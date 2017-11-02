Председатель КСП Геннадий Артемьев: «От общения с животными становишься счастливее!»

В минувшие выходные активисты зоозащитного центра «Новый Ковчег» организовали выставку-раздачу кошек и собак в Обнинске. На мероприятии собралось немало людей, и большинство гостей ушли домой в обнимку с новым питомцем.

Что примечательно, приютских жителей раздавали совершенно бесплатно, а самые сердобольные граждане могли принести с собой корм или другие полезные для четвероногих друзей вещи, например, игрушки.

ВСЕ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

Уилфред Лэмптон однажды сказал: «Тот, кто говорит, что счастье не купишь, никогда не покупал щенка». Впрочем, утверждение можно считать справедливым и в отношении кошек. И глядя на то, с каким удовольствием обнинцы общались с братьями нашими меньшими, понимаешь, что мистер Лэмптон был чертовски прав.

Вообще, подобные выставки, организуемые обнинскими зоозащитниками, проходят с периодичностью где-то раз в два месяца. Однако в подобном формате, где собрались сразу все подопечные под одной крышей, праздник было решено устроить впервые.

Помещение студенческого клуба «Грот», расположенного в доме №69 по улице Ленина, благо, оказалось достаточно просторным, так что всем животным хватило места. Собаки находились отдельно от кошек, что позволило избежать лишнего шума и стресса для животных.

Кроме возможности выбрать себе друга, для посетителей была организована беспроигрышная лотерея, также работал магазин с сувенирной продукцией, проводились мастер-классы по стрижке питомцев. Для маленьких гостей мероприятия была открыта лавка со сладостями, а умельцы рисовали на их лицах аквагрим.

Отметим, что выручку, полученную от продажи сопутствующих товаров, активисты потратят на помощь бездомным животным.

- Очень приятно видеть, что в этот раз у нас хорошая посещаемость. Люди смотрят, интересуются, многие приносят с собой корм или хотят чем-нибудь помочь. Только за первые два часа взяли двух собак и четыре котика - это хороший старт, - рассказала одна из организаторов выставки Полина ТАРАСОВА.

Однако найти дом для животных - не единственная цель волонтеров. За судьбой пристроенных собак и кошек продолжают следить даже после передачи новому хозяину. Заключают договор об ответственном содержании и стерилизации в обязательном порядке.

Ведь, как говорят сами организаторы, подобные выставки были бы вовсе не нужны, если бы люди уделяли этому вопросу больше внимания и не ломали потом голову над тем, что делать со случайным приплодом.

САМОЕ ВАЖНОЕ - БЫТЬ ДОБРЕЕ

Свидетелями такого безответственного отношения заводчиков к своим любимцам стали Максим и Елена, раздающие на выставке нежданно-негаданно обретенных щенков.

- У нас собака убежала на прогулке, мы поехали её искать. И уже по дороге домой наткнулись у обочины на выброшенную коробку, в которой было восемь щенят. Оставить их рука не поднялась, теперь вот ищем для них дом, - поделились своей историей молодые люди.

К слову, трое из восьми найденышей уже дождались новых хозяев. Одну из девочек прямо на глазах корреспондентов «Недели» взяла себе жительница Обнинска, Алла КЛИМОВА.

- Пришла специально за одним из этих малышей. У меня раньше все породистые собаки были, а в этот раз решила из приюта забрать. Очень приятно видеть, что я не одна такая, и что среди посетителей гораздо больше молодых людей, чем пенсионеров, это хороший знак, - сказала Алла Андреевна.

Похожего мнения придерживается и председатель контрольно-счётной палаты города Обнинска Геннадий АРТЕМЬЕВ, который пришел на выставку не как официальное лицо, а как неравнодушный к судьбе животных горожанин.

- От общения с ними на душе всегда остаются очень теплые ощущения. Я считаю, что эта выставка важна не только для самих питомцев «Ковчега», но и для людей. Сейчас, с нашим ритмом жизни, мы иногда забываем про доброту, и если уж мы друг другу не можем напомнить о том, что надо быть добрее к окружающим, то пусть хотя бы животные нам в этом помогут. Да и вообще от общения с животными становишься счастливее! - подытожил Геннадий Юрьевич.

Степан ФЕДОРОВ

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