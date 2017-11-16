Мэр Обнинска уверен, что идея об организации «полок добра» найдет отклик у сетевиков

На последней планерке в правительстве Калужской области губернатор Анатолий АРТАМОНОВ предложил создать в регионе так называемые «полки добра», суть которых в том, чтобы помочь малоимущим. Подобное уже было реализовано в Ростове-на-Дону, причем, весьма успешно, вот и решил Анатолий Дмитриевич распространить опыт «соседей» и здесь.

Организовать «полки добра» было предложено в сетевых магазинах, дескать, так будет гораздо удобнее присматривать за содержимым и теми, кто берет с полок, например, хлеб. Согласитесь, что помогать действительно нуждающимся - это одно, а когда за бесплатной едой приходит асоциальный элемент - совершенно другое.

Впрочем, мэр наукограда Владислав ШАПША уверен, что проблем никаких возникнуть не должно.

- Я не думаю, что с полок будут брать продукты те, кто в этом не нуждается, - отметил Владислав Валерьевич. - У нас живут честные люди, и я уверен, что будут пользоваться «полками добра» действительно малоимущие. Вообще в Обнинске проводится много акций в поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, например, «Каждая крошка в ладошку», где мы оказываем помощь многодетным семьям. Также есть программа поддержки пенсионеров - им выдаются талоны на молоко и хлеб. Организация «полки добра» будет еще одним хорошим подспорьем и здорово то, что каждый человек может внести свою лепту.

При всем позитивном настрое Шапши, нельзя не вспомнить случай, произошедший в Екатеринбурге, когда местный бизнесмен, ведомый добрыми помыслами, раздавал нуждающимся хлеб. Напомним, что терпения предпринимателя хватило ненадолго. Так как люди, мягко говоря, не оценили порыва и начали критиковать мужчину, требовать хлеб посвежее и возмущаться, если не хватило на чью-то долю. Кстати сказать, в Обнинске некоторые частные предприниматели тоже хотели организовать нечто подобное, однако, получили жесткий отказ со стороны мэра.

Сам Владислав Валерьевич пояснил свое решение как раз оглядкой на екатеринбургский пример, мол, лучше не рисковать и не испытывать судьбу. Поэтому идея от губернатора пришлась мэру, гораздо больше по душе, и он уверен, что и у сетевиков она найдет отклик. Что же касается периодичности, то пока Владислав Валерьевич не уверен, будет ли акция носить постоянный характер.

- Мы посмотрим, как пойдет. Лиха беда начала. Сложного же здесь ничего нет. Есть люди, которые могут купить лишний пакет молока или килограмм картошки, и есть те, кому это очень нужно. Посмотрим. Если получится - хорошо, если нет, то тут уже ничего не попишешь, - резюмировал мэр.

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