Бомжи и наркоманы облюбовали территорию рядом с детским садом!

Каждое утро, когда молодые мамочки или отцы, ведут своих чад в детский сад № 31 по улице Победы, они мысленно готовятся увидеть не самое приятное зрелище по пути.

Буквально в двух шагах от дошкольного учреждения расположена трансформаторная будка, которая, особенно в летнее время, становится пристанищем для всяких маргинальных личностей.

НАДЕЙСЯ НА ЛУЧШЕЕ...

- Каждое утро мы здесь кого-то встречаем, - жалуется жительница Обнинска Марина ОМЕЛЬЧЕНКО. - То алкаши спят прямо на земле, то бардак неимоверный! Сейчас, когда наступили холода, всяких подозрительных личностей стало меньше, но это все равно не дело!

Хоть количество потенциально опасных граждан и уменьшилось, срач, творящийся у трансформаторной будки, никуда не делся. Прямо на земле валяются бутылки из-под спиртного, шприцы, которые явным образом не выглядят безопасными, деревянные поддоны и пакеты с мусором.

А если взглянуть чуть дальше, то перед глазами открывается крутой натюрморт из отторгнутого организмом алкоголя и дешевой закуски.

И вот такую картину местным жителям и особенно детям приходится наблюдать чуть ли не каждый день! Ладно, черт с ними, с бутылками, но валяющиеся на земле шприцы - это вообще ни в какие рамки, извините, не лезет!

Любой любопытный ребенок может легко подобрать его с земли, и если не дай бог уколется или в качестве злой шутки уколет своего товарища, то, как потом объяснить врачу, откуда у твоего чада СПИД? Понятно, что краски сейчас несколько сгущены, но как говорилось в мудрой поговорке: «надейся на лучшее, готовься к худшему».

Единственный плюс, который можно найти в этой ситуации - маргинальные личности не пытаются своенравно пробраться на территорию детского сада, что уже хорошо.

Плохо, даже отвратительно здесь другое. В голове сразу возникают вопросы: «куда смотрит полиция?» Ведь логично же предположить, что лицами без определенного места жительства и прочими асоциальными элементами должны заниматься именно те, кто нас бережет.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Справедливости ради отметим, что спокойствие граждан зависит не только от качественной работы соответствующих служб, но и от бдительности самих горожан. Если обратиться с заявлением к участковому и попросить провести проверку, то в то или иное место полицейские могут нагрянуть внепланово. Но здесь возникает другая проблема. К сожалению, в Обнинске нет ни одного места для содержания подобных лиц.

То есть максимум, на который можно рассчитывать - человека несколько суток подержат в КПЗ. И где гарантия, что выпущенный на волю маргинал снова не примется за старое?

Более того, как рассказал заместитель начальника полиции ОМВД России по городу Обнинску Руслан БОГДАНОВ, полицейские ведут работу с бездомными, но главная проблема, как посетовал Руслан Витальевич, кроется в том, что большинство из них просто не хотят исправляться, а само по себе бомжевание не является чем-то наказуемым.

- Участковые оперуполномоченные вместе с представителями управляющих компаний постоянно проводят рейды по подвалам, чердакам, теплотрассам, одним словом везде, где подобные элементы могут организовать себе ночлежку. Стараемся как-то помочь таким людям. Устанавливаем личность и отправляем в центр помощи бездомным в Калуге, но, как правило, они там не задерживаются. Некоторые сбегают прямо по прибытии, - поделился Руслан Витальевич.

Но одно дело мирный БОМЖ, который пытается прокормиться и никому не мешает, другое - наркоман, который, «ширнувшись», выбрасывает шприц на землю, третье - алкоголик, который в состоянии опьянения может проявить агрессию.

Все они - разные люди, и по-разному опасны. Так что решение принятое много лет тому назад о ликвидации ЛТП, глядя на все происходящее, кажется ой каким преждевременным.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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