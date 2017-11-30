Обнинцы настороженно отнеслись к «бесплатному сыру»

Недавно Обнинск присоединился к благотворительной всероссийской акции «Полки Добра». Главный смысл этой инициативы - дать возможность неравнодушным горожанам поддержать нуждающихся граждан, купив им еды.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ

Пробный запуск состоялся в конце ноября под пристальным надзором властей. Сотрудники администрации даже лично отправились проинспектировать первые пять магазинов и выяснить, насколько идея прижилась в наукограде. Параллельно также ведутся переговоры с партнерами, чтобы привлечь не только самих горожан, но и бизнес.

- Подобную акцию мы проводим впервые, поэтому для нас очень важно продумать её дальнейшее развитие и отследить реакцию населения, ведь любая благотворительность требует несколько деликатного подхода, - отмечает начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна КРАСИКОВА.

И действительно, горожане с некоторой настороженностью отнеслись к «бесплатному сыру». Кто-то не может поверить, что продукты можно взять безвозмездно, кто-то не понимает какого, собственно, черта они должны кормить других.

- Не знаю, мне кажется это ерунда какая-то. Лучше помогать адресно, а не показушничать. Лично я этим заниматься не буду, - сказал житель Обнинска Николай.

Впрочем, развеять сомнения и дать ответы на все вопросы могут сотрудники магазинов.

- Мы всегда рады объяснить тем, кто заинтересовался, что и как у нас устроено, рассказывает директор магазина «Праздничный», в котором «Полка Добра» появилась раньше всех, Наталья ЕГОРОВСКАЯ, - Очень приятно видеть, что большинство людей не остаются равнодушными. Постоянно что-то новое на стенде появляется.

Вопрос наполнения полок, к слову тоже довольно серьезный. Часть товаров, в основном это крупы, соль, сахар и подсолнечное масло, предоставляет сам магазин, а остальное предлагается добавить горожанам и партнерам акции.

Так, например, обнинский хлебокомбинат уже присоединился и обеспечивает поставку черного и белого хлеба.

ЛЮБИТЕЛЕЙ «ХАЛЯВЫ» ПОКА НЕ ЗАМЕЧЕНО

Что же касается популярности, то она разнится от магазина к магазину. Где-то за весь день к стенду подойдет пару человек, а в иных местах приходится несколько раз обновлять ассортимент товаров.

- У нас район такой, что из посетителей в основном пенсионеры. Так они очень радуются такой возможности и с удовольствием пользуются, - отметила заместитель директора магазина «Родной» Галина ИСАХАДЖАЕВА.

Обнинская пенсионерка Валентина Семеновна пришла в «Родной» за хлебом и очень удивилась, когда ей предложили взять его бесплатно.

- Я сначала не поняла, подумала шутка какая-то, - говорит женщина. - А мне пояснили, что это и зачем. Хочется сказать спасибо! Надо будет рассказать своим соседкам, чтобы не пугались, а смело брали продукты.

Кстати сказать, пока любителей «халявы» в виде асоциальных элементов у полок замечено не было, хотя многие опасались, что доброе дело в итоге обернется проблемами.

- Как бы то ни было, это только начало. Мы сейчас активно ведем переговоры с сетью магазинов «Дикси» и другими предприятиями. Параллельно «Пятерочка» проводит свою акцию «Корзина добра», в несколько измененном виде, но с тем же смыслом и посылом, - говорит Анна Красикова, - Также очень надеемся, что еще ряд региональных товаропроизводителей к нам присоединятся, и мы сможем добавить на полки новые виды товаров.

Степан ФЕДОРОВ

ГДЕ МОЖНО НАЙТИ «ПОЛКИ ДОБРА»?

Магазин «Праздничный», улица Калужская, 24а. Магазин «Родной», улица Жукова ,2. Магазин «Лотос», улица Ленина, 174. Магазин «Экстра», проспект Маркса , 61 (Дом для Дома). Магазин «Надежда», улица Курчатова, 43.

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