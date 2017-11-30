Обнинцы настороженно отнеслись к «бесплатному сыру»

Недавно Обнинск присоединился к благотворительной всероссийской акции «Полки Добра». Главный смысл этой инициативы - дать возможность неравнодушным горожанам поддержать нуждающихся граждан, купив им еды.
ЛЕД ТРОНУЛСЯ
Пробный запуск состоялся в конце ноября под пристальным надзором властей. Сотрудники администрации даже лично отправились проинспектировать первые пять магазинов и выяснить, насколько идея прижилась в наукограде. Параллельно также ведутся переговоры с партнерами, чтобы привлечь не только самих горожан, но и бизнес.
- Подобную акцию мы проводим впервые, поэтому для нас очень важно продумать её дальнейшее развитие и отследить реакцию населения, ведь любая благотворительность требует несколько деликатного подхода, - отмечает начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна КРАСИКОВА.
И действительно, горожане с некоторой настороженностью отнеслись к «бесплатному сыру». Кто-то не может поверить, что продукты можно взять безвозмездно, кто-то не понимает какого, собственно, черта они должны кормить других.
- Не знаю, мне кажется это ерунда какая-то. Лучше помогать адресно, а не показушничать. Лично я этим заниматься не буду, - сказал житель Обнинска Николай.
Впрочем, развеять сомнения и дать ответы на все вопросы могут сотрудники магазинов.
- Мы всегда рады объяснить тем, кто заинтересовался, что и как у нас устроено, рассказывает директор магазина «Праздничный», в котором «Полка Добра» появилась раньше всех, Наталья ЕГОРОВСКАЯ, - Очень приятно видеть, что большинство людей не остаются равнодушными. Постоянно что-то новое на стенде появляется.
Вопрос наполнения полок, к слову тоже довольно серьезный. Часть товаров, в основном это крупы, соль, сахар и подсолнечное масло, предоставляет сам магазин, а остальное предлагается добавить горожанам и партнерам акции.
Так, например, обнинский хлебокомбинат уже присоединился и обеспечивает поставку черного и белого хлеба.
ЛЮБИТЕЛЕЙ «ХАЛЯВЫ» ПОКА НЕ ЗАМЕЧЕНО
Что же касается популярности, то она разнится от магазина к магазину. Где-то за весь день к стенду подойдет пару человек, а в иных местах приходится несколько раз обновлять ассортимент товаров.
- У нас район такой, что из посетителей в основном пенсионеры. Так они очень радуются такой возможности и с удовольствием пользуются, - отметила заместитель директора магазина «Родной» Галина ИСАХАДЖАЕВА.
Обнинская пенсионерка Валентина Семеновна пришла в «Родной» за хлебом и очень удивилась, когда ей предложили взять его бесплатно.
- Я сначала не поняла, подумала шутка какая-то, - говорит женщина. - А мне пояснили, что это и зачем. Хочется сказать спасибо! Надо будет рассказать своим соседкам, чтобы не пугались, а смело брали продукты.
Кстати сказать, пока любителей «халявы» в виде асоциальных элементов у полок замечено не было, хотя многие опасались, что доброе дело в итоге обернется проблемами.
- Как бы то ни было, это только начало. Мы сейчас активно ведем переговоры с сетью магазинов «Дикси» и другими предприятиями. Параллельно «Пятерочка» проводит свою акцию «Корзина добра», в несколько измененном виде, но с тем же смыслом и посылом, - говорит Анна Красикова, - Также очень надеемся, что еще ряд региональных товаропроизводителей к нам присоединятся, и мы сможем добавить на полки новые виды товаров.
Степан ФЕДОРОВ
ГДЕ МОЖНО НАЙТИ «ПОЛКИ ДОБРА»?
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Магазин «Праздничный», улица Калужская, 24а.
Магазин «Родной», улица Жукова ,2.
Магазин «Лотос», улица Ленина, 174.
Магазин «Экстра», проспект Маркса , 61 (Дом для Дома).
Магазин «Надежда», улица Курчатова, 43.