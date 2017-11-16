Капитальный ремонт дороги на Кривское обнинцы назвали «насмешкой»

Одним из главных и значимых для наукограда строительных проектов, реализуемых в этом году, стало строительство новой дороги ведущей из города в сторону деревни Кривское. Среди обнинских автомобилистов местные ямы и ухабы давно стали притчей во языцех, а потому намерение властей обновить дорожное полотно было встречено с большим энтузиазмом. Недавно, была открыта первая часть трассы, однако, качество исполнения многих заставило взяться за голову.

ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ

Нужно сразу отметить, что успеть закончить стройку до наступления холодов задача попросту непосильная, но она перед рабочими и не стояла. Окончательная сдача объекта состоится только в следующем году, а горожане, тем временем, глядя на готовый участок, могут судить насколько ответственно подрядчик подошел к своим обязанностям.

- Езжу здесь каждый день и, хотя, на первый взгляд, дорога выглядит нормально, сидя в автомобиле, чувствуешь каждую кочку и каждый ухаб, а их тут немало, поверьте, - говорит автомобилист Сергей СОЛОВЬЕВ. - Вообще, то, как делают дорогу, иначе как насмешкой не назовешь. Если это капитальный ремонт полотна, то должны соблюдаться нормы, а не просто щебенки насыпать, да тонкий слой асфальта залить.

Кстати сказать, согласен с Сергеем и глава администрации сельского поселения Кривское Алексей МАКСИМЕНКО, который пребывает в легком шоке от того, как выполняются работы.

- Там же почему решили делать реконструкцию, из-за слабой подушки, то есть тонкого слоя щебенки, - пояснил Алексей Витальевич. - Так вот по правилам они должны были старую щебенку полностью снять, насыпать нормальный слой новой, и уже потом асфальтировать. На деле же мы видим совершенно другое.

Причина, как оказалось, кроется не в безалаберности ответственных лиц, а в том, что в представленном «Калугадорзаказчиком» проекте, пункта о полном снятии асфальта нет! Поэтому подрядчик убирал только верхний слой, сыпал щебенку и заливал это дело сверху смолой. Короче говоря, капитальным этот ремонт можно назвать только в кавычках.

Тем более тогда странно, каким, извините макаром, проект по реконструкции дороги вообще был согласован?

Ведь о том, что с дорогой не все гладко говорили еще на начальных этапах ее реконструкции. Люди, абсолютно не стесняясь в выражениях, высмеивали подрядчиков и их «ровные руки». Впрочем, к чести ответственных лиц отметим, что большинство огрехов они постарались устранить, порой латая дорогу уже после укладки нового асфальта. Но один пункт все-таки остался без внимания - неравномерность дорожного полотна.

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

Кстати сказать, кому в итоге достанется это добро: Боровскому району или Обнинску пока не совсем понятно. Окончательное решение будет принято не раньше чем, через год.

- Вопрос о том, что дорога отойдет к городу пока не поднимался. В будущем, если проекты по расширению Обнинска будут утверждены и Кривское войдет в состав муниципалитета тогда да, уже можно будет рассматривать и включение в него дороги, - пояснил вице-мэр по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей КОЗЛОВ.

Также Андрей Петрович отметил, что не в его полномочиях давать какие-либо оценки качеству проведенных работ, так как этим занимаются компетентные специалисты из лаборатории.

В то же время жители наукограда критиковать рабочих нисколько не смущаются, отмечая и появившиеся микротрещины, и недостаточную на их взгляд толщину подложки, и даже количество срубленных ради расширения дороги деревьев.

Впрочем, торопиться с выводами пока не стоит, ведь итоговый результат будет представлен на суд только в следующем году и у рабочих еще достаточно времени, чтобы исправить все недочеты и с гордостью сдать проект, с которым у всех связано так много ожиданий.

Степан ФЕДОРОВ

«КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА У НАС ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЙ!»

На все возникшие вопросы относительно качества проводимых работ с готовностью ответил представитель фирмы-подрядчика «Руслан-1» Карен АВАНЕСЯН.

- В первую очередь хотелось бы отметить, что контроль над качеством работ у нас очень жесткий. На каждом этапе строительства приезжает представитель заказчика и лаборатория. Каждые 200-300 метров дороги тщательно проверяются. Мы со своей стороны предоставляем исполнительную съемку.

Что же касается возникших вопросов и претензий, то у всего есть свои причины. Мы не отрицаем, что в некоторых местах ставили заплатки. Но это связано с перекладкой напорной канализации и переносом электросетей. Не получилось у заказчика вовремя оформить выкуп земли, поэтому опоры продолжали стоять, когда работы уже начались. Когда всю документацию до конца оформили, опоры удалили, а оставшиеся отверстия уже заделывали поверх.

В отношении подложки могу сказать, что это проектное решение. Лично я, может быть, с ним и не согласился бы, но полное снятие асфальта в проект не входит. Мы сделали новое щебеночное основание согласно представленным документам. Повторюсь, может так делать и не стоило, но это сильно помогло снизить стоимость реконструкции.

В наших планах до зимы полностью открыть движение по дороге в обе стороны, сделать удобные заезды и нанести временную разметку. Честно говоря, в этом году вообще не планировалось укладывать асфальт, но мы пошли навстречу горожанам и скоро дорогу откроем.

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