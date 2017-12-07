Обнинским хоккеистам не хватает льда и денег

Хоккей - один из самых популярных и любимых видов спорта в нашей стране, а потому и интерес к нему, в том числе среди жителей наукограда, огромен. После строительства дворца спорта «Олимп» у юных обнинцев появилась возможность тренироваться, только вот позволить себе такую роскошь, как оказалось, могут далеко не все.



Не так давно в Обнинске побывал легендарный советский хоккеист, депутат Государственной думы Вячеслав ФЕТИСОВ. В ходе своего визита он посетил ледовую арену, где пообщался с областными чиновниками о хоккее и препятствиях, мешающих развитию этого вида спорта в регионе и Обнинске в частности.

Одним из них стала капитальная «нехватка льда» в виду огромной популярности хоккея среди горожан. Грубо говоря, желающих заниматься много, а тренироваться им по факту негде. Две арены на севере региона - в Обнинске и Жукове просто не способны вместить всех желающих.

Решить проблему, по мнению чиновников, можно при помощи строительства дополнительных крытых «коробок», которые бы обеспечили дополнительные места для занятий спортом. Причем сделать это планируют по программе софинансирования, когда часть денег выделяет федеральный бюджет, часть - муниципальный.

Но, к сожалению, пока все на уровне разговоров и не факт, что зайдет дальше них. Как рассказал мэр Обнинска Владислав ШАПША, подобный проект будет возможно реализовать только в том случае, если получится подыскать подходящий источник средств, то есть - бизнес.

- С нашей стороны есть большое желание привлечь инвесторов в этот сектор и если таковые найдутся, то мы будем только рады воплотить эти задумки в жизнь, - отметил Владислав Валерьевич.

Проблема под номером два - дороговизна спорта. С нашими зарплатами не каждый обнинец в силу потянуть недешевую экипировку, поэтому родителям приходится, что называется «потуже затягивать пояса», воспитывая будущих Буре.

Кстати сказать, Вячеслав Фетисов, с преградами, возникающими на пути юных хоккеистов, знаком не понаслышке, и сам затронул вопрос финансов.

- Не так давно общался со своим знакомым в Канаде, и он мне сказал, что хоккей приобретает более элитарный статус. Получается так, что дети из бедных семей просто не могут позволить себе им заниматься и такая проблема возникает повсеместно, - разоткровенничался Фетисов.

И действительно, в среднем, покупка всего необходимого для юного спортсмена инвентаря обойдется, как минимум, в пятнадцать тысяч рублей, плюс 1600 в месяц за тренировки. Впрочем, начиная с восьмилетнего возраста, спортсмены занимаются на бесплатной основе. Более того, обеспечить ребенка могут и экипировкой, правда, только на первых порах, да и та, не сказать что самая новая.

- В настоящий момент у нас есть возможность выдать инвентарь практически всем детям, чтобы и сам ребенок, и его родители через некоторое время могли для себя решить, насколько перспективно будет заниматься хоккеем. Если они захотят продолжать тогда им, конечно, придется задуматься о приобретении экипировки, - пояснил директор дворца спорта «Олимп» Станислав ЛОПУХОВ.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «Ступор»