Пост, которого нет

Весовой контроль для большегрузов существует только на бумажке?



Дорога, ведущая из города к дачам, расположенным в районе АБЗ, среди автомобилистов давно стала притчей во языцех.

В последние годы качество дорожного полотна и регулярность его обновления, без сомнения, улучшились, однако главная проблема так никуда и не делась.

Груженые многотонные песковозы из потресовского карьера годами убивают местные дороги и собирают солидные пробки, застревая на подъеме из-за перегруза.

И ТАК СОЙДЕТ?

Возникающие на ровном месте заторы для регулярно пользующихся этой дорогой автомобилистов - дело привычное. Груженые сверх меры крупнотоннажные грузовики подъем в районе АБЗ преодолевают с большим трудом. А некоторые из них и вовсе встают намертво, не в силах подняться на горку, из-за перегруза.

- Здесь регулярно такое шоу, сейчас еще первые морозы ударят, станет скользко, и тогда вообще «труба». Каждые два-три дня буксовать будут, - поделился своими наблюдениями один из работающих здесь горожан Виктор ВОЛЬНОВ.

Проблема с песковозами уже давным-давно набила оскомину местным дачникам, однако найти управу на наглых шоферов так и не удалось. А единственный положительный нюанс - возможность разжиться бесплатным песком, который водители сбрасывают на обочину, чтобы облегчить свой грузовик, никак не перевешивает всех причиняемых неудобств. То есть уже здесь начинает хромать логика: сначала машину нагружают так, что она двигаться не может, потом те же водители скидывают балласт где-то по дороге.

Кстати, если вы думаете, что перевозчики целиком и полностью предоставлены сами себе, то вы ошибаетесь. Неподалеку от карьера имеется пост весового контроля... который никто не контролирует! Сотрудников ГИБДД на этой точке наблюдают от силы раз в пару месяцев.

Выяснить точное расписание работы данного места и узнать, функционирует ли оно вообще, и вовсе не представляется возможным. К сожалению, ни обнинские, ни даже калужские инспекторы не обладают подобной информацией.

КНУТОМ ИЛИ ПРЯНИКОМ?

Если смотреть глубже, то из-за тяжелых, сверхгруженых машин дорожное полотно приходит в негодность за считаные недели. Сейчас, кстати, дорога выглядит более-менее нормально, а вот года три назад она больше напоминала решето.

Более того, уезжают большегрузы в сторону Малоярославецкого района, где его и реализуют, а значит, основной доход - именно там. А что Обнинску, простите? Пробки на дорогах и раскуроченный асфальт? Так себе компенсация.

Решить проблему, по идее, мог бы постоянный стационарный пост, но организовать его у обнинского ГИБДД, судя по всему, возможности нет. Да и работа сотрудников на таком посту выглядела бы, по мнению главы администрации Обнинска Владислава ШАПШИ, мягко говоря, странно.

- Превращать сотрудника правоохранительных органов в, по сути, билетера, нет никакого смысла. Есть такое понятие как пункт автоматического контроля - когда подъезжающий грузовик автоматически взвешивается и либо проезжает дальше, либо получает штраф. Нужно стремиться организовать такую систему, а держать там постоянно полицейского попросту нецелесообразно, - отметил Владислав Валерьевич.

К слову, администрации города также удалось достигнуть понимания с пескодобытчиками, и, как заверяют власти, владельцы большегрузов из своего кармана покрывают часть расходов на проводимые дорожные работы.

Так что, быть может, сами бизнесмены смогут донести до своих сотрудников, что, перегружая грузовик сверх меры, они, прежде всего, бьют по карману своих нанимателей, а значит, и по собственному.

Степан ФЕДОРОВ

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