Обнинский «хайвей»

Автодорогу на проспекте Маркса планируют расширить до трех полос!



В последние годы дорожные заторы, о которых еще лет 15 назад никто и не задумывался, превратились в обычное явление для наукограда.

Больше всех от загруженности автомобилями страдают главные транспортные артерии города - улицы Курчатова и Ленина, а также проспект Маркса.

Последний недавно прошел обновление пешеходной зоны, а уже, быть может, в следующем году реконструкции подвергнется и проезжая часть.

ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ?

Скажем сразу - окончательно утвержденного проекта пока не существует, но разговоры о необходимости расширения дорожного полотна уже идут. С одной стороны, это действительно поможет разгрузить проспект Маркса и избавить водителей от ежевечернего стояния в пробках по дороге домой, но с другой, не совсем понятно, каким образом это можно реализовать так, чтобы не создать на пустом месте еще больше проблем. За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить «обнинский Арбат», хотя тут просто плитку укладывали, а уж во что при неправильной организации работы может вылиться стройка такого масштаба, даже думать не хочется.

- Нет уж, хватит с нас ремонта, может, через пару лет. Нет пока в этом жесткой необходимости, - говорит один из живущих здесь горожан Виктор СТЕПАНОВ.

Не согласны с Виктором Ивановичем сотрудники ГИБДД, которые пока единственные говорят о реконструкции дороги как о чем-то уже окончательно утвержденном.

- Технические параметры обязывают нас сделать там движение в три полосы по обеим сторонам, на всей протяженности проспекта Маркса до пересечения с улицей Курчатова. Рассматривать проект будем уже в следующем году, - рассказал государственный инспектор дорожного надзора и организации движения ОГИБДД по городу Обнинску Константин БОЧИНИН.

Выходит, обустройство «хайвея» - это не блажь и не фантазия, а четкое требование законодательства. Кстати, о нем (обустройстве), равно как и о каких-то там проектах, как показала практика, кроме Бочинина никто не в курсе.

- Все разговоры о расширении пока не более чем проекты на будущее, - взвешенно заявил директор МПКХ Владислав УС. - Распоряжений пока не поступало, так что все на уровне разговоров.



Поделиться информацией за ее неимением не смогли и в управлении архитектуры и градостроительства администрации Обнинска.

ВОДИТЕЛИ В ШОКЕ, МЭР В НЕДОУМЕНИИ

Усомнился в целесообразности подобного решения и необходимости реализации проекта градоначальник Обнинска Владислав ШАПША.

- Я считаю, что есть в городе и более проблемные и загруженные места. Светофор на Ленина или выезды из города. Этим местам действительно стоит уделить внимание, а проспект Маркса справляется с нагрузкой и в том виде, в котором есть на сегодняшний день, - заявил Владислав Валерьевич.

Нет единого мнения касательно реконструкции и среди горожан. Одни считают, что заняться этим участком следовало уже давно, в то время как другие видят в этом только источник новых трудностей.

- Вы посудите сами, сколько времени это займет, сколько денег нужно потратить. Пока работы будут идти, нам ведь где-то это все объезжать надо будет, - тут не только Маркса, тут весь город встанет! - негодует автоледи Виктория КОРОЛЕВА.

Водителей, рассуждающих подобным образом, хватает, однако в большинстве своем автолюбители все-таки инициативу поддерживают, хотя и отмечают, что улица Ленина бывает загружена куда плотнее.

В результате, как и со всякой масштабной задумкой на стадии обсуждения, пока мы имеем лишь домыслы и сомнения. Возможно, пока у городских властей действительно хватает забот, однако положить проект в долгий ящик здесь не выйдет. Ведь если верить Бочинину, уже в следующем году проект будет рассмотрен, и, возможно, разыгран тендер.

Степан ФЕДОРОВ

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