Пенсионерку несколько часов «мурыжили» в отделении почты, отказываясь выдавать деньги!

Количество шуток о «Почте России» и легенд о нерасторопности ее сотрудников насчитывает, наверное, миллионы. Недаром среди обывателей предприятие прозвано «филиалом ада», и странно, что именно орел, а не ленивец или черепаха стали символом учреждения.

Впрочем, как показывает практика, иногда и сами посетители могут стать причиной конфликтов и громких скандалов.

КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ?

Как известно, обнинские почтальоны в качестве не то чтобы акта доброй воли, а скорее, услуги, целиком и полностью финансируемой Пенсионным фондом, разносят социальные выплаты по домам пожилых людей.

Впрочем, можно и отказаться - достаточно написать заявление, и тогда к вам в квартиру никто приходить не будет. То есть никакого «добровольно-принудительно». Хочешь - получай деньги с доставкой, хочешь - ходи на почту. Дело, как говорится, хозяйское.

Но как себя вести в ситуации, когда тебе отказываются выдать пенсию и заставляют несколько часов сидеть «в ожидании чуда»? Ответ напрашивается только один: скандалить и требовать.

Так и поступила жительница Обнинска Анастасия ЗУБОЛОМОВА, которая 17-го октября явилась в 106 отделение почты по улице Ленина.

- Я пришла утром, около одиннадцати часов, а мне сказали, что почтальон увез мою пенсию! - возмутилась Анастасия Сергеевна. - Я даже опешила, с чего вдруг кто-то забрал деньги, на каком основании?

Да, кстати, сама 67-летняя пенсионерка, как она утверждает, написала отказную бумагу, объяснив это беспокойством о собственной безопасности.

И такое решение нельзя назвать неправильным. Полицейские в последнее время все чаще говорят об участившихся фактах мошенничества, поэтому просят горожан быть максимально осторожными и не пускать в дом чужаков.

- Мне спокойнее, когда я сама прихожу на почту и получаю деньги. Раз в месяц прогуляться - не так уж тяжело, - говорит Анастасия Сергеевна. - Но если раньше все было нормально, то последний раз меня чуть до сердечного приступа не довели!

«КУПЮРЫ ЧУТЬ ЛИ НЕ ШВЫРНУЛИ МНЕ В ЛИЦО!»

А причин понервничать сотрудники почтамта в тот день представили ей предостаточно. Мало того, что бабушке отказались выдать деньги, так еще и не самым вежливым тоном попросили зайти попозже.

- Я начала возмущаться и потребовала пригласить старшего для объяснений. Это не дело, в конце концов, я вообще не понимаю, как можно себе позволить грубить старому человеку? - продолжила Анастасия Сергеевна. - В итоге я несколько часов ждала, пока придет заведующая, потом началось разбирательство и уже во второй половине дня мне наконец-то выдали деньги.

Причем, как отметила пенсионерка, сделали это весьма унизительным способом: купюрами по пятьдесят рублей, которые чуть ли не швырнули ей в лицо.

- Мне-то все равно, в магазине расплачиваться удобнее, а вот они себя с «хорошей» стороны показали! - резюмировала женщина.

Но, как известно, у медали всегда две стороны, да и правда у каждого своя. У сотрудников почты, например, совершенно другая история и взгляд на сложившуюся ситуацию.

Как сообщила заместитель руководителя Обнинского почтамта Елена ЯКОВЛЕВА, данный случай действительно имел место быть. Вот только некрасиво повели себя в этой истории не ее коллеги, а как раз... сама Анастасия Зуболомова.

- Женщине спокойно объяснили, что деньги на данный момент выдать не можем и попросили прийти после двух часов дня. А она в ответ устроила скандал! - утверждает Елена Ивановна. - Более того, отказ получать пенсию на дому Анастасия Сергеевна не оформляла. В итоге ей выдали деньги, но сделать это раньше второй половины дня не получилось по объективным причинам. То есть она в любом случае бы просидела в отделении несколько часов.

«МЫ НЕ МОЖЕМ ПОДСТРОИТЬСЯ ПЕРСОНАЛЬНО ПОД КАЖДОГО!»

Кстати сказать, сотрудники не объяснили настоящую причину невыдачи денег, по соображениям безопасности предпочтя стандартный ответ «зайдите позже». Но вряд ли они догадывались, к чему это в итоге приведет.

- Если пенсионер решил получать выплаты на почте, то ему стоит приходить в назначенный день во второй половине дня или утром следующего, - сообщила Елена Яковлева. - Нам бы очень хотелось, чтобы люди это понимали. Тогда не будет очередей и конфликтов. Просто есть определенные правила и стандарты работы, и мы не можем подстроиться персонально под каждого.

Кроме того, Елена Ивановна подчеркнула, что почтальоны приносят на дом не только пенсию, но могут также помочь с оплатой коммунальных услуг, оформить подписку на любимое издание и вообще делают очень многое для удобства своих клиентов. И ей, с учетом всего вышесказанного, да и всему коллективу обнинского отделения, крайне неприятно слышать, что о них говорят как о некомпетентных и невоспитанных людях.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

Другие статьи из рубрики «Скандал»