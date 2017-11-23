Алексей Егоров накануне важного боя устроил для болельщиков маленький праздник

Поддержка болельщиков для спортсмена - одна из главных составляющих успешных выступлений. Почувствовать, что за тебя переживают, а достижениями гордятся, перед ответственным боем очень важно.

По крайней мере, так считает команда обнинского боксера Алексея ЕГОРОВА, чья встреча со своими фанатами прошла в минувшее воскресенье и оставила у всех участников самые положительные эмоции.

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ

События такого рода для жителей наукограда в новинку, но, тем не менее, болельщиков у сцены в ТРЦ «Триумф-Плаза» в этот день действительно собралось немало. Стоит отметить, что даже обычные зеваки, коих в это время в торговом центре хватает, перекинувшись парой слов с поклонниками Алексея, с увлечением присоединялись к рядам ожидающих его появления.

Понять такой ажиотаж среди горожан можно - не каждый день выпадает возможность вживую увидеть чемпиона мира по боксу! Для нашего небольшого города спортсмен такого уровня, безусловно, является фигурой очень примечательной.

Может, пока у Алексея в профессиональном боксе и нет громких титулов, но зато имеются все необходимые данные для того, чтобы их завоевать. Оставив в прошлом году любительский бокс, Егоров первым же боем на профессиональном ринге громко заявил о себе, уже во втором раунде отправив в нокдаун опытнейшего поляка Лукаша РУСЕВИЧА. С тех пор Алексей провел ещё две встречи, в которых одержал уверенные победы, и в это воскресенье, в преддверии последнего в этом году поединка против Андрея КНЯЗЕВА, решил пообщаться со своими болельщиками.

Стоит отметить, что атмосфера от начала и до конца мероприятия была очень теплой и дружеской. Горожане встречали своего кумира шквалом аплодисментов и подбадривающими выкриками, а тот, в свою очередь находил время для каждого желающего с ним сфотографироваться или получить автограф.

Кроме живого общения с боксером, собравшиеся зрители поучаствовали в различных конкурсах, таких как посвященная боксу викторина или соревнования по поднятию шестнадцатикилограммовой гири. Победители, помимо памятных плакатов с автографом, получили различные призы от команды спортсмена, среди которых были официальные майки с логотипом и даже пригласительные билеты на боксерский поединок!

- Очень хорошо встречу организовали, эмоции через край. Ведущий молодец, классно все провел, не давал ни минуты заскучать. Ну и сам Алексей вне ринга оказался очень приятным и отзывчивым человеком, с которым приятно пообщаться вживую, - поделился своими впечатлениями от встречи один из гостей Сергей ЧЕРНОВ.

Но, безусловно, самым счастливым болельщиком в этот день стал десятилетний Виктор, занимающийся боксом в секции ДЮСШ «Квант», воспитавшей самого Егорова. В награду мальчик получил сертификат на открытую тренировку с нашим боксером, что привело юного спортсмена в неописуемый восторг.

ВЗАИМНЫЕ ЧУВСТВА

Отметим, что, кроме болельщиков, на встрече присутствовали и близкие боксеру люди. Со сцены самые лучшие пожелания ему озвучили бессменный тренер Алексея, знаменитый советский боксер Вадим МЕЗЕНЦЕВ, а также директор ДЮСШ «Квант» Николай ПЛАТОШЕЧКИН.

В результате событие, несмотря на всю свою публичность, получилось очень добрым и камерным. А сам спортсмен, несмотря на свое активное участие в мероприятии на протяжении всех трех часов, выглядел очень довольным и нашел время, чтобы поделиться своими впечатлениями от встречи.

- Все очень здорово прошло, я, честно говоря, даже не ожидал, что столько людей придут меня поддержать. Хочется сказать большое спасибо всем, кто здесь был, это для меня очень важно, - отметил Алексей.

Говоря о грядущем бое, боксер отметил, что Князев, безусловно, хороший боксер, но не без своих слабостей, о чем нашему спортсмену прекрасно известно. В своих силах Алексей не сомневается, и настроен добиться победы любыми усилиями. Что же касается планов на следующий год, то поклонникам обнинского тяжеловеса следует ожидать как минимум четыре поединка с его участием, но не исключается возможность, что в 2018-ом Егоров выйдет на ринг целых шесть раз.

К слову, начав заниматься боксом в десять лет, Егоров все это время сохраняет верность воспитавшей его школе бокса ДЮСШ «Квант», и на вопрос, почему с его статусом и возможностями он продолжает тренироваться в наукограде, спортсмен ответил без малейших колебаний.

- Я здесь вырос и прожил всю свою жизнь. У меня в Обнинске семья, родители. Мне здесь комфортно, а это очень помогает в тренировочном процессе. Поэтому я не собираюсь никуда переезжать.

Иными словами, любовь боксера с Обнинском полностью взаимна, о чем говорит и количество людей, пришедших его поддержать. Хочется верить, что подобные встречи с нашим чемпионом станут доброй традицией и с годами будут привлекать все больше посетителей.

Степан ФЕДОРОВ

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