Не «повезло»

Обнинец несколько часов проторчал на морозе, так как таксисты отказывались к нему ехать!

Автомобиль в наше время - не роскошь, а средство передвижения. Чтобы добраться в ту или иную точку города быстро и беспроблемно, люди за неимением собственного транспорта прибегают к услугам таксистов.

Этим же сервисом вполне могут воспользоваться и автовладельцы, когда, например, железный конь неожиданно заглох посреди трассы (такое бывает, что уж говорить).

Но что делать, когда адепты сферы обслуживания в грубой форме отказываются выполнять свои обязанности?

НЕТ АДРЕСА - НЕТ МАШИНЫ

Одним прекрасным утром житель Обнинска Константин К. отправился вместе со своей семьей и двумя маленькими детьми в гости к родственникам. И надо же было такому случиться, что на обратном пути у молодого человека внезапно спустило колесо, и как вишенка на торте - заглох двигатель. Понятно, что на улице далеко не май месяц, а на трассе ветра чувствуются сильнее, чем во дворах, поэтому представить себе ощущения главы семейства не так-то сложно.

Константин решил принять единственно верное, на его взгляд, решение - пока он будет «копаться» в машине и возиться с заменой колеса, вызвать такси к месту стихийной стоянки, чтобы жена и дети могли спокойно отправиться домой. Но тогда парень еще не знал, что из этой затеи у него не выгорит ровным счетом ничего.

Забегая вперед, скажем, что застрял Константин не в каких-то, извините, дебрях, а вполне себе на Киевской трассе, буквально в ста метрах от остановки на Карповку. Место это знает, наверное, каждый обнинец, который прожил в городе больше пяти лет своей жизни. Оно весьма оживленное, здесь ходит автобус, а в окрестностях располагаются предприятия. Но вот незадача: какого-то конкретного физического адреса у него нет.

- Эту остановку знают все водители, и таксисты тоже должны знать, - рассказал Константин. - Я обратился в обнинскую службу такси «Rush» с просьбой приехать, но мне отказали!

ГРАНЬ ОТЧАЯНИЯ

Причем свое веское «нет» молодому человеку мотивировали весьма специфично. Оказывается, сотрудники службы не выезжают на места, у которых нет адреса!

- Я попытался объяснить диспетчеру, что на карте нет точных данных, но я вполне могу объяснить, где мы находимся, место-то известное, - продолжил обнинец. - Но со мной даже разговаривать не захотели и просто бросили трубку! Дескать, не поедем и все!

В общем, удача в тот день явно была не на стороне Константина. Казалось бы, бог бы с ним, с этим «Рашем», в Обнинске полно и других не менее популярных служб такси, но, и при обращении в другие сервисы, слышал жесткий отказ. Мужчина позвонил по пяти разным номерам, но ни один (!) диспетчер не принял у него заказ. Ответ все тот же: нет адреса - не поедем.

- Честно, через полчаса я был уже на грани отчаяния, - рассказывает парень. - Время было почти восемь вечера, да еще и выходной день, так что остановка пустовала, а прохожих на трассе не встретишь. Дети начали капризничать и мерзнуть, а помощи, как я тогда понял, мы уже не дождемся.

В итоге домой семейство попало почти к полуночи.

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

Надо сказать, что в такси «Rush» сотрудники несколько удивились такой ситуации.

- Бывает такое, что человек застревает на трассе, но мы никогда не отказывали в услуге, - попытались оправдаться они. - Мы передаем заказ водителю вместе с номером телефона звонившего, и они уже сами могут связаться между собой и найти друг друга. Не выехать на место мы можем только в том случае, если нет свободных машин.

В других службах, руководство тоже било себя в грудь, говоря, что клиентов своих они не бросают и произошедшее вообще считают возмутительным.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если задуматься, то сама по себе история крайне возмутительна. Как это так, неужели у всех таксистов одновременно отключили навигационную систему или все они вдруг перестали соображать, как ориентироваться в родном городе?

В итоге можно проторчать на трассе до утра и околеть к чертовой матери, но так и не дождаться помощи.

Впрочем, даже из такой критической ситуации можно найти выход. Как рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Сергей КРАСКО, если человек застрял на трассе, он вполне может обратиться к спасателям по номеру «112».

- У нас есть посты на Киевском и Варшавском шоссе. Это спасатели, которые на своих аварийных машинах работают по ликвидации дорожно-транспортных происшествий, - сказал Сергей Петрович. - Они могут выехать на место или отправить своих коллег из пожарно-спасательной части, но в любом случае без помощи человек не останется.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!

Как сообщила, начальник отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и транспортного обслуживания населения и защиты прав потребителей управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна ЯШКИНА, полномочия по контролю за соблюдением правил перевозки пассажиров легковым такси возложены на федеральные органы, призванные осуществлять контрольно-надзорные функции.

- Житель города может обратиться в соответствующие службы с жалобой, после чего будет организована проверка и вынесено решение, - пояснила Анна Сергеевна.

Поэтому в случае возникновения необходимости, стоит звонить и писать по следующим номерам:

- Управление административно-технического контроля Калужской области, тел. 71-99-96;

- ОГИБДД при ОМВД по г. Обнинску - г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 33, тел. 02;

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Калужское территориальное управление - 248010, г. Калуга, ул. Чичерина, д. 1а, тел. 55-40-76, 55-15-42;

- Межрайонная ИФНС № 6, тел. (484) 393-78-11.

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