Незабываемый спортивный праздник подарил наукограду «Обнинскоргсинтез»!

В конце ноября в наукограде состоялся благотворительный хоккейный матч. Это событие можно смело назвать беспрецедентным - такого аншлага во дворце спорта «Олимп» в этом году еще не было!

Все средства, вырученные от продажи билетов на мероприятие, будут направлены на развитие отделения детского хоккея спортивной школы олимпийского резерва «Олимп». Генеральным спонсором и организатором благотворительного хоккейного матча выступила компания «Обнинскоргсинтез».

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДЕНЬ

В воскресный день на трибунах «Олимпа» яблоку было негде упасть. И стар, и млад пришли посмотреть на товарищеский хоккейный матч между ветеранским клубом «Обнинск» и хоккейным клубом «Легенды хоккея» с участием всемирно известных хоккеистов СССР и РФ: Владимира Мышкина, Вячеслава Анисина, Александра Голикова и других.

В день проведения матча у Александра Голикова был день рождения - 65 лет! По этому случаю организаторы вручили ему праздничный торт и пожелали всего самого наилучшего.

За час до начала игры гости смогли пообщаться с любимыми хоккеистами, сфотографироваться, взять у них автограф. И на трибуны все заходили в прекрасном настроении, ожидая увидеть зрелищный и интересный хоккей.

С приветственным словом к командам и гостям обратился заместитель генерального директора компании «Обнинскоргсинтез» Роман Акимов, который поблагодарил всех за участие.

- Дорогие друзья, мы очень рады видеть, что так много людей пришли сегодня на этот спортивный праздник, очень здорово, что в очередной раз компания «Обнинскоргсинтез» не осталась в стороне от такого события. Нам приятно, что мы можем вложить маленькую частицу в развитие городского спорта. Желаю побед и хорошего хоккея! - сказал Роман Сергеевич.

Поддержал Романа Акимова председатель обнинского Городского Ссобрания Владимир Викулин.

- Дорогие и уважаемые ветераны и легенды советского и российского хоккея, я хочу вам сказать спасибо за сегодняшний матч, и уверен, что ваша игра вдохновит наших маленьких хоккеистов. Сегодня на трибунах много зрителей, а это значит, что в наукограде очень любят этот вид спорта! Я желаю всем ярких впечатлений и хорошего настроения! - обратился к игрокам и зрителям Владимир Васильевич.

ЕСТЬ ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦАХ

После торжественной части настало время для самых захватывающих, эмоциональных и ярких трех периодов! Первая шайба попала в ворота обнинских ветеранов буквально на четвертой минуте игры. Хоккейный клуб «Легенды хоккея» фактически сразу захватил преимущество, старательно не пуская соперника на свою половину поля. Игроки носились по льду с такой скоростью, что очень тяжело было поверить в то, что это не молодые спортсмены, а зрелые мужчины, многим из которых уже за пятьдесят.

Зрители старались активно поддерживать любимые команды, то и дело с трибун звучало призывное «шайбу» и раздавались звуки вувузелы. А когда кто-то забивал гол, зал взрывался аплодисментами и одобрительными криками.

В перерывах между периодами были организованы конкурсы и викторины, победители которых получили призы от генерального спонсора мероприятия - компании «Обнинскоргсинтез».

В итоге товарищеский матч завершился со счетом 12:5 в пользу хоккейного клуба «Легенды хоккея». Однако такой счет можно считать вполне достойным, особенно с учетом того, что против обнинской команды играли олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.

На прощание легендарным хоккеистам были вручены памятные подарки от компании «Обнинскоргсинтез».

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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