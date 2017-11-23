Власти уверены, что возможности развития Обнинска безграничны!

Жилищный вопрос актуален во все времена, и на сегодняшний день в Обнинске активно идет строительство новых микрорайонов.

Ничего необычного в этом нет, но, глядя на повсеместную рекламу того или иного застройщика, невольно задаешься вопросом, а не слишком ли много в городе стало новостроя?

Ведь возможности не безграничны, если говорить об инженерных сетях, а ввод в эксплуатацию нового дома всегда требует дополнительных затрат.

ВОЛЯ НОРМАТИВА

На сегодняшний день в Обнинске проживают примерно 113 тысяч человек. Цифра не самая маленькая, но, говоря откровенно, и воображение она не поражает. А вот темпы застройки своим ростом удивляют. Так, только за прошлый год было построено более ста тысяч квадратных метров жилья.

Потенциальными покупателями традиционно принято считать молодых людей, начинающих собственную жизнь отдельно от родителей, однако далеко не каждый сейчас способен целиком заплатить всю стоимость готовой жилплощади или потянуть ипотеку, но большинство квартир раскупается еще до сдачи дома. Об этом журналистам «Недели» сообщили в пресс-службе одного из крупнейших застройщиков в Обнинске, группе компаний «ПИК».

- Спрос на доступное жилье в Обнинске по-прежнему находится на высоком уровне, поскольку люди не перестают решать свои жилищные проблемы. Но, учитывая многообразие предложений, клиенты делают выбор в пользу качественных проектов. Поэтому просто построить дом недостаточно, важно создать комфортную городскую среду, - отметили представители застройщика.

Безусловно, Обнинск в последнее время активно развивается и привлекает к себе внимание предпринимателей, ученых, инвесторов, но сами власти в первую очередь нацелены обеспечить жильем не приезжих «толстосумов», а именно местных жителей.

- В первую очередь новое жилье строится для горожан, для наших детей. Чтобы у всех и каждого была возможность расселиться. Есть определенный норматив. Согласно ему в Обнинске на одного жителя должно приходиться тридцать квадратных метров жилой площади. В настоящий момент у нас этот показатель стоит в районе 26 метров, так что работы еще предстоит немало, - пояснила начальник управления архитектуры и градостроительства Ольга ЛАПИНА.

Забавная получается цифра, особенно если учесть, что семья признается нуждающейся в улучшении жилищных условий, если на каждого её члена приходится меньше 11 квадратных метров жилья. А таких, которые могут похвастать личными 26 квадратами жилплощади, - крайне мало. По большому счету, чуть ли не каждую вторую семью в Обнинске можно признать «недообеспеченной».

А ПО СЕНЬКЕ ЛИ ШАПКА?

Но даже если отвлечься от нормативов, ситуации на рынке и цен, то существует еще один немаловажный вопрос, касающийся строительства нового жилья, - создание необходимой инфраструктуры, и вот на этом поприще у Обнинска, как полагают власти, проблем нет.

Как заверил начальник отдела развития инженерной инфраструктуры Александр ЧЕРНОВ, «запаса прочности» обнинским сетям на подключение новых домов хватает с лихвой. - Электросети, газоснабжение, отопление, канализация - все это у нас находится в хорошем состоянии. Единственный вопрос, который может вызывать некоторые опасения, это вода. Её нельзя просто взять и из ничего создать. Сейчас у нас есть пара разведанных скважин, но к ним нужно еще протянуть водоводы. В перспективе то же Заовражье нужно будет снабжать уже оттуда, - отметил Александр Яковлевич. О том, что состояние системы водоснабжения вызывает все больше опасений у его сотрудников, говорил и директор МП «Водоканал» Александр КРУГЛОВ, по словам которого, трубы в настоящий момент близки к той грани, когда поломки становятся обычным делом. - В бюджете «Водоканала» нет средств, предназначенных на замену или капитальный ремонт. Поэтому пока нам остается только латать протечки да надеяться на помощь городского бюджета в следующем году, - заявил Александр Леонтьевич.

Вот тут-то и возникает закономерный вопрос, а стоит ли ещё больше увеличивать на них нагрузку, врезая все новые и новые водоводы? Ведь даже те же сети, о прочности и неубиваемости которых говорил Круглов, очень быстро превратятся в изношенные, с учетом частотности использования.

А если вспомнить недавние заявления, что пополнять городскую казну за счет продажи или аренды муниципальных помещений больше не выйдет (за неимением оных), то лет через десять мы вполне можем подойти к тупику. И будем жить, окруженные новостройками, зато без воды, тепла и света.

И снова рискуем вернуться к событиям десятилетней давности, когда водоснабжение в наукограде было по расписанию.

Степан ФЕДОРОВ

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