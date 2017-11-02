Обнинская антиутопия

Городские депутаты принимают решения, которые невозможно исполнить!

Представьте себе картину: выходите вы утром из подъезда, настроение хорошее, погода соответствующая, как вдруг натыкаетесь на соседского пса, который, извините, гадит прямо на порожек. Рядом с невозмутимым видом стоит хозяин, мол, ну что я сделаю, животное же терпеть не может.

Представили? К сожалению, такая ситуация не является из ряда вон выходящей, а встречается повсеместно. И недавно депутаты горсобрания решили поднять этот вопрос и постарались придумать, что делать с владельцами животных, которые не убирают за своими питомцами.

РАЗРУХА НЕ В КЛОЗЕТАХ, А В ГОЛОВАХ...

Вообще в любом уважающем себя городе, а Обнинск несомненно к таким относится, есть специально отведенные места, где можно гулять с собаками. Однако в наукограде с таковыми проблема. Навскидку наберется всего пара лужаек, да и те у новостроек, где застройщики с умом подходят к организации пространства. В остальных случаях - владельцам питомцев приходится выкручиваться.

- У меня овчарка, и это очень проблематично найти место для выгула, - рассказывает жительница Обнинска Ирина К., - Приходится чуть ли не за километр от дома уходить, чтобы найти пустырь, где ты никому не мешаешь.

Кстати сказать, таких благовоспитанных граждан как Ирина в Обнинске немало. Довольно часто можно увидеть собачников на стихийных местах для выгула. Вторая сторона медали - те, кому откровенно говоря, плевать на других.

Вот такие «хозяева» и выпускают своих церберов порезвиться без поводка и намордника на детских площадках и вообще ведут себя так, словно придомовая территория - их частная собственность.

Между прочим, в правилах благоустройства, которые и приняли на днях депутаты, прописаны нормы, регламентирующие выгул домашних животных, как то: запрет на нахождение собак на газонах, спортивных площадках, местах, где играют дети, в парках. В общем, везде, где животное может стать причиной помехи. Более того, от владельцев требуется также убирать экскременты, дабы территория не превращалась в общественный туалет.

К сожалению, практика показывает, что правила, скорее всего, никто не читал, а поэтому и не соблюдает. Видимо по этой причине, депутаты Обнинского городского собрания решили вновь вернуться к теме выгула животных, и приняли решение, обязывающее собаководов «убирать улики».

«ОБРАЩАЙТЕСЬ В АДМИНИСТРАТИВНУЮ КОМИССИЮ!»

Правда, подкрепить его (решение) детально проработанным алгоритмом или документом об административной ответственности, народные избранники почему-то не захотели. - Да, у нас нет четкого регламента, как поступать бдительным гражданам, которые стали свидетелями нарушения правил, - прокомментировал председатель городского собрания Владимир ВИКУЛИН. - Но жители могут обратиться в административную комиссию с жалобой или позвонить участковому.

КАКОЙ ТОГДА СМЫСЛ?

Вообще, идея обращаться в дежурную часть с жалобами на какашки выглядит, пардон, позорно. То есть правоохранителю, по мнению народных избранников, реально больше нечем заняться, как разгребать собачье дерьмо что ли?

И ведь самое печальное тут то, что не отреагировать полицейские не могут. А что еще интересно, все собранные материалы дела они потом направят в административную комиссию. Поэтому сотрудники ОМВД по городу Обнинску советуют горожанам звонить в мэрию напрямую по телефонам: 39-6-96-51, 39-6-28-31. Это убьет двух зайцев сразу: и обнинцу время сэкономит, и сами участковые смогут заняться более серьезными вопросами. Правда, как зафиксировать факт правонарушения и кого вызывать для составления протокола - остается загадкой.

Причем, шарада эта из разряда трудных. Как пояснил нам председатель обнинской административной комиссии Владимир ЛЫСАК, привлечь владельца собаки несколько затруднительно из-за того, что доказать что-либо сложно. То есть, чтобы установить то, что эта кучка принадлежит конкретно этому животному, нужно провести ряд лабораторных анализов, а исследовательского центра на колесах у Владимира Владимировича, естественно, нет.

- По факту получается, что наказать виновника очень трудно. Но в том случае, если получится установить причастность, будет наложен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, - прокомментировал Лысак.

Честно говоря, вся эта ситуация выглядит дико и выставляет депутатов в невыгодном свете. Какой смысл-то в итоге от принятого решения, если его невозможно исполнить? По факту - никакого. То есть, проголосовать-то мы проголосовали, а что делать с этим никто не знает.

Единственное здравое зерно - в очередной раз напомнить людям, что негоже гадить там, где живешь. Возможно, лет через пятьдесят в Обнинске появятся места для выгула животных в каждом дворе, а хозяева начнут носить с собой специальные пакетики, куда будут собирать экскременты.

Но эта утопия имела бы больший шанс стать реальностью, если бы уже сегодня парламентарии детально прорабатывали принятые ими решения...

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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