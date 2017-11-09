Юрий Фрай: «Нельзя помогать одним, ущемляя других!»

Обнинский бюджет недополучит доходов из-за лояльности депкорпуса?

Чем ближе мы подбираемся к концу календарного года, тем больше ведется разговоров о бюджете и том, на что имеющиеся в казне деньги лучше тратить, как бы сэкономить и за счет чего пополнить «кубышку».

Чаще всего споры на эту тему происходят на заседаниях комитета по экономической политике, где народные избранники погружаются в мир цифр, планов и проектов

«ЛАВОЧКА» ЗАКРЫЛАСЬ

Однако если еще лет пять-семь тому назад депутаты могли чувствовать себя расслабленно и не сильно «париться» о такой мелочи, как, например, льгота или преференция для той или иной формы бизнеса, то сейчас пришел тот самый момент, когда пора потуже затянуть пояса и относиться к деньгам бережнее.

- Мы живем в достаточно непростое время, и даже не из-за происходящих в стране событий, в плане санкций, снижения курса рубля и так далее, - говорит зампред комитета по экономической политике Юрий ФРАЙ. - Понятно, что мы зависим от внешних ситуаций, но и сам город претерпел, можно сказать, глобальные перемены. Ведь раньше было много объектов в Обнинске, которые можно либо сдать в аренду, либо продать и получить за счет этого довольно серьезные прибавки в бюджет. Естественно, с годами их число уменьшилось и уже движется практически к нулю. Из-за этого мы столкнулись с проблемой уменьшения количества налогоплательщиков, а это значит, что теперь мы вынуждены крайне осторожно относиться к предполагаемым тратам.

Впрочем, сам Юрий Владимирович считает подобное развитие событий нормальным и уверен, что рано или поздно к этому бы все равно пришли. Поэтому сейчас, как подчеркнул зампред, настало время, когда нужно погрузиться в каждодневный поиск инструментов пополнения налоговой базы.

- Расширились границы Обнинска, это сулит нам новых налогоплательщиков, более того, сейчас ведется активное строительство объектов, что тоже неплохо для бюджета, - заявил Фрай. - Но даже, казалось бы, при такой радужной картинке, мы больше не можем позволить себе лояльно относиться к просьбам предпринимателей о льготных условиях аренды.

ПЕРЕМЕН ТРЕБУЕТ НАША КАЗНА!

Ярким примером такой лихой лояльности являются многолетние преференции частным образовательным учреждениям, которые по факту осуществляли свою деятельность на муниципальных площадях, при этом не платя ни копейки в бюджет. Как итог - обнинская казна ежегодно недополучала несколько миллионов рублей, а руководители учреждений, грубо говоря, работали в чистую прибыль.

- Я за многообразие образовательных учреждений в городе, которые работают по различной направленности. Понятно, что без помощи мы их оставить не можем, но прежде, чем давать льготу, нужно четко все взвесить, а не бездумно раскидываться средствами, - отметил Юрий Владимирович. - Надо менять тот дух хозяйствования, когда можно было себе позволить многое и подходить ко всему уже с умом. Ведь на наши плечи в итоге ложится поиск экономической выгоды, принятие решения о целесообразности той или иной преференции, тем более, если это добрый посыл. В общем, не нужно помогать одним, ущемляя других.

А говорить об «ущемлении» в принципе можно. Довольно часто, к сожалению, можно услышать из уст власть имущих такую бьющую наотмашь фразу - «нет денег». Нужны пандусы, новые тротуары, освещение, лавочка во дворе, в конце концов? Извините, но «финансы поют романсы».

Поэтому Юрий Фрай активно призывает своих коллег взвешенно принимать решения и голосовать не по принципу «нравится-не нравится», а только после детального рассмотрения вопроса.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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