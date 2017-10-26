Мэр Обнинска настаивает на честных и открытых торгах!

Как известно, в большинстве случаев, прежде чем что-то купить, отремонтировать и так далее, муниципальным властям необходимо провести торги на специализированной площадке, дабы определить исполнителя работ.

Отметим, что от сметной стоимости проекта зависит, каким именно образом будет организован розыгрыш: аукцион или котировка.

ЧЕМ ПОНЯТНЕЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Вообще, согласно 44 Федеральному закону о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, чуть ли не каждый проект должен быть выставлен на торги.

Однако также позволено не организовывать подобные мероприятия, если финальная стоимость контракта не превышает ста или четырехсот тысяч рублей. То есть, когда в администрацию, например, нужны скрепки или бумага для печати, ответственные лица могут сами найти поставщика и работать с ним напрямую.

Так поступают сотрудники управления культуры администрации Обнинска. Все бытовые и канцелярские нужды чиновники решают самостоятельно, тратя бюджетные средства строго в соответствии с планом.

Еще одним явным преимуществом малых закупок, во-первых, является то, что заказчику нет необходимости отчитываться за каждую копейку, достаточно указать общую сумму потраченных за год средств. Во-вторых, извещение о проведении процедуры не размещается в единой информационной системе. В-третьих, не нужно вносить сведения в реестр контрактов.

Но в то же самое время, все это выглядит несколько неправильно и даже скрытно в глазах мэра Обнинска Владислава ШАПШИ. Поэтому Владислав Валерьевич настоятельно рекомендовал своим коллегам «выйти из тени» и приобщаться к электронным торгам.

- Таким способом повышается прозрачность! То есть наши жители сами могут проследить, куда именно тратятся бюджетные деньги. Вся информация о торгах находится в открытом доступе, - напомнил градоначальник.

С одной стороны, с такой позицией тяжело поспорить. Действительно, подозрений в том, что чиновники тратятся только на свои нужды, у народа станет гораздо меньше. Да и каждый рубль теперь придется обосновывать, а не просто представить общий годовой отчет.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

С другой - подобные торги, согласитесь, мелочные, могут стать причиной массы неудобств.

И первая из них - шанс, что подрядчик попадется не самый расторопный. Ярким примером является компания ООО «Альт-Профи», которая несет ответственность за реконструкцию проспекта Маркса. Понятно, что тут речь идет о совершенно иных суммах, но где гарантия, что поставщик тех же скрепок и бумаги не подведет?

Более того, торги могут и вовсе не состояться, ведь чем меньше сумма контракта, тем он менее привлекателен в глазах потенциального исполнителя. В итоге велика вероятность, что никто не откликнется, а значит, придется все начинать сначала. И так может повториться несколько раз. Как результат: потерянное время.

Опять же драгоценные дни «съедает» процесс подготовки документов, ожидание опубликования заявки на электронной площадке. Короче говоря, копеечную лавочку во двор или канцелярку можно ждать до бесконечности.

Как ни крути, но явных плюсов, помимо пестуемой мэром Шапшой прозрачности не видно. Впрочем, сам Владислав Валерьевич считает по-другому. И скорее всего это маленькое преимущество способно перечеркнуть все недостатки системы.

- Появляется конкуренция и можно найти наиболее выгодные предложения, когда есть выбор - это всегда хорошо. Также есть шанс, что называется, познакомиться с другими исполнителями, - сказал градоначальник. - Чем прозрачнее процедура закупки, тем больше возможностей выбрать хорошего подрядчика. Достоинств у таких публичных торгов - масса.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

Кстати

НА ЧТО УХОДЯТ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ?

За девять месяцев бюджет Обнинска по расходам исполнен в размере 2 миллиарда 497 миллионов рублей, что составляет 63.9% от годового плана. Из них:

Образовательная сфера: 1 миллиард 26 миллионов рублей;

Социальная сфера: 735 миллионов рублей;

Сфера ЖКХ: 232 миллиона;

Финансирование культуры и кинематографии: 110 миллионов рублей;

Национальная экономика: 365 миллионов рублей;

Дорожное хозяйство: 319 миллионов рублей;

Ремонт дорог, внутридворовых территорий, ТОС: 44, 25, 20 миллионов соответственно.

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