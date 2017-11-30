Обнинской медицине не по карману современные технологии!

Некоторое время назад на территории Калужской области стали активно продвигать идею записи к врачам посредством электронного сервиса «Госуслуги».

По планам Минздрава, это должно было существенно облегчить работу регистратуры и сократить очереди как минимум на две трети.

Однако, как показывает практика, в наукограде новшество не только не прижилось, но и создало проблемы.

БЕСПОЛЕЗНАЯ ОПЦИЯ

Начнем с того, что через всемирную паутину записаться на прием можно только к терапевту. А если тебе вдруг нужен узконаправленный специалист, будь любезен, приди ножками в больницу. Причем, не в любое удобное время, а строго рано утром.

- У меня маленький ребенок, и чтобы записаться на прием к педиатру, я вынуждена приходить в поликлинику в полседьмого утра! - сетует жительница Обнинска Анастасия. - И даже в такую рань в коридорах полно народу, вы представляете?

Вывод в итоге - неутешительный. Получается, что вся возня и пиар электронной записи - бесполезный пузырь воздуха. Кстати сказать, в КБ №8 даже существует специальный кабинет, где вам могут выдать памятку о том, как правильно зарегистрироваться на портале и записаться к врачу.

И снова возвращаясь к вышесказанному: толку от этого? Офтальмологи, педиатры, лоры - гораздо нужнее и востребованнее терапевтов.

В итоге, по результатам прошлого года, системой воспользовались порядка пятидесяти человек. Смешно, правда? Полсотни против нескольких сотен, ежедневно атакующих регистратуру.

Впрочем, заместитель главврача по поликлиническому разделу работы Эдуард ИВАНОВ уверен, что причина низкого спроса кроется в недостаточной «продвинутости» населения.

- Для электронной записи необходимо быть в полном объеме зарегистрированным на портале Единых государственных услуг, а сами понимаете, таких горожан у нас немного, - посетовал Эдуард Анатольевич. - Да и система работает плохо. Часто «виснет», теряются данные, в общем, тут надо быть продвинутым пользователем, чтобы во всем разобраться.

Казалось бы, что может быть лучше, чем обратиться к поставщику услуг, расширить спектр специалистов, упростить систему? Тогда, глядишь, и очередей меньше станет, и людям не придется ни свет, ни заря в больницу бежать. Но дьявол, как известно, кроется в деталях...

ТРУДНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ

В то же самое время, как это ни странно, в учреждениях здравоохранения Калужской области (за исключением Обнинска) ситуация в корне иная. Да, по-прежнему необходимо быть пользователем портала «Госуслуг», однако записаться на прием к врачу можно не только через личный кабинет, но и при помощи стороннего сервиса, стабильность и информативность которого гораздо выше.

- Кроме записи к терапевту, можно записаться на прием к врачам-специалистам. Также в личном кабинете отображается вся история посещений. В следующем году мы планируем доработать сайт таким образом, чтобы была доступна информация о страховых взносах и тратах, - рассказала ведущий специалист отдела организации медицинской помощи и информатизации Минздрава Калужской области Татьяна НОВИКОВА.

Более того, в ближайших планах областного министерства - введение возможности вызова врача на дом и оформление полиса ОМС. Через Интернет, естественно.

И вот тут возникает справедливый вопрос: а чем мы хуже? Кто «зажал» для Обнинска такой удобный сервис?

Но, как оказалось, дело вовсе не в жадности, а в полномочиях. Ответственность за состояние КБ №8 и ее благополучие лежит на ФМБА России, региональное министерство здесь, увы, не при чем.

- Мы бы и рады были сотрудничать, но к нам ФМБА с такими предложениями не обращалось, - отметила Татьяна Геннадьевна.

Обнинские же врачи, в свою очередь, говорят, что проблема не в том, кто к кому «приписан». Причина самая банальная - деньги.

- Дело в том, что область работает в своей медицинской информационной системе, интегрироваться в которую мы никак не можем. Озвученная стоимость в шесть миллионов рублей нам не по карману. Но в настоящий момент мы продолжаем вести работу в этом направлении, так что будем надеяться на успех, - отметил Эдуард Иванов.

Короче говоря, современные технологии - слишком дорогостоящи для нашей медицинской сферы. Но, возможно, вместе со сменой руководства КБ №8 ждет счастливое будущее. Ведь, как известно, новая метла по-новому метет...

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

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