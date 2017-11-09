Молодые семьи не могут дождаться жилплощади, так как их постоянно «отодвигают»

Уже на протяжении десяти лет в Обнинске реализуется социальная подпрограмма помощи молодым семьям, участвуя в которой, новообразованная ячейка общества может получить материальную поддержку по улучшению жилищных условий.

Однако для того, чтобы стать счастливым обладателем своих собственных квадратных метров, вернее, сертификата на покупку оных, нужно соответствовать ряду условий, и порой молодые семьи оказываются не у дел.

МНОГОЛЕТНЕЕ ОЖИДАНИЕ

Для того чтобы «сорвать джек-пот» от государства, недостаточно просто прийти и написать заявление. Нужно, во-первых, проживать в Обнинске, во-вторых, оба супруга должны быть моложе 35 лет и, в-третьих, быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий.

И если с первыми пунктами все понятно, то последний, как правило, вызывает больше всего вопросов. Критерий признания семьи нуждающейся в улучшении условий существования разнится от региона к региону. В Обнинске на сегодняшний день семья считается обеспеченной необходимой жилой площадью, если на каждого её члена приходится по 11 квадратных метров, в противном случае - можно подавать заявку на государственную помощь, причем успеть нужно до 1-го сентября. То есть все бумаги, поданные после, уже будут рассмотрены в следующем календарном году.

- Собранные заявления отправляются в Калугу, и уже там принимается решение, кому достанется заветный сертификат. В приоритете у чиновников - многодетные семьи, остальные получают поддержку в порядке очереди, однако ожидание может затянуться на несколько лет, - отметила главный специалист жилищного отдела города Обнинска Ольга КРАШЕНИННИКОВА.

Так, в 2017-м году из 193 заявок были удовлетворены только 14, из которых большая часть - многодетные семьи. Всего же за 10 лет работы комиссии в наукограде материальную помощь получили 290 семей.

- Это зависит от финансирования, область распределяет средства по регионам и затем нам уже приходят списки тех людей, кто получит сертификат, - пояснила Ольга Сергеевна.

ЧЕМ МНОГОДЕТНЫЕ ЛУЧШЕ?

Главной проблемой для всех участников, по словам специалиста, становится возрастной ценз, ведь как только возраст одного из супругов перевалит за 35 лет - программа станет для них недоступна. Однако, как показывает практика, возраст - далеко не единственная сложность.

Одними из таких оставшихся «у разбитого корыта» стала семья ИВАНОВЫХ, которые подавали заявку на улучшение жилищных условий еще несколько лет назад. Но вот незадача - в этом году Сергею, главе семейства, исполнилось 35, да и детей у четы всего двое. Почему пара осталась без сертификата? Все просто - был бы статус многодетных, разговор был бы иной.

- Какая-то нечестная очередь получается. Кто-то рожает только ради получения жилья, а за детьми ни присмотра, ни ухода, - возмущается мужчина. - Вот и мы так же «пролетели», нашу очередь дважды отодвигали, мол, многодетным у нас везде дорога.

Само же семейство, к слову, вынуждено скитаться по съемным квартирам, и теперь, как признался Сергей, рассчитывать на помощь государства уже не приходится, будут брать ипотеку.

- Тут на самом деле ничего не попишешь. Можно самим стать многодетными и попасть в число приоритетных кандидатов, либо постараться подать заявку пораньше, чтобы наверняка дождаться своей очереди, - отметила Ольга Сергеевна.

Степан ФЕДОРОВ

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