополняет картину общего бедлама: жуткие облезлые качели, песочница-развалюха и торчащая арматура. Согласитесь, совсем не таким должны видеть двор гости города, проезжающие по одной из центральных улиц Обнинска.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ

Создание во дворах спортивных площадок - одно из главных достоинств «Комфортной среды», поэтому жильцам домов №5 и №7 по улице Любого наверняка стоит задуматься над возможностью подать заявку для участия в программе на следующий год. В настоящий же момент о том, что здесь когда-то можно было сыграть в баскетбол, говорят лишь проржавевшие остовы двух колец.

АРТЕФАКТЫ УШЕДШЕЙ ЭПОХИ

Двор на улице Ляшенко между домами №6А и №6Б при наличии воображения может показаться какой-то мудреной экспозицией. Бетонные конструкции непонятного происхождения вызывают множество вопросов и самый главный из них - как детям играть на такой площадке?

С НАДЕЖДОЙ НА ЗАВТРА

А вот двор между домами №7 по улице Королева и №8 по улице Ляшенко когда-то был настоящим раем для малышей. Здесь и две горки, и качели разного вида, и металлические фигуры для игр, однако все это давно пришло в упадок. Повсеместная ржавчина, покрышки вместо сидений, острые углы на игровых элементах - картина сюрреалистичная и удручающая.

ГОДАМ НАЗЛО

Одинокая карусель, установленная возле дома №11 по улице Комарова лет тридцать назад, до сих пор справляется со своей задачей, но разве нормально, что на огромный двор это единственное доступное развлечение? При желании здесь можно было отстроить уменьшенную копию «Диснейленда», однако все, что здесь есть, - старое металлическое нечто.

УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

Дом по улице Гагарина, №23, судя по всему, раньше мог похвастать хорошей площадкой. Дети самых разных возрастов могли найти здесь что-нибудь интересное для себя. Помимо игровых элементов для самых маленьких, есть даже теннисный стол и баскетбольная площадка. Но только выглядит это все сейчас скорее декорацией к фильму ужасов.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...

На момент подготовки материала, корреспондентам «Недели» стало известно, что уже шесть дворов, жители которых подали заявки на следующий год, являются потенциальными кандидатами на благоустройство.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «Прогулка»