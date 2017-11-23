Выплеснули негатив...

Эмоциональные горожане путают приемы граждан с сеансами психологической разгрузки?

В середине недели в Обнинск с рабочим визитом приехал уполномоченный по правам человека Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ.

Цель - самая тривиальная, Юрий Иванович проводил здесь прием граждан, в рамках которого постарался оказать всем обратившимся максимальную помощь.

К сожалению, некоторые обнинцы пришли с целью просто выплеснуть свои эмоции, превращая серьезное мероприятие в балаган.

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА

Кстати сказать, прием граждан в Обнинске Юрий Иванович в этот раз проводил вместе с депутатом Законодательного собрания Калужской области Олегом КОМИССАРОМ, и свое решение объяснил очень просто.

- Сюда приходят люди, которые отдали свои голоса за Олега Николаевича, и зачастую на приемах поднимаются такие вопросы, где народный избранник тоже может оказать посильную помощь. Я считаю, что это очень полезная практика, - пояснил уполномоченный по правам человека.

СКОРЕЕ ЖИВ, ЧЕМ МЕРТВ

Отметим, что проблемы, с которыми обращались граждане, пестрили своим разнообразием. Так, одна из жительниц Обнинска обратилась к Зельникову за помощью по вопросу исполнения завещания. Дело в том, что муж женщины (она очень просила не писать ее имени и не снимать), находясь в здравом уме и трезвой памяти, выразил последнюю волю, где почему-то забыл указать собственную супругу.

По факту пенсионерка осталась ни с чем. Вот и интересовалась обездоленная, а есть ли возможность бумагу переиначить хоть как-то.

- Завещание - юридический документ, - пояснил Зельников. - Переписать его невозможно, тем более, если оно вступило в законную силу после смерти завещателя, то вы уже ничего не сделаете. Но вам по закону как супруге положена доля в квартире, и в течение полугода вы можете обратиться в суд.

Кстати сказать, супруг в итоге оказался жив и даже вполне здоров, просто женщина решила заранее позаботиться о своем будущем. От такой новости Юрий Иванович, что называется, выпал в осадок.

- Так чем мы-то вам можем помочь сейчас? - удивился омбудсмен. - Это же ваши уже семейные неурядицы, поговорите с мужем, в конце концов. Тем более, если он живой, то завещание можно переписать. Решите эту проблему внутри своей семьи!

«НИ ФИГА СЕБЕ!»

Житель Обнинска Станислав СТАРОЖИЛОВ пришел к омбудсмену за помощью в решении земельного вопроса. Несколько лет назад Станислав Сергеевич судился со своей соседкой, обвиняя последнюю в рейдерском захвате участка.

Так получилось, что суд обнинец проиграл, о чем имеется решение трехлетней давности. Однако так просто сдаваться мужчина не собирается и намерен сейчас его обжаловать. Вот только незадача: сроки прошли, и теперь остается только смириться.

- А где ж вы раньше-то были? - поинтересовался Юрий Иванович. - Сейчас вы уже ничего не можете изменить, дело могут заново возбудить только в том случае, если появятся новые обстоятельства. Сроки вышли, и все, что я вам могу посоветовать, - постараться забыть о случившемся и жить дальше. Не трепать себе нервы.

Однако пенсионера такой ответ не устроил, и он принялся критиковать судебную систему, попутно обвиняя омбудсмена в непрофессионализме, мол, как так, ничего изменить нельзя?

Юрий Иванович в очередной раз попытался максимально подробно разжевать Станиславу Сергеевичу причины, по которым решение не может быть обжаловано, но его никто не услышал.

- Я это так не оставлю! Что значит опоздал? Ни фига себе! - бросил на прощание пенсионер и вышел из кабинета.

«ВЫ ЧЬИ ПРАВА ЗАЩИЩАЕТЕ ВООБЩЕ?»

Пенсионерка Галина ГАГАРИНА пришла на прием в сопровождении начальника управления городского хозяйства Анны ЕРЕМИНОЙ. Вообще, в обнинской администрации Галину Александровну знают давно, равно как и ее историю.

Дело в том, что пенсионерка уверена, что ее соседи незаконно проложили теплый пол, из-за чего у нее каждую ночь перестает работать полотенцесушитель. Тот факт, что в квартире было проведено несколько проверок и никаких полов, врезок и прочего найдено не было, Галину Александровну не устроил.

Но на самом деле в доме, где проживает пенсионерка, действительно есть проблема с отопительной системой, так как с первого по четвертый этаж у жильцов наблюдается сниженная температура горячей воды, а вот с пятого по двенадцатый - все в порядке. Об этом Анна Валерьевна подробно рассказала Юрию Ивановичу.

- А вы не влазьте! - перебила чиновницу Галина Александровна. - Вам вообще никакого доверия нет! Пишете мне постоянно отписки, филькины грамоты! Вас снять с должности надо!

Юрий Иванович попытался успокоить разбушевавшуюся Галину Гагарину, на что получил свою порцию негатива.

- А вы чьи права защищаете вообще? - возмутилась пенсионерка. - Я пришла к вам за помощью, а вы меня даже не слушаете! Я, если надо, и до президента дойду!

На самом деле Юрий Иванович неоднократно пытался выслушать Галину Александровну и вникнуть в суть ее проблемы, но из-за того, что конкретики было мало, а эмоций и обвинений много, понять в итоге почти ничего не смог.

К сожалению, Галина Александровна ушла по факту ни с чем и по этому поводу еще долго возмущалась в предбаннике.

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

Вместо послесловия

«Я ЗАВИДУЮ ВЫДЕРЖКЕ ЮРИЯ ЗЕЛЬНИКОВА!»

Депутат Законодательного собрания Калужской области Олег КОМИССАР:

- У меня прием в подобном формате был в первый раз, и если честно, сегодня я получил мастер-класс. Ответы все четкие и по делу, и здорово, что удается помочь людям. Мои встречи с избирателями носят обычно несколько другой характер, они спокойнее, а сегодня я столкнулся совершенно с иным поведением.

Честно говоря, я завидую выдержке Юрия Зельникова. В моей практике таких людей может прийти ну один, максимум - два на прием, а здесь каждый второй фактически на нервах. Со своей стороны, как депутат, я возьму на контроль несколько вопросов и также постараюсь помочь гражданам.

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