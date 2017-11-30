Владислав Шапша: «Муниципалитет нужно держать подальше от денег!»

Ровно месяц остался до конца 2017-го года. И, как это принято, настало время подвести итоги. О том, что случилось в Обнинске в этом году, о его проблемах и перспективах, читателям «Недели» рассказал мэр города Владислав ШАПША.

МНОГОЕ СДЕЛАНО, МНОГОЕ ПРЕДСТОИТ

- Владислав Валерьевич, каким был 2017-й для Обнинска?

- Я считаю, что этот год был для города достаточно удачным, мы смогли выполнить те планы и обязательства, которые взяли на себя в конце прошлого года, имея достаточно напряженный бюджет. Но, кроме того, мы сделали все возможное для того, чтобы в 2018-м были закончены два важных проекта - строительство продолжения проспекта Ленина в сторону Заовражья и дороги на улице Борисоглебской, ведущей в сторону Кривского.

Впервые после достаточно долгого перерыва смогли сделать за счет средств инвестора реконструкцию привокзальной площади. Есть уверенность, что в следующем году, ко Дню города, мы полностью завершим все работы.

Большие проекты реализованы с точки зрения благоустройства. Вот, не очень заметно прошло, но, тем не менее, я считаю, что это тоже серьезное достижение - у нас появился участок дороги, который связывает улицу Красных зорь и Курчатова в районе молокозавода. На самом деле много хорошего произошло в Обнинске, и люди, думаю, и сами все замечают.

- Есть ли что-то, что вызывает у вас особенную гордость?

- Успешное решение долгоиграющих проблем - расширение границ Обнинска и строительство двух дорог, о которых я сказал ранее. Это стратегические вещи, которые позволят в будущем делать что-то хорошее для развития города.

- Слишком все радужно. Так не бывает. Что скажете о тех планах, которые хотелось бы осуществить, но не получилось в силу обстоятельств?

- Голову пеплом посыпать, наверное, не нужно, потому что то, что не удалось сейчас, не говорит о том, что не удастся никогда. Конечно, в Обнинске есть проблемные точки, требующие особого внимания. Например, утилизация мусора.

Полигон исчерпывает свои ресурсы, и мы сделали шаг к тому, чтобы решить проблему, по крайней мере, на ближайшие десять лет. Начато проектирование новых карт, и мы рассчитываем, что в следующем году получим лицензированное решение с разрешением всех надзирающих органов.

Безусловно, есть вопросы, связанные с обеспечением и содержанием городских сетей. И, несмотря на то, что мы выглядим более-менее благополучно с точки зрения соседних городов и районов, прекрасно понимаем, что это направление требует серьёзных инвестиций. А на сегодняшний день достаточных источников дохода пока у города нет.

Есть проблема южного въезда в город, которую многие мэры ставили как важную, но пока ее сдвинуть с места не удалось, так что я здесь не первый. Но, дай Бог, последний.

«ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ ПЛАТИТЬ ЗА КОМФОРТ»

- Владислав Валерьевич, развитие города - это, конечно, хорошо и здорово. Но чем больше становится Обнинск, тем больше его «аппетиты». Загляни в любой двор - он похож на стоянку. Мне кажется, это не совсем то, что хочется видеть в благоустроенном городе. Как будете решать проблему нехватки парковочных мест?

- Что ж, факт есть факт. Было две тысячи автомобилей, а сейчас их шестьдесят тысяч. Это говорит, с одной стороны, о достаточно высоком благосостоянии жителей, а с другой - возникают проблемы, на которые город никогда не был рассчитан. Конечно, улицы были спроектированы с большим запасом, у нас нет пробок, но дворы заставлены.

Поэтому люди должны, мне кажется, пересматривать свое отношение к необходимости приобретения транспорта в сторону его целесообразности.

- В смысле? То есть вы берете на себя смелость решать, кому нужна машина, а кому нет?

- Не так. Но одно дело, когда транспорт приобретается, чтобы ездить на работу за город, другое - отправляться за покупками через два дома. И если уж человек купил автомобиль, то должен быть готов не только ухаживать за ним, но решать вопросы его хранения.

- А разве это не задача властей - обеспечить комфорт жителей?

- (смеется) Ну давайте закатаем весь город в асфальт!

- Зачем так кардинально? Десяток многоярусных парковок вполне мог бы спасти ситуацию.

- Если бы это было востребовано у людей, это давно уже было бы сделано. У нас масса платных парковок. Вы думаете, они забиты? У них очередь на то, чтобы поставить машину? Они пустые! Люди не хотят платить! А зачем, если можно припарковаться на газоне! Я разговаривал с бизнесменами по поводу строительства многоярусных парковок. Это нерентабельно, понимаете?

- То есть мы плавно пришли к догме: хочешь комфорта - будь готов платить?

- Именно. Наличие дополнительных парковок - не обязанность, а услуга, за которую надо быть готовым заплатить. Ведь зимой сколько мы слышим жалоб на то, что дворы не вычищены от снега? А как, простите, туда может заехать техника, если все заставлено автомобилями?

Ручной труд, он, как известно, дороже. И кто должен за него платить? Муниципалитет? Жители, у которых нет машин? Ну, наверное, те, у которых они есть. Или сам убирай, или нанимай кого-то. Я думаю, после прочтения этих строк многих накроет волна гнева. Но я считаю, что абсолютно прав в этой ситуации.

- Если бизнес не хочет строить парковки, то почему бы муниципалитету не заняться этим? И сдавать места не по четыре тысячи в месяц, а дешевле?

- Опыт подсказывает, что муниципалитет - не самый хороший хозяйственник в этом смысле. Появится искушение у кого-то взять в карман, пропустить мимо кассы. Чем дальше муниципалитет от денег, тем лучше для всех.

НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ

- А как быть тем, кто пользуется общественным транспортом? Он по-прежнему ездит плохо, хотя мы регулярно слышим, что ведется мониторинг, вопрос на контроле и прочие клишированные фразы...

- Да, оптимизация и повышение эффективности работы общественного транспорта - одна из нерешенных проблем. Мы сейчас готовим техническую документацию и выйдем на конкурс с разработкой транспортной сети города, с учетом перспектив расширения Обнинска.

Нам важно сделать задел на будущее. Появятся новые маршруты, но прежде будет проведена сложная аналитическая работа.

- Это, как я понимаю, планы на следующий год. Что еще в них входит?

- Проектирование южного въезда, реконструкция северного, организация полигона. Много можно перечислять. Население прибавляется ежегодно на 2-3 тысячи, поэтому нужно строить школы. Ну и рутина: жилищно-коммунальная сфера, ремонт дорог и прочее.

- Вот про школы в последнее время много говорят. Там строится на тысячу мест, здесь на восемьсот. Но прежде чем ребенок идет грызть гранит науки, он ходит в садик. Их достаточное количество в Обнинске? И с учетом растущего населения, стоит ли ждать очередей?

- Нет. С детскими садами у нас все хорошо. Проблем не будет. Сейчас в наших планах реконструкция двух дошкольных учреждений в Старом городе. Но тут нужно быть готовым к тому, что быстро этот вопрос не решится.

КУРС НА РАЗВИТИЕ ГОРОДА

- Владислав Валерьевич, насколько я знаю, вам очень импонирует идея агломерации на примере французского Монпелье, и вы планируете воплотить ее в Обнинске. А в чем польза?

- Сейчас создается рабочая группа с руководителями соседних районов при поддержке ученых экономического факультета МГУ. Мы приступаем к работе по возможности создания северной агломерации Калужской области.

Есть вещи, которые проще развивать вместе. Это вопросы строительства, организации коммуникаций, работы межмуниципального транспорта, совместного использования ресурсов.

В данном случае, агломерация - инструмент, который, как мы рассчитываем, поможет привлечь дополнительные ресурсы на реализацию совместных проектов.

- В том числе и инвесторов? Кстати, что можете сказать о сотрудничестве с предпринимателями? Многое ли они делают для города?

- Самый главный вклад, который делает бизнес в Обнинске, - платит налоги, поскольку именно из этих денег у нас формируется бюджет. Но на самом деле многие крупные предприятия не обходят вниманием и другие стороны нашей жизни.

Кто-то поддерживает спорт, кто-то участвует в благоустройстве. У нас появляются дороги, тротуары, парковочные места. Есть Фонд Белкино и его замечательное детище - Белкинский парк, воссозданный практически с нуля.

Так что с уверенностью могу сказать, что бизнес в Обнинске очень социально ориентирован.

- И все благие дела разбиваются о такую неприятную вещь, как вандализм. Не будем далеко ходить. Гурьяновский лес уже сильно пострадал. И, вспоминая ваши планы по организации видеонаблюдения, не думаете ли вы уделить особое внимание культурным объектам?

- Поймите, мы не можем поставить на каждую лавочку постового и повесить камеру. Поэтому работаем согласно теории «разбитых окон». Если мы все вовремя и быстро исправим, то желания разрушить будет меньше.

Вспомните, когда в городе впервые появилось вертикальное озеленение, первое, что мы увидели и с чем столкнулись, - попытки разбить висящие вазоны. Через полгода все прошло, и сейчас мы с этим не сталкиваемся.

Так и с элементами благоустройства, всегда будут те, у кого чешутся руки, а потом они привыкают, и все становится на свои места.

- Владислав Валерьевич, чего вы ждете от следующего года?

- Реализации задуманного. По крайне мере я и наша команда приложим максимум усилий, чтобы все планы осуществились и город стал еще лучше и комфортнее.

Беседовала

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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