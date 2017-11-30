Обнинцы переживают за «лысеющий» городской парк

Новость о том, что в городском парке срубили очередное дерево, всегда вызывает бурную реакцию среди жителей.

Возмущение людей можно понять - всеми любимая прогулочная зона в последнее время действительно поредела. Особенно это бросается в глаза на фоне все сильнее разрастающихся аттракционов, однако, как отметило руководство парка, на все есть свои причины.

Перемены, произошедшие с городским парком за последние три года, впечатляют. Его преображение пришлось по вкусу не только горожанам, но и профессионалам индустрии развлечений, ведь буквально в прошлом месяце на прошедшем в городе Сочи всероссийском смотре наш парк был признан лучшим в своей категории.

Однако, как бы ни были велики заслуги руководства, совсем уж без критики ему обойтись не удалось. Главным образом, обнинцы переживают за сохранность зеленых насаждений, которые работники парка безжалостно пустили «под нож».

Последний случай спила многолетнего дерева произошел буквально на прошлой неделе, что послужило поводом для недовольства обнинцев.

- Сосна эта здесь росла, сколько я себя помню, высокая была, красивая. А теперь только один пенек остался. Сгубили дерево, а кому оно мешало? - негодует одна из жительниц, расположенных через дорогу домов Елена К.

Однако, как рассказали в руководстве самого «Городского парка», злятся горожане на его сотрудников совершенно напрасно. Рабочие оставили на всеобщее обозрение пень не для того, чтобы тот мозолил глаза посетителям, а чтобы каждый желающий мог убедиться в необходимости спила аварийно-опасного великана.

- Руководство парка очень трепетно относится к деревьям. И хочется, чтобы люди это прекрасно понимали и не думали, что у нас тут «злодеи» работают, - заявила директор МП «Городской парк» Жанна ДАВЫДОВА, - Предписание на спил сосны у нас на руках уже как два года, мы до последнего это откладывали, старались её лечить, но ничего не помогло. Дерево сточил короед, любой может осмотреть его основание и в этом убедиться. Мы не могли допустить, чтобы оно рухнуло на детскую площадку, поэтому пришлось принять меры.

По словам Жанны Владимировны, спилить даже одно дерево - процедура очень затратная как по времени, так и по финансам, и просто так грешить этим никто не будет. А удаление старых зеленых насаждений обещают компенсировать посадкой новых. Так, за этот год на территории городского парка появилось около тридцати новых саженцев, а в следующем планируется увеличить их число еще на 40 штук.

- Мы стараемся всегда по максимуму озеленить территорию. Есть, правда, небольшая проблема с нехваткой места. Растений много, но чтобы саженцы прижились им нужно побольше света, а старые деревья иногда их «забивают». Поэтому каждый раз приходится все тщательно планировать. Но мы надеемся, что в будущем горожане перестанут так сильно волноваться за старые насаждения и поймут, что все делается только с благими намерениями, - мечтательно заявила Жанна Владимировна.

Степан ФЕДОРОВ

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