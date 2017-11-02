Владислав Шапша: «Людям стоит беречь то, что для них делают!»

В Старом городе находится знаменитый подвесной мост через реку Репинка, который, после почти десяти лет простоя по причине аварийного состояния, в 2015-м году был отремонтирован и с помпой открыт.

А сегодня, всего два года спустя после масштабной реконструкции, объект снова выглядит так, как будто со дня на день снова будет законсервирован.



ВЫСОКИЕ АМБИЦИИ, НИЗКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

К слову, проект по восстановлению моста не писался на коленке и не был представлен за пару дней до начала работ. Напротив, разговоры о необходимости его реконструкции начались сразу же после официального закрытия. В 2008-м году даже был подготовлен эскиз нового сооружения. В общем, планы были «наполеоновские», и по задумке репинский мост мог вполне посоперничать со своими столичными «коллегами», но все лопнуло как мыльный пузырь.

Найти подрядчика, чтобы воплотить задумку в жизнь не удалось, и со временем оптимизм чиновников поугас. А вместе с ним сократилась и предполагаемая на реконструкцию сумма.

В итоге, тот мост, что мы можем наблюдать сегодня, обошелся городскому бюджету в 20 миллионов, вместо изначально планируемых шестидесяти. Экономию бюджетных средств в администрации тут же записали себе в плюс, однако глядя на эту ржавую развалюху, задаешься вопросом - а стоило ли?

Справедливости ради отметим, что в самом начале все выглядело более-менее нормально. Подвесную конструкцию моста решили заменить на более надежную и долговечную балочную основу, но, тем не менее, сохранили тросы в знак уважения к истории. Открытие и сдача объекта в эксплуатацию были торжественными, даже сам губернатор Анатолий АРТАМОНОВ приехал оценить масштаб и остался доволен.

А вот горожане мнение властей не разделили, и тут же завалили городских чиновников вопросами, касательно качества металлического напольного покрытия и отсутствующего освещения.

Тогда, в 2015-ом году, всем обеспокоенным было предложено чуть-чуть подождать, дескать, работы после открытия моста не заканчиваются, подрядчики вот-вот все подправят.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Спустя два года можно сделать вывод о том, насколько народные опасения оказались справедливы.

Судите сами, напольный настил моста представляет собой одинарный лист металла, который сплошь и всюду покрыт толстым слоем ржавчины. Кажется, еще немного, и под ногами у пешеходов начнут появляться прорехи.

Освещение здесь по-прежнему отсутствует. Два унылых неработающих фонаря по обе стороны моста - яркое тому подтверждение. В общем, ночью здесь лучше не ходить, ибо велик шанс упасть, и не дай бог переломать ноги.

- Мост надо или закрывать, или снова ремонтировать! - посетовала пенсионерка Инна ОВЧИННИКОВА. - Я сюда с внучкой раньше часто приходила, виды тут - залюбуешься! А сейчас ни света нет, ни покраски, все ржавое и небезопасное. Как люди вообще не боятся ходить здесь?

Впрочем, городские власти уверены, что вина за нынешнее состояние моста частично лежит и на самих горожанах.

- Освещение здесь было, но было приведено в негодность вандалами. Хотелось бы, чтобы люди более бережно относились к инфраструктуре, а мы в свою очередь найдем в бюджете необходимые средства и приведем мост в надлежащий вид. Нашим горожанам стоит беречь то, что для них делают, иначе никаких денег не хватит, чтобы постоянно ремонтировать, латать, менять! - прокомментировал мэр Обнинска Владислав ШАПША. - Мы же не можем к каждому фонарю приставить полицейского, чтобы тот ловил хулиганов. Очень многое зависит от культуры и воспитания самого человека, а у нас, порой, с этим большие проблемы.

А что до ржавчины, то тут в мэрии посетовали на погодные условия, но уверили, что как только придут теплые дни, виадук обязательно покрасят.

Степан ФЕДОРОВ

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