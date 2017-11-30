Жительница наукограда взяла бомжа на поруки

От беды никто не застрахован. Выходя сегодня из дому, будучи здоровым, имея работу и более или менее приличный оклад, ты не знаешь, не подстерегает ли тебя за углом какая-нибудь напасть. Вот так и с лицами без определенного места жительства. Вряд ли кто-то из них в детстве мечтал скитаться по подвалам, мыться раз в году, а стирать одежду и того реже. И очень часто за каждой такой «бездомной историей» скрывается человек, чьи глаза полны боли и отчаяния.

Жителя Обнинска, 29-летнего Александра жизнь успела потрепать так, что врагу не пожелаешь. За плечами у молодого человека уже несколько судимостей за воровство, общий «послужной список» насчитывает, наверное, с десяток лет жизни в местах лишения свободы.

Выйдя на волю в очередной раз, парень столкнулся с суровой действительностью. Идти ему некуда, жилья своего нет, равно как и родственников, которым он был бы нужен, поэтому мужчина пополнил ряды бомжей и начал вести бродяжнический образ жизни.

И неизвестно, сколько бы еще продолжалась у него черная полоса, если бы на его пути не повстречалась сердобольная жительница Обнинска Полина Т., и ее супруг. Как рассказала Полина Владимировна, им с мужем стало откровенно жаль парня, и они решили взять его, что называется, на поруки.

- Мы подкармливаем его, помогаем по мере своих сил, общаемся, - говорит женщина. - И вот недавно он рассказал, что хотел бы найти работу, но у него нет документов никаких, чтобы хоть куда-то трудоустроиться.

Казалось бы, нет ничего проще: сходи в паспортный стол, напиши заявление об утере паспорта и займись восстановлением документов. Но здесь основная сложность у Александра заключается в том, что за подобные процедуры необходимо заплатить пошлину, которая составляет несколько тысяч рублей.

- Понятно, что таких денег у него нет и быть не может, он же не работает нигде! А где достать ему необходимую сумму? Идти снова воровать? Да ведь он недавно только на свободу вышел, не дело это! - сетует Полина Владимировна.

Обуреваемая жаждой помочь парню встать на путь исправления, жительница Обнинска обратилась за консультацией к уполномоченному по правам человека по Калужской области Юрию ЗЕЛЬНИКОВУ.

Юрий Иванович, к слову, остался поражен такой самоотверженностью Полины Владимировны и отметил, что в его практике подобные случаи редки, а от того более ценны.

Впрочем, возвращаясь к проблеме молодого человека, а точнее отсутствию документов, то Юрий Иванович посоветовал парню съездить в Калугу в центр социальной реабилитации, а заодно дал Полине Владимировне все необходимые контактные данные.

- Свяжитесь с ответственными лицами и вам объяснят алгоритм действий, но могу сразу сказать, что в центре реабилитации лица без определенного места жительства имеют право находиться до девяноста суток,- пояснил Зельников.

Также в стенах учреждения они получают двухразовое питание, более того, сотрудники центра абсолютно бесплатно помогают с восстановлением документов и поиском работы.

В итоге, окрыленная советом от омбудсмена, Полина Владимировна отправилась и дальше делать мир лучше, получив на прощание очередную благодарность от Юрия Ивановича за свою доброту и благородство.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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