«Лицо» со шрамом

Ждет ли улицу Лейпунского реконструкция в следующем году?

В Обнинск, при условии, что у вас нет личного автомобиля, можно попасть двумя способами: на маршрутке или электричке. И первое, что предстает перед глазами гостя наукограда - въезд в город, привокзальная площадь и, собственно, сам вокзал.

Однако то состояние, в котором это все находится, скорее, заставит человека поверить, что он приехал не в перспективный и быстроразвивающийся населенный пункт, а в гетто.

«ЗА» И «ПРОТИВ»

Площадь на улице Лейпунского называют «лицом города». Однако лицо это настолько уродливое, что поневоле становится стыдно за то место, в котором живешь. Посудите сами, из года в год некогда благоустроенная пешеходная зона методично приходила в негодность. К концу 2017-го, кажется, разруха достигла своего апогея. Раскуроченная плитка, бурьян, разросшийся по всему периметру, покосившиеся лавочки и впечатление общего упадка ну никак не формируют у человека ощущение, что этот город - комфортный и благоустроенный наукоград!

Но свет в конце туннеля, как говорится, забрезжил. Обнинские власти обратились к коллективному разуму - жителям города с просьбой выбрать общественные территории для участия в программе «Формирование комфортной городской среды в следующем году». Всего на суд обнинцев были вынесены четыре места: собственно улица Лейпунского, площадь у Дома Ученых, Парк Победы и пешеходная зона по проспекту Маркса.

Отметим, что сами обнинцы традиционно разделились на два лагеря. К слову, парк и площадь у Дома ученых оказались не в фаворе, а голоса распределились между проспектом Маркса и улицей Лейпунского. Причем последняя лидирует.

Объясняют свой выбор большинство горожан достаточно просто: негоже «визитной карточке» так ужасно выглядеть.

- Лейпунского - первое, что видят люди, приезжающие в наш город, - говорит молодая мама Дарья КАН. - Это лицо Обнинска, и мне очень неприятно видеть, как оно выглядит. Благоустройство и реконструкцию нужно проводить именно здесь, я уверена.

А вот другой житель города Николай ПАШНЕВ уверен, что лучше было бы закончить проспект Маркса.

- Да там осталось всего ничего доделать, - заявил Николай. - Конечно, если найдут нормальных подрядчиков, а не тех бездельников, что основную часть проспекта делали, то за пару недель максимум проспект приведут в нормальное состояние.

ПОЗИТИВНЫЙ ВЗГЛЯД

Что же касается позиции властей города, то, как признался мэр Владислав ШАПША, который активно мониторит ход голосования, он был бы рад «убить двух зайцев сразу».

- Было бы здорово, конечно, сделать две территории, так как проспект Маркса сейчас выглядит незакончено, а Лейпунского - лицо нашего города, - мечтательно заявил Владислав Валерьевич. - Но, к сожалению, мы пока не знаем, сколько денег нам выделят из бюджета, так что рассчитывать сейчас особо не на что.

На логично возникший в голове вопрос, а почему про «лицо» вспомнили только в 2017-м, а не десять лет тому назад, ведь уже тогда площадь выглядела, мягко говоря, непрезентабельно, мэр также нашелся что ответить.

- Часто бывает так, что то, что мы делаем, вроде бы незаметно, а на самом деле крайне важно, - пояснил Владислав Валерьевич. - Вот, смотрите, была проведена огромная работа по реконструкции очистных сооружений. А ведь еще двенадцать лет назад в Обнинске вода была по расписанию, а сейчас все стабильно. Поймите, что были и есть вопросы более важные, чем благоустройство, и приведенный мной пример тому доказательство.

К слову, на данный момент в будущее Шапша смотрит весьма позитивно и заявил, что власти обязательно продумают все возможные варианты по реконструкции улицы Лейпунского. Так, даже сам мэр признал, что дальше ей быть в таком состоянии просто нельзя.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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