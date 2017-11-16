Жилищные сертификаты - пустышка?

Обнинец в одночасье лишился и жилья, и денег!

Почти десять лет назад указом Президента РФ Владимира ПУТИНА была назначена материальная помощь узникам фашистских концлагерей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Реализовано это было следующим образом: люди получали сертификат на определенную сумму, который обналичивало Министерство труда Калужской области за счет средств федерального бюджета.

Однако в последнее время Минтруда что-то не торопится выполнять свои обязанности...

НИЧТО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО БЕДЫ

Житель Обнинска Александр СИМАНОВ несколько лет тому назад задумался о том, что пора бы, что называется, расширяться и приобрести квартиру побольше. Ранее Александр Николаевич и его супруга проживали в общежитии по улице Любого.

- Мы решили продать комнату и за счет вырученных средств приобрести жилье, - рассказал Александр. - Начали искать покупателей, и риелтор нас вывела на гражданку Антошкину.

Женщина была той самой несовершеннолетней узницей концлагерей, которой был выдан сертификат почти на полтора миллиона рублей на улучшение жилищных условий. Поэтому при заключении договора «купли-продажи» с Александром рассчитались свидетельством, которое он сразу же направил в Министерство труда Калужской области.

Параллельно Александр занял деньги у друга и купил квартиру, а отдать долг планировал как раз их средств, которые должны были выплатить Минтруда. По закону на обналичивание сертификата дается семь месяцев, поэтому, все логично.

Но по истечению вышеуказанного периода денежные средства на счет Александра не поступили. И что самое интересное, если Минтруда не успевает уложиться в срок, жилищный сертификат теряет свою легитимность. То есть уже через год требовать выплат по нему будет невозможно.

- Мы обратились в суд с требованием выплатить полагающиеся нам по закону средства, - рассказывает Александр Николаевич. - Но, к сожалению, все наши обращения не увенчались успехом. Суды мы проиграли, апелляционные жалобы тоже остались неудовлетворены.

Интересное кино получается. Три года назад бабушка получает сертификат на улучшение жилищных условий, приобретает себе жилье, а свидетельство оказывается не больше чем бумажкой. Какой, спрашивается, толк от него, если получить деньги не представляется возможным?

- Что самое интересное, прежде чем мы познакомились с этой бабушкой, к нам тоже обращался узник, хотел купить комнату и рассчитаться сертификатом, а мы чего-то испугались, - говорит Александр. - Так вот, как нам потом стало известно, ему свидетельство обналичили без проблем вообще, а мы остались не у дел. И вот сейчас неизвестно, что будет дальше. Как нам дали понять, денег мы вряд ли дождемся.

Кстати сказать, подобная практика, как оказалось, весьма популярна на территории Калужской области. Как утверждает Александр, только ему известно о нескольких сотнях подобных случаев.

ИНТЕРЕСНЫЕ ДЕЛА...

Если говорить о причинах, по которым произошло все вышеописанное, то они банальны донельзя. В бюджете нет денег! Именно этим и апеллируют судьи, вынося свои решения не в пользу истцов. Но в то же самое время почему-то не рассказывают, что же людям дальше делать. Честно говоря, все это напоминает какую-то хитрейшую комбинацию, которой мог бы поаплодировать сам Остап Бендер.

Согласитесь, что это очень удобно: выдать жилищный сертификат, затем мурыжить его обналичивание больше семи месяцев и в качестве вишенки на торте, когда уже все возможные сроки прошли, заявить «денег нет, обналичить не можем». Какой смысл тогда раздавать свидетельства, если по факту толку от них никакого?

Но к чести Министерства труда, которое, кстати, целиком и полностью зависит от федерального Министерства строительства - именно они и выделяют деньги на жилищные сертификаты, отметим, что первые не сидят на месте, а стараются хоть как-то повлиять на ситуацию. К сожалению, безрезультатно.

- Министерство труда и социальной защиты Калужской области неоднократно обращалось в Минстрой России о необходимости включения соответствующей статьи расходов по обеспечению жильем бывших несовершеннолетних узников фашизма при формировании бюджета, - говорит заместитель Председателя Общественной палаты Калужской области, адвокат Сергей БАБИЦЫН. - На данный момент вопрос не решен, о чем свидетельствуют письма от Минтруда в адрес заместителя губернатора Николая КАЛИНИЧЕВА.

В итоге получается, что из-за отсутствия денежных средств на счету Министерство труда не имело возможности оплатить все представленные договоры. Но в любом случае, это не может быть оправданием бездействию федеральных министерств, которые за три года не удосужились решить вопрос с поиском финансирования и надлежащим исполнением указа Президента.

Кстати сказать, как рассказал сам Сергей Владимирович, на данный момент в его практике есть подобный случай, где он выступает защитником узника концлагерей, которому так и не обналичили сертификат.

Но, откровенно говоря, особых надежд адвокат не питает, так как ни один суд по данным делам выигран не был.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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